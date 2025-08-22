હૈદરાબાદ: ભારત સરકારે રમતગમતના કાર્યક્રમોમાં પાકિસ્તાન સાથેની પોતાની નીતિમાં સુધારો કર્યો છે અને જાહેરાત કરી છે કે ભારતીય ખેલાડીઓ અને ટીમોને આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં પાકિસ્તાન સામે રમવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. જોકે, ભારત દ્વિપક્ષીય મેચોમાં ભાગ લેવાનું ચાલુ રાખશે. સમાચાર એજન્સી ANI એ રમતગમત મંત્રાલયના એક સૂત્રને ટાંકીને આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે.
રમતગમત મંત્રાલયે શું કહ્યું?
રમતગમત મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ભારતના ઉદયને ધ્યાનમાં રાખીને, વ્યક્તિગત રમતવીરો અને દેશોની ટીમો ભારત દ્વારા આયોજિત બહુરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાન સામે સ્પર્ધા કરી શકશે. ઉપરાંત, ભારતમાં કે વિદેશમાં આંતરરાષ્ટ્રીય અને બહુપક્ષીય ઇવેન્ટ્સના સંદર્ભમાં, અમે આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમત સંસ્થાઓના નિયમો અને અમારા ખેલાડીઓના હિત દ્વારા માર્ગદર્શન મેળવીએ છીએ. જ્યાં સુધી એકબીજાના દેશોમાં દ્વિપક્ષીય રમતગમતના કાર્યક્રમોનો સંબંધ છે, ભારતીય ટીમો પાકિસ્તાનમાં સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેશે નહીં. તેમજ અમે પાકિસ્તાની ટીમોને ભારતમાં રમવાની મંજૂરી આપીશું નહીં.
" in so far as bilateral sports events in each other's country are concerned, indian teams will not be participating in competitions in pakistan. nor will we permit pakistani teams to play in india": ministry of youth and affairs, govt of india pic.twitter.com/s1P0b1AbTT— ANI (@ANI) August 21, 2025
એશિયા કપમાં IND vs PAK મેચ પર લોકોનો આક્રોશ
તમને જણાવી દઈએ કે ભારત સરકારનો આ નિર્ણય આગામી એશિયા કપમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પાકિસ્તાન સાથેના મુકાબલા પર ચાલી રહેલા રોષ વચ્ચે આવ્યો છે. પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા બાદ દરેક વ્યક્તિ ભારતને પાકિસ્તાન સામે રમવા દેવાનો ઇનકાર કરી રહી છે અને BCCIની આકરી ટીકા કરી રહી છે. ભારત અને પાકિસ્તાન 14 સપ્ટેમ્બરે દુબઈમાં એશિયા કપમાં એકબીજા સામે ટકરાશે.
એશિયા કપ 2025માં ભારત
તમને જણાવી દઈએ કે એશિયા કપ 2025 આવતા મહિને 9 સપ્ટેમ્બરથી UAEમાં શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. જેમાં ભારત 10 સપ્ટેમ્બરે UAE સામે પોતાનું અભિયાન શરૂ કરશે. ત્યારબાદ ભારતનો બીજો મુકાબલો 14 સપ્ટેમ્બરે દુબઈમાં પાકિસ્તાન સામે થશે અને ત્યારબાદ ભારત 19 સપ્ટેમ્બરે ઓમાન સામે પોતાની છેલ્લી ગ્રુપ મેચ રમશે. ટુર્નામેન્ટની અંતિમ મેચ 28 સપ્ટેમ્બરે દુબઈમાં રમાશે.
🚨 A look at #TeamIndia's squad for #AsiaCup 2025 🔽 pic.twitter.com/3VppXYQ5SO— BCCI (@BCCI) August 19, 2025
એશિયા કપ 2025 માટે ભારતીય ટીમ
સૂર્ય કુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, જિતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ, સંજુ સેમસન, હર્ષિત રાણા.
