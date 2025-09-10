ETV Bharat / sports

એશિયા કપ 2025માં આજે ભારત અને UAE વચ્ચે ટક્કર, જાણો બંને ટીમોના T20 હેડ ટુ હેડ અને સંભવિત પ્લેઇંગ-11 વિશે

એશિયા કપ 2025 ના બીજા મેચમાં ભારત અને UAE ની ટીમો ટકરાશે. તો ચાલો જાણીએ આ મેચ સાથે જોડાયેલી બધી વિગતો.

એશિયા કપ 2025માં આજે ભારત અને UAE વચ્ચે ટક્કર
એશિયા કપ 2025માં આજે ભારત અને UAE વચ્ચે ટક્કર (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2025 at 12:55 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: એશિયા કપ 2025 ની બીજી મેચ આજે 10 સપ્ટેમ્બર (બુધવાર) ના રોજ ભારત અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) વચ્ચે રમાશે. આ મેચ દુબઈના દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રાત્રે 8 વાગ્યાથી રમાશે. આ મેચમાં સૂર્યકુમાર યાદવ ભારતનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે મુહમ્મદ વસીમ UAEનું નેતૃત્વ કરશે. આ મેચ પહેલા, પિચ રિપોર્ટ સિવાય, અમે તમને બંને ટીમોના T20 હેડ ટુ હેડ અને સંભવિત પ્લેઇંગ-11 વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

બધાની નજર ભારતીય ટીમ પર રહેશે

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ એશિયા કપની ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે. ભારતીય ટીમ આ ટુર્નામેન્ટ જીતવા માટે મજબૂત દાવેદાર છે. ભારત આ મેચ માટે પણ દરેકનું ફેવરિટ છે, જ્યારે UAE ટીમ આ ટુર્નામેન્ટમાં અંડરડોગ તરીકે પ્રવેશ કરી રહી છે, પરંતુ તાજેતરના સમયમાં ટૂંકા ફોર્મેટમાં ઘણા અપસેટ થયા છે. આવી સ્થિતિમાં, ભારત કોઈપણ ટીમને ઓછી આંકવાનો પ્રયાસ કરશે નહીં.

ભારત અને UAE T20 માં સામ સામે

ભારત અને UAE વચ્ચે અત્યાર સુધી ફક્ત 1 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ છે. ભારતે આ મેચ જીતી લીધી અને આંકડા મુજબ, ભારતનો UAE પર વિજય છે. આ બંને ટીમો વચ્ચે છેલ્લી મેચ 9 વર્ષ પહેલા 3 માર્ચ 2016 ના રોજ એશિયા કપ દરમિયાન રમાઈ હતી, જેમાં ભારતે UAE ને 81/9 સુધી મર્યાદિત રાખીને 10.2 ઓવરમાં સરળતાથી લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી લીધું હતું. આ બીજી વખત હશે જ્યારે બંને ટીમો T20 માં એકબીજાનો સામનો કરશે.

પિચ રિપોર્ટ

ભારત અને UAE વચ્ચેની મેચની પિચ વિશે વાત કરીએ તો, દુબઈના મેદાન પર અત્યાર સુધી રમાયેલી T20 મેચોમાં બોલરો અને બેટ્સમેન વચ્ચે સમાન સ્પર્ધા જોવા મળી છે. જેમાં સ્પિનરોએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. જો આપણે આ પિચ પર પહેલા બેટિંગ કરતી વખતે સરેરાશ સ્કોર વિશે વાત કરીએ, તો તે 140 થી 145 રનની વચ્ચે જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત, આ મેદાન પર અત્યાર સુધી રમાયેલી 110 T20 મેચમાંથી, પહેલા બેટિંગ કરતી ટીમે 51 મેચ જીતી છે, જ્યારે લક્ષ્યનો પીછો કરતી ટીમે 58 મેચ જીતી છે.

આ ભારતીય ખેલાડીઓ પાસેથી પ્રદર્શનની અપેક્ષા રાખવામાં આવશે

શુભમન ગિલ ટી20આઈ ટીમમાં વાપસી કરી રહ્યો છે. આ મેચમાં તે ફોકસમાં રહેશે. ગિલે 21 ટી20 મેચમાં 1 સદી અને 3 અડધી સદી સાથે 578 રન બનાવ્યા છે. આ ઉપરાંત, 17 ટી20 મેચમાં 2 સદી અને 2 અડધી સદી સાથે 535 રન બનાવનાર અભિષેક શર્મા પણ ફોકસમાં રહેશે. કેપ્ટન સૂર્યા આ ટીમનો કરોડરજ્જુ છે. સૂર્યાએ 83 ટી20 મેચમાં 4 સદી અને 21 અડધી સદી સાથે 2598 રન બનાવ્યા છે.

જસપ્રીત બુમરાહ અને અર્શદીપ સિંહ ફાસ્ટ બોલિંગમાં ફોકસમાં રહેશે. બુમરાહએ 89 અને અર્શદીપે 99 વિકેટ લીધી છે. કુલદીપ યાદવ અને વરુણ ચક્રવર્તી સ્પિન બોલિંગ સંભાળશે, જેમની પાસે અનુક્રમે 69 અને 33 વિકેટ છે.

ભારત અને UAEની સંભવિત પ્લેઈગ 11

ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ.

યુએઈ: અલીશાન શરીફ, મોહમ્મદ વસીમ, મોહમ્મદ ઝોહૈબ, રાહુલ ચોપરા (વિકેટકીપર), આસિફ ખાન, હર્ષિત કૌશિક, હૈદર અલી, મોહમ્મદ ફારૂક, મોહમ્મદ રોહિદ, જુનેદ સિદ્દીકી, સિમરનજીત સિંહ.

