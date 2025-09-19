એશિયા કપ 2025: આજે ભારત અને ઓમાન વચ્ચે મુકાબલો, મેચ રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થશે
આજે એશિયા કપ 2025 માં ભારત અને ઓમાન વચ્ચે મેચ રમાવાની છે. મેચ પહેલાં, પિચ રિપોર્ટ, બંને ટીમો માટે સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન વિશે જાણો.
Published : September 19, 2025 at 1:52 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને ઓમાન વચ્ચે એશિયા કપ 2025 ના લીગ તબક્કાની 12મી અને અંતિમ મેચ આજે, 19 સપ્ટેમ્બર (શુક્રવાર) રમાશે. આ મેચ અબુ ધાબીના શેખ ઝાયેદ સ્ટેડિયમ ખાતે રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થશે. આ મેચ ભારતીય ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ સુપર ફોર મેચો પહેલા પોતાની તૈયારીઓને મજબૂત બનાવવાની તક હશે, કારણ કે ભારત પાકિસ્તાન સામે પોતાનો પહેલો સુપર ફોર મેચ રમશે.
ઓમાનના કેપ્ટન જતિન્દર સિંહ ભારત સામે યાદગાર પ્રદર્શન કરવાનો પ્રયાસ કરશે, જ્યારે સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયા એવા ખેલાડીઓને તક આપવાનો પ્રયાસ કરશે જેમની ટુર્નામેન્ટમાં હજુ સુધી પસંદગી થઈ નથી. તે પહેલાં, અમે પિચ રિપોર્ટ, મુખ્ય ભારતીય ખેલાડીઓ અને બંને ટીમો માટે સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન જણાવીશું.
પિચ રિપોર્ટ
અબુ ધાબીનું શેખ ઝાયેદ સ્ટેડિયમ ઝડપી બોલરો અને બેટ્સમેન બંનેને પસંદ કરે છે. બેટ્સમેન મોટા શોટ રમી શકે છે, જ્યારે ઝડપી બોલરો પણ નવા બોલ સાથે સારું પ્રદર્શન કરી શકે છે. આ એશિયા કપમાં આ પીચ પર સૌથી વધુ સ્કોર 172 છે, જે UAE દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો છે.
આ ભારતીય ખેલાડીઓ પર નજર રહેશે
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે, અભિષેક શર્મા અને સૂર્યકુમાર યાદવે એશિયા કપમાં અત્યાર સુધી બેટથી ક્રાંતિ લાવી છે. કુલદીપ યાદવે બોલથી પણ ચમક્યો છે. અભિષેકે બે મેચમાં 61 રન બનાવ્યા છે, સૂર્યાએ બે મેચમાં 54 રન બનાવ્યા છે. કુલદીપે બે મેચમાં 7 વિકેટ લીધી છે. વધુમાં, જો આ મેચમાં અર્શદીપ સિંહ, રિંકુ સિંહ, હર્ષિત રાણા અને જીતેશ શર્મા જેવા ખેલાડીઓને તક મળે છે, તો તેમને પણ તેમનું ઉત્તમ પ્રદર્શન દર્શાવવાની તક મળશે.
ભારત અને ઓમાન માટે સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન
ભારત: અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, વરુણ ચક્રવર્તી/અર્શદીપ સિંહ.
ઓમાન: આમિર કલીમ, જતિન્દર સિંહ (કેપ્ટન), હમ્માદ મિર્ઝા, વિનાયક શુક્લા (વિકેટકીપર), વસીમ અલી, હસનૈન શાહ, શાહ ફૈઝલ, આર્યન બિષ્ટ, શકીલ અહેમદ, સમય શ્રીવાસ્તવ, જીતેન રામાનંદી.
