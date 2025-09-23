ટીમ ઈન્ડિયા એશિયા કપમાં કોની સામે ક્યારે અને ક્યાં રમશે? સંપૂર્ણ માહિતી જાણો
ચાલો વિગતવાર જાણીએ કે એશિયા કપ 2025 માં ભારતની આગામી મેચ કોણ અને ક્યારે રમશે.
Published : September 23, 2025 at 8:06 PM IST
હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 માં ટીમ ઈન્ડિયાનો દબદબો ચાલુ છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 24 સપ્ટેમ્બરે બાંગ્લાદેશ સામે પોતાનો આગામી મુકાબલો રમવાની છે. તાજેતરમાં જ ટીમ ઈન્ડિયાએ સુપર 4 રાઉન્ડમાં પાકિસ્તાનનો સામનો કર્યો હતો અને શાનદાર વિજય મેળવ્યો હતો. આ સાથે, તેણે સુપર 4 રાઉન્ડ સુધી રમાયેલી ચારેય મેચ જીતી લીધી છે, જેમાં ગ્રુપ સ્ટેજનો પણ સમાવેશ થાય છે. ભારતે તેના કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાન સામે બંને મેચ જીતી હતી. તેણે યુએઈ અને ઓમાન સામે પણ એક-એક મેચ જીતી હતી. ટુર્નામેન્ટમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન તરીકે પ્રવેશ કરતી ભારતીય ટીમ અપેક્ષા મુજબ પ્રદર્શન કરી રહી છે અને આગળ વધી રહી છે.
આ સંદર્ભમાં, ભારતનો આગામી મુકાબલો ક્યારે છે? ટીમ ઈન્ડિયા આગામી મુકાબલો કોનો સામનો કરશે? ચાહકો આતુરતાથી મેચની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે કેટલી મેચ બાકી છે? તેઓ ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે તેઓ આગામી મુકાબલો કોનો અને ક્યારે કરશે. ચાલો આ પર એક નજર કરીએ.
September 21, 2025
ભારત ક્યારે અને કોની સામે પોતાનો આગામી મુકાબલો રમશે?
સુપર 4 તબક્કાની પહેલી મેચમાં પાકિસ્તાન સામે શાનદાર વિજય મેળવ્યા બાદ, ટીમ ઈન્ડિયા બમણા ઉત્સાહ સાથે આગામી મેચ માટે તૈયારી કરી રહી છે. ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનો આગામી મુકાબલો બાંગ્લાદેશ સામે હશે. આ મુકાબલો 24 સપ્ટેમ્બર, બુધવારના રોજ દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ મુકાબલો રાત્રે 8:00 વાગ્યે શરૂ થશે. ત્યારબાદ ટીમ ઈન્ડિયાનો સુપર 4 તબક્કો 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ શ્રીલંકા સામેની મેચ સાથે સમાપ્ત થશે.
For his aggressive half-century in the chase, Abhishek Sharma wins the Player of the Match 🔥#TeamIndia kickstart the #Super4 stage with a resounding win ✅— BCCI (@BCCI) September 21, 2025
Scoreboard ▶️ https://t.co/CNzDX2HKll#AsiaCup2025 pic.twitter.com/GuKoAdAoGI
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ટોચ પર
પહેલી સુપર 4 મેચમાં પાકિસ્તાન સામેની જીત સાથે, ટીમ ઈન્ડિયા પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચી ગઈ છે. જોકે તે બાંગ્લાદેશ સાથે ફક્ત બે પોઈન્ટ શેર કરે છે, પરંતુ ભારત તેના ઊંચા નેટ રન રેટને કારણે ટોચ પર પહોંચી ગયું છે. ભારત હાલમાં બે પોઈન્ટ (+0.689) સાથે ટોચ પર છે. બાંગ્લાદેશ પણ બે પોઈન્ટ (+0.121) સાથે બીજા સ્થાને છે.
સુપર 4 તબક્કાના અંતે ટોચની બે ટીમો ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે. ટોચની બે ટીમો ફાઇનલમાં પહોંચશે. ત્રીજા અને ચોથા સ્થાને રહેલી ટીમો ટૂર્નામેન્ટમાંથી સીધી બહાર થઈ જશે. ફાઇનલ 28 સપ્ટેમ્બરે દુબઈમાં યોજાશે.
