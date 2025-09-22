ETV Bharat / sports

IND vs PAK: ભારતે બીજી વખત પાકિસ્તાનને હરાવ્યું, અભિષેકે રમી તોફાની ઇનિંગ

રવિવારે એશિયા કપ T20 ટૂર્નામેન્ટના સુપર ફોર શ્રેણીની મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું.

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2025 at 7:50 AM IST

હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025ના સુપર ફોર મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને 6 વિકેટથી હરાવ્યું. દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી મેચમાં પાકિસ્તાને 172 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો, જે ભારતીય ટીમે 18.5 ઓવરમાં માત્ર 4 વિકેટ ગુમાવીને હાંસલ કરી લીધો હતો.

અભિષેક શર્માની 39 બોલમાં 47 રનની શાનદાર ઇનિંગ અને શુભમન ગિલના 28 બોલમાં 47 રનની મદદથી ભારતે પાકિસ્તાનને મેચમાંથી બહાર કરવામાં મદદ કરી. બંનેએ પ્રથમ વિકેટ માટે 105 રનની ભાગીદારી કરી.

વધુમાં, સૂર્યા (0), સંજુ (13), તિલક વર્મા (અણનમ 30), અને હાર્દિક (અણનમ 7) એ 105 રન બનાવ્યા. પાકિસ્તાન તરફથી હરિસ રૌફે બે વિકેટ લીધી, જ્યારે અબરાર અને અશરફે એક-એક વિકેટ લીધી. અગાઉ, ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ જીતીને પાકિસ્તાનને પ્રથમ બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાને 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 171 રન બનાવ્યા. સાહિબજાદા ફરહાન અને ફખર ઝમાનએ ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરી અને પ્રથમ વિકેટ માટે 21 રન ઉમેર્યા. પાકિસ્તાનને ફખર ઝમાનના રૂપમાં પહેલો ફટકો પડ્યો, જે 15 રન બનાવીને આઉટ થયા. તેમના પછી સૈમ અયુબ (21) અને હુસૈન તલત (10) આવ્યા.

પાકિસ્તાન માટે સાહિબજાદા ફરહાને એક બાજુ પકડી રાખી અને અડધી સદી ફટકારી. ફરહાને 54 બોલમાં 58 રન બનાવ્યા, જેમાં 5 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. પાકિસ્તાન માટે મોહમ્મદ નવાઝે સૂર્યકુમાર યાદવ દ્વારા રન આઉટ થયા પહેલા 21 રન બનાવ્યા. કેપ્ટન સલમાન અલી આઘાએ 17 રન અને ફહીમ અશરફે 20 રનનું યોગદાન આપ્યું. ભારત માટે શિવમ દુબેએ 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે હાર્દિક પંડ્યા અને કુલદીપ યાદવે 1-1 વિકેટ લીધી.

આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત સામે પાકિસ્તાનનો આ બીજો પરાજય હતો. અગાઉ, ભારતે ગ્રુપ સ્ટેજ મેચમાં પાકિસ્તાનને સાત વિકેટથી હરાવ્યું હતું. ભારતનો આગામી મેચ હવે 24 સપ્ટેમ્બરે રમાશે, જેમાં તેનો સામનો બાંગ્લાદેશ સાથે થશે.

