એશિયા કપ 2025: રાજકીય વિવાદો વચ્ચે IND vs PAK મેચ, જાણો કોણે શું કહ્યું?
ભારત અને પાકિસ્તાન 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈમાં ગ્રુપ સ્ટેજ મેચમાં એકબીજા સામે ટકરાશે.
Published : September 14, 2025 at 2:54 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારત અને પાકિસ્તાન બહુપ્રતિક્ષિત મેચ માટે તૈયાર છે. રવિવારે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાનારી આ મેચ જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા બાદ રાજકીય તણાવ, નિરાશા અને દેશભરમાં વ્યાપક ચર્ચાની પૃષ્ઠભૂમિ સામે રમાઈ રહી છે.
મેચની પૂર્વસંધ્યાએ, ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન કપિલ દેવે ભારતની તૈયારીઓની પ્રશંસા કરી છે. તેમણે કહ્યું, 'હું ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને શુભકામનાઓ પાઠવું છું, જે રીતે તેઓ રમ્યા, મેં આજ સુધી ક્યારેય કોઈને પાંચ ઓવરમાં મેચ પૂરી કરતા જોયા નથી. તેમણે તેમની પહેલી મેચમાં UAE સામે ભારતની નવ વિકેટની જીતનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો.'
તમને જણાવી દઈએ કે ભારતે UAE સામે માત્ર 27 બોલમાં 58 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો હતો, જેના કારણે અભિષેક શર્મા (16 બોલમાં 30 રન) અને શુભમન ગિલ (9 બોલમાં 20* રન) અને કુલદીપ યાદવ (7 રનમાં 4 વિકેટ) અને શિવમ દુબે (7 રનમાં 3 વિકેટ) એ વિરોધી ટીમને માત્ર 57 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધી હતી. તે જ સમયે, પાકિસ્તાને પણ ઓમાન પર 93 રનની સરળ જીત સાથે શરૂઆત કરી.
IND vs PAK પર રાજકીય વિવાદ
જોકે, ભારતમાં રાજકીય અવાજો આ મેચનો સંપૂર્ણ બહિષ્કાર કરવાની હાકલ કરી રહ્યા છે. શિવસેના (ઉત્તર પ્રદેશ) ના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરેએ આ મેચને 'રાષ્ટ્રીય ભાવનાઓનું અપમાન' ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું, 'એશિયા કપ મેચનો બહિષ્કાર એ દુનિયાને આતંકવાદ પરના અમારા વલણથી વાકેફ કરવાની તક છે.'
પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને કહ્યું કે જ્યારે પણ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ હોય છે, ત્યારે પહેલગામ અને પુલવામાની ઘટનાઓ ભૂલી જાય છે. તેમણે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના પુત્ર અને ICC પ્રમુખ જય શાહ પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે, 'દિલજીત (દોસાંઝ) ની ફિલ્મ દેશ સાથે વિશ્વાસઘાત છે, મેચ માટે નહીં, કારણ કે બિગ બોસનો પુત્ર તેમાં સામેલ છે, તે ICC ના પ્રમુખ છે, BCCI પણ આ જુએ છે, પછી બધું સારું થશે, પછી તેઓ પહેલગામ અને પુલવામા ભૂલી જાય છે.'
આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે પણ ભારત દ્વારા પાકિસ્તાન સાથે મેચ રમવા બદલ કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધ્યું. કેજરીવાલે કહ્યું, 'વડાપ્રધાનને પાકિસ્તાન સામે મેચનું આયોજન કરવાની શું જરૂર છે? આખો દેશ આ મેચની વિરુદ્ધ છે. તો પછી આ મેચ કેમ થઈ રહી છે? શું આ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના દબાણ હેઠળ થઈ રહ્યું છે? તમે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સામે કેટલું નમન કરશો?'
AAP નેતા સૌરભ ભારદ્વાજે કહ્યું કે, લોહી અને રમત એકસાથે ચાલી શકે નહીં. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેમનો પક્ષ દિલ્હીમાં કોઈપણ ક્લબનો બહિષ્કાર કરશે જે આ મેચનું પ્રસારણ કરશે.
IND vs PAK પ્રસારણ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ
મનોરંજન ઉદ્યોગના 36 યુનિયનોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી ફેડરેશન ઓફ વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા સિને એમ્પ્લોયીઝ (FWICE) એ મેચના પ્રસારણ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગણી સાથે સીધો વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખીને મેચના પ્રસારણ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ કરી. પત્રમાં મેચને 'આપણા શહીદોની સ્મૃતિનું અપમાન' ગણાવવામાં આવ્યું હતું અને 'આપણા લોકો સામે હિંસાને પ્રાયોજિત કરતા દેશ સાથે સામાન્યતાનો ભ્રામક સંદેશ' મોકલવા સામે ચેતવણી આપવામાં આવી હતી.
પત્રમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, 'દરેક શહીદ અને નિર્દોષ પીડિત પાછળ એવા શોકગ્રસ્ત પરિવારો છે જેમના જીવન કાયમ માટે બરબાદ થઈ ગયા છે. આપણા સૈનિકો દ્વારા આપવામાં આવેલ બલિદાનને ભૂલી કે અવગણી શકાય નહીં.'
સોશિયલ મીડિયા પર, ઘણા લોકપ્રિય હેન્ડલ્સે પહેલાથી જ મેચનો બહિષ્કાર કરવાની જાહેરાત કરી છે, જ્યારે એન્કાઉન્ટરની ટિકિટનું વેચાણ ધીમું રહ્યું હોવાના અહેવાલ છે, ભારત-પાકિસ્તાન દુશ્મનાવટની ઐતિહાસિક લોકપ્રિયતા હોવા છતાં ઘણી બેઠકો હજુ પણ ખાલી છે.
સરકાર શું કહે છે?
ઓગસ્ટની શરૂઆતમાં, યુવા બાબતો અને રમતગમત મંત્રાલય (MYAS) એ પાકિસ્તાન સાથે રમતગમત સંબંધો અંગેની તેની નીતિમાં શાંતિથી સુધારો કર્યો, ભારતીય ખેલાડીઓ અને ટીમોને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપી, જેમાં પાકિસ્તાનમાં પણ ભાગ લઈ શકાય, જો કે આ સ્પર્ધાઓ પાકિસ્તાનની બહાર યોજાતી હોય. આનો અર્થ એ થયો કે ભારત ACC (એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ) અને ICC (આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ) માં પાકિસ્તાન સાથે રમવાનું ચાલુ રાખશે પરંતુ પાકિસ્તાનની ભૂમિ પર યોજાતી દ્વિપક્ષીય શ્રેણી અને સ્પર્ધાઓથી દૂર રહેશે.
સુપ્રીમ કોર્ટે મેચ રદ કરવાની અરજી ફગાવી દીધી
વિવાદને વધુ વેગ આપતા, સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે મેચ રદ કરવાની માંગ કરતી અરજી પર તાત્કાલિક સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો. જસ્ટિસ જે.કે.ની બેન્ચે મહેશ્વરી અને વિજય બિશ્નોઈએ કહ્યું, "આટલી ઉતાવળ શું છે? મેચ છે, તેને થવા દો. મેચ આ રવિવારે છે. શું કરી શકાય? કાયદાના ચાર વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે પહેલગામ હુમલા પછી આટલી જલ્દી પાકિસ્તાન સાથે રમવાથી ખોટો સંદેશ જાય છે, પીડિતોની સ્મૃતિનું અપમાન થાય છે અને સશસ્ત્ર દળોનું મનોબળ ડગમગે છે.
એશિયા કપ 2025:
આગામી વર્ષના T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા UAEમાં T20 ફોર્મેટમાં રમાઈ રહેલો એશિયા કપ 2025 9 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે અને 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ સમાપ્ત થશે. ભારત-પાકિસ્તાનનો પહેલો મુકાબલો 14 સપ્ટેમ્બરે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે છે, અને જો બંને ટીમો આગળ વધે તો સુપર 4 તબક્કામાં બીજી મેચ થઈ શકે છે.
આ પણ વાંચો: