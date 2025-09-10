એશિયા કપ 2025: આ ભારતીય ખેલાડીઓ બધા કરતા સારા છે, છેલ્લી પાંચ ટુર્નામેન્ટના આંકડા તમને આશ્ચર્યચકિત કરશે
ભારત આજે એશિયા કપ 2025માં UAE સામે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યું છે.
હૈદરાબાદ: યુવરાજ સિંહનો શિષ્ય, પંજાબી બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા, જે પહેલા બોલથી બાઉન્ડ્રી ફટકારવામાં સક્ષમ છે, તે ભારતના નવા યુગના T20I અભિગમના સૌથી અગ્રણી ચહેરાઓમાંનો એક છે. 25 વર્ષીય બેટ્સમેન બોલિંગની સાથે સાથે પાવર હિટિંગ માટે પણ જાણીતો છે. જેના કારણે તેનામાં યુવરાજ સિંહનું સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ પણ જોવા મળે છે. તે તેની બોલિંગ અને બેટિંગને કારણે અન્ય ખેલાડીઓથી અલગ છે.
મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકર એમ પણ કહે છે કે ટીમ ઈન્ડિયાની T20 ટીમમાં જયસ્વાલ અને અભિષેકમાંથી ફક્ત એક જ ખેલાડી હોઈ શકે છે. જેના માટે અભિષેક હાલમાં સૌથી ફિટ છે કારણ કે તે બેટથી શાનદાર ફોર્મમાં છે અને બીજી તરફ ટીમને બોલરનો વિકલ્પ પણ પૂરો પાડે છે.
અભિષેક શર્માનું T20I કારકિર્દી
ભારતીય ટીમનો આગામી મેચ એશિયા કપમાં UAE સામે છે. જેમાં ઓપનર અભિષેક શર્મા ઓક્ટોબર 2023 પછી રમાયેલી T20 મેચોમાં શ્રેષ્ઠ સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે બેટ્સમેન તરીકે બહાર આવશે. અત્યાર સુધી, 17 T20I મેચોની 16 ઇનિંગ્સમાં, અભિષેકે 33.43 ની સરેરાશ અને 193.84 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 46 ચોગ્ગા અને 41 છગ્ગાની મદદથી કુલ 535 રન બનાવ્યા છે, જેમાં બે સદી અને બે અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
અભિષેક માટે પસંદગી સરળ લાગે છે, કાં તો પાવરપ્લેમાં જ વિરોધી ટીમને રમતમાંથી બહાર કરવી અથવા વહેલા આઉટ થઈને પેવેલિયન પાછા ફરવું. તેના આક્રમક અભિગમનું નિરાશાજનક પરિણામ તેના પ્રદર્શનમાં સાતત્યનો અભાવ છે, પરંતુ ઇન-ફોર્મ અભિષેકને સફેદ બોલથી પ્રેક્ષકોને મંત્રમુગ્ધ કરતા જોવું એ એક અદ્ભુત દૃશ્ય છે.
ઓક્ટોબર 2023 માં, જ્યારે પંજાબે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી ટુર્નામેન્ટ જીતી ત્યારથી, અભિષેક T20 માં ભારતનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. તેણે 66 મેચોમાં 36.43 ની સરેરાશ અને 198.29 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 2,332 રન બનાવ્યા છે. તેણે છ સદી અને 12 અડધી સદી ફટકારી છે, જેનો શ્રેષ્ઠ સ્કોર 141 છે.
તાજેતરના ચાર T20 ટુર્નામેન્ટમાં અભિષેકનું પ્રદર્શન
IPL 2025: 2025 IPL સીઝન દરમિયાન, અભિષેકની શરૂઆતની પાંચ મેચોમાં શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. પરંતુ પંજાબ કિંગ્સ (PBKS) સામે માત્ર 55 બોલમાં 14 ચોગ્ગા અને 10 છગ્ગા સાથે 141 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગે ચાહકોને ફરીથી ઉત્સાહિત કરી દીધા. આ ઇનિંગ પછી, અભિષેકે વધુ બે અડધી સદી અને કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ઓપનિંગ કેમિયો સાથે વધુ સાતત્ય દર્શાવ્યું. તે 14 મેચ અને 13 ઇનિંગમાં 33.76 ની સરેરાશ અને 193.39 ના સ્ટ્રાઇક રેટ સાથે 439 રન સાથે ટીમના બીજા સૌથી વધુ રન-સ્કોરર અને એકંદરે 15મા સૌથી વધુ રન-સ્કોરર તરીકે સમાપ્ત થયો, જેમાં એક સદી અને બે અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2024/25: પોતાના ગૃહ રાજ્ય પંજાબનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા, અભિષેક સાત ઇનિંગ્સમાં 42.50 ની સરેરાશથી 255 રન બનાવીને 22મા ક્રમે રહ્યો, જેનો શ્રેષ્ઠ સ્કોર 106* અને 216.10 નો સ્ટ્રાઇક રેટ હતો.
ACC ઇમર્જિંગ ટીમ્સ કપ 2024/25: આ ટુર્નામેન્ટમાં ઇન્ડિયા A માટે રમતા, અભિષેકે ચાર ઇનિંગ્સમાં 33.50 ની સરેરાશ અને 203.03 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 134 રન બનાવ્યા, જેમાં એક હાફ સેન્ચુરી અને 58 નો શ્રેષ્ઠ સ્કોરનો સમાવેશ થાય છે. ટીમ ઇન્ડિયા સેમિફાઇનલમાં પહોંચી, જેમાં પાકિસ્તાન સામેની તેની ટૂંકી ઇનિંગ્સ અને UAE સામેની તેની 50 રનની ઇનિંગ્સે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.
IPL 2024: આ એવો સમય હતો જ્યારે અભિષેકના કારનામા પ્રેક્ષકોના દિલ સુધી પહોંચ્યા. ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનર ટ્રેવિસ હેડ સાથેની તેની જોડીએ T20 ક્રિકેટના પાવરપ્લે બેટિંગ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા અને રમતના સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટને એટલી હદે બદલી નાખ્યો કે પાવરપ્લેમાં 60-75 રન બનાવવા પણ મુશ્કેલ લાગતું હતું. અભિષેક ટુર્નામેન્ટમાં દસમા ક્રમનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર અને તેની ટીમ માટે બીજા ક્રમનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો. તેણે 16 મેચ અને ઇનિંગ્સમાં 32.26 ની સરેરાશ અને 204.21 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 484 રન બનાવ્યા, જેમાં ત્રણ અડધી સદી અને 75* નો શ્રેષ્ઠ સ્કોર સામેલ છે. તેણે આ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 42 છગ્ગા ફટકાર્યા, જે IPLના એક જ આવૃત્તિમાં કોઈપણ ભારતીય બેટ્સમેન દ્વારા સૌથી વધુ છે.
