આ દેશદ્રોહ છે... IND vs PAK મેચ પર વરિષ્ઠ નેતા થયા ગુસ્સે, આંદોલનની જાહેરાત
આ દિગ્ગજ નેતાએ ભારતીય ટીમને પાકિસ્તાન સાથે રમવા પર દેશદ્રોહ ગણાવીને દેશમાં આંદોલન શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે.
Published : September 11, 2025 at 6:04 PM IST
હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ 14 સપ્ટેમ્બરે દુબઈ, યુએઈમાં રમાશે. જેમ જેમ મેચની તારીખ નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ સરકાર અને BCCI સામે વિપક્ષી નેતાઓની ટીકા પણ તેજ બની રહી છે. પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા બાદ, દરેક વ્યક્તિ પાકિસ્તાનનો બહિષ્કાર કરવાની જાહેરાત કરી રહી છે. પરંતુ BCCI એ એશિયા કપમાં પાકિસ્તાન સાથે મેચ રમવાનો નિર્ણય લઈને ભારતીય ચાહકોની ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચાડી અને તેમનો ગુસ્સો ભડકાવ્યો.
સુપ્રીમ કોર્ટે પણ અરજી ફગાવી દીધી
આ મેચને કારણે ઘણા રાજકારણીઓએ સરકારને આકરા પ્રશ્નો પણ પૂછ્યા છે, અને કહ્યું છે કે જ્યારે પીએમએ કહ્યું છે કે લોહી અને પાણી એકસાથે વહી શકતા નથી, તો પછી લોહી અને ક્રિકેટ એકસાથે કેવી રીતે વહી શકે. તાજેતરમાં, ભારત સરકારે એક પ્રેસ રિલીઝ જારી કરીને કહ્યું હતું કે ભારતીય ટીમ ન તો પાકિસ્તાન જશે કે ન તો તેમની સાથે દ્વિપક્ષીય શ્રેણી રમશે, પરંતુ ભારતને બહુરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં રમવાથી રોકી શકાય નહીં. આ ઉપરાંત, સુપ્રીમ કોર્ટે ભારતીય ટીમને પાકિસ્તાન સામે મેચ રમવાથી રોકવા માટેની અરજીને પણ ફગાવી દીધી છે, અને કહ્યું છે કે આ ફક્ત એક મેચ છે, તેને થવા દો.
#WATCH | Mumbai: On India's match against Pakistan in Asia Cup 2025, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, " ...we will protest against this india-pakistan cricket match. women will come on the streets and our campaign is 'sindoor raksha abhiyan'...you said that water and blood… pic.twitter.com/G29yNfdNqk— ANI (@ANI) September 11, 2025
આંદોલનની જાહેરાત
આ દરમિયાન, શિવસેના ઠાકરે જૂથના નેતા સંજય રાઉતે મેચના દિવસે દેશમાં વિરોધ પ્રદર્શન કરવાની જાહેરાત કરી છે. સંજય રાઉતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને આ માહિતી આપી હતી. તેમણે કહ્યું, 'ભારત-પાકિસ્તાન મેચ અબુધાબીમાં રમાઈ રહી છે. આ જનભાવના વિરુદ્ધ છે. પહેલગામમાં 26 નિર્દોષ લોકો માર્યા ગયા, અમે હજુ પણ તેમના પરિવારોના આંસુ જોઈ રહ્યા છીએ. સરકાર કહે છે કે ઓપરેશન સિંદૂર હજુ પણ ચાલુ છે, લોહી અને પાણી એકસાથે વહેશે નહીં, તો પછી લોહી અને ક્રિકેટ એકસાથે કેવી રીતે વહેશે?.
VIDEO | “Playing cricket with Pakistan is treason against our country, how can blood and cricket go together?” says Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut on India-Pakistan Asia Cup match scheduled to be played in Dubai on September 14.— Press Trust of India (@PTI_News) September 11, 2025
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/waDy2FiK0O
VHP અને RSSને પ્રશ્ન
આ ઉપરાંત, રાઉતે ભારતીય જનતા પાર્ટી, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘને પણ પડકાર ફેંક્યો છે કે તેઓ આ અંગે શું કહે છે તે જણાવે. સંજય રાઉતે વધુમાં કહ્યું, 'શિવસેનાની મહિલા પાંખ 14 તારીખે રસ્તા પર ઉતરશે. અને પછી 'સિંદૂરના સન્માનમાં, મેદાનમાં શિવસેના' નામનું આંદોલન થશે. મહિલાઓ મોદીને સિંદૂર મોકલશે. અમે તે અભિયાન પણ ચલાવીશું. અમારી પાર્ટી આ મેચનો વિરોધ કરશે. આ એક પ્રકારનો દેશદ્રોહ છે. ભાજપના નેતાઓના બાળકો મેચ જોવા માટે અબુ ધાબી જશે. જય શાહ ક્રિકેટના સર્વોચ્ચ નેતા છે. અમિત શાહ આપણને દેશભક્તિ શીખવે છે. તેઓ કહે છે કે આપણે મૂળ વિચારથી ભટકી ગયા છીએ. પણ આપણે મૂળ વિચારથી ભટકી ગયા નથી.
એશિયા કપ 2025
એશિયાની સૌથી મોટી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ 9 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈ ગઈ છે. પહેલી મેચમાં અફઘાનિસ્તાને હોંગકોંગને હરાવ્યું હતું જ્યારે બીજી મેચમાં ભારતે યુએઈને 9 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. ત્રીજી મેચ આજે એટલે કે 11 સપ્ટેમ્બરે બાંગ્લાદેશ અને હોંગકોંગ વચ્ચે રમાશે. ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ મેચ 28 સપ્ટેમ્બરે રમાશે.
