એશિયા કપ 2025: ભારતને હરાવવા માટે પાકિસ્તાને મોટી ચાલ ચાલી, મેચ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ રદ કરી

હાથ મિલાવવાના વિવાદ બાદ, ભારત અને પાકિસ્તાન આજે એશિયા કપ 2025ના સુપર ફોરમાં આમને-સામને થશે.

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 ના સુપર ફોર તબક્કાની શરૂઆત 20 સપ્ટેમ્બરથી થઈ હતી. બાંગ્લાદેશે પહેલી મેચમાં શ્રીલંકાને 4 વિકેટથી હરાવીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા હતા. આજે બીજી મેચમાં ભારત પાકિસ્તાનનો સામનો કરશે. ગ્રુપ સ્ટેજમાં પાકિસ્તાનને ભારત સામે 7 વિકેટથી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તે મેચમાં હાથ મિલાવવાના ઇનકારને લગતા વિવાદે ભારતીય ખેલાડીઓ આ મેચમાં હાથ મિલાવશે કે કેમ તે અંગે વધુ પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.

બીજી બાજુ, ગ્રુપ સ્ટેજમાં કારમી હાર બાદ પાકિસ્તાની ટીમ ચિંતા અનુભવી રહી છે. બંને ટીમો વચ્ચેની છેલ્લી 14 T20 મેચોમાં આ પાકિસ્તાનનો 11મો પરાજય હતો. આ તીવ્ર મેચના માનસિક તાણનો સામનો કરવામાં મદદ કરવા માટે, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે મેચ પહેલા એક પ્રેરક વક્તા, ડૉ. રાહીલ કરીમની નિમણૂક કરી.

પાકિસ્તાને આ મોટું પગલું ભર્યું

ટેલિકોમ એશિયા સ્પોર્ટના અહેવાલ મુજબ, આ પ્રેરક વક્તા બુધવારે ટીમમાં જોડાયા હતા અને ટૂર્નામેન્ટના અંત સુધી ટીમ સાથે રહેશે. ડૉ. રાહીલને રમતગમત અને અન્ય ક્ષેત્રોમાં બહોળો અનુભવ છે અને તેમણે છેલ્લા દાયકામાં અનેક ટીમો સાથે કામ કર્યું છે. ભારત સામેની મેચ પહેલા તેણે પોતાની ટીમને પણ પ્રેરણા આપી હતી. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના આ નિર્ણયની સાચીતા કે ખોટીતા આજની ભારત સામેની સુપર ફોર મેચમાં બહાર આવશે.

મેચ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ રદ

એ પણ નોંધનીય છે કે પાકિસ્તાન ટીમ મેનેજમેન્ટ તેના ખેલાડીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા અને તેમને વધારાના દબાણથી બચાવવા માટે કોઈ કસર છોડી રહ્યું નથી. આને ધ્યાનમાં રાખીને, પાકિસ્તાન ટીમ મેનેજમેન્ટે શનિવારે સાંજે યોજાનારી મેચ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ રદ કરી. અહેવાલો અનુસાર, ભારતની પાછલી મેચમાં હાથ મિલાવવાના અભાવ અને ત્યારબાદના અવરોધને લગતા વિવાદ અંગેના પ્રશ્નો ટાળવા માટે આ કરવામાં આવ્યું હતું. અગાઉ, પાકિસ્તાને યુએઈ સામેની ગ્રુપ મેચ પહેલા પ્રેસ કોન્ફરન્સ પણ રદ કરી હતી, જ્યારે ખેલાડીઓ મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટને હટાવવાની માંગ કરી રહ્યા હતા.

પાકિસ્તાનની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન: સૈમ અયુબ, સાહિબજાદા ફરહાન, ફખર ઝમાન, ફહીમ અશરફ, સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), મોહમ્મદ નવાઝ, હુસૈન તલત, મોહમ્મદ હરિસ (વિકેટકીપર), શાહીન શાહ આફ્રિદી, હરિસ રૌફ, અબરાર અહેમદ

