એશિયા કપ 2025માં ભારતનો સતત ત્રીજો વિજય, ઓમાનને હરાવીને ગ્રુપમાં પહોંચ્યું ટોપ પર
એશિયા કપ 2025 IND vs OMAN: એશિયા કપ 2025ના અંતિમ ગ્રુપ મેચમાં ભારતે ઓમાનને 21 રનથી હરાવ્યું.
Published : September 20, 2025 at 7:33 AM IST
હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025ના અંતિમ ગ્રુપ મેચમાં ઓમાને વર્તમાન વિશ્વ ચેમ્પિયન ભારત સામે અબુ ધાબીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેઓ ભલે 21 રનથી મેચ હારી ગયા હોય, પરંતુ તેઓ આ વિશ્વ ક્રિકેટ દિગ્ગજ ક્રિકેટ ટીમને મજબૂત પડકાર આપ્યો.
189 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ઓમાનની ટીમના ઓપનરોએ પાવરપ્લેમાં 56 રનની ભાગીદારી નોંધાવી હતી. જતિન્દર સિંહે 32 અને અમીલ કલીમે 64 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ અમીર કલીમ અને હમ્મદ મિર્ઝાએ બીજી વિકેટ માટે 93 રન ઉમેર્યા હતા, પરંતુ ઓમાન 20 ઓવરમાં ૪ વિકેટે 167 રન જ બનાવી શક્યું હતું, જેના કારણે ભારત 21 રનથી મેચ જીતી શક્યું હતું. ઓમાન માટે હમ્મદ મિર્ઝાએ 33 બોલમાં 52 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે અમીરે 46 બોલમાં 64 રન બનાવ્યા હતા.
India pick up their third win in as many games! ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 19, 2025
🇮🇳 put up a score that was a mountain that was just too high for Oman to scale, eventually getting home by a margin of 21 runs.#INDvOMAN #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/FFLhay9noF
આ મેચમાં ભારતે કુલ 8 બોલરોનો ઉપયોગ કર્યો હતો, પરંતુ કોઈએ એકથી વધુ વિકેટ લીધી ન હતી. હાર્દિક, અર્શદીપ, હર્ષિત અને કુલદીપે એક-એક વિકેટ લીધી હતી. અર્શદીપે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ભારત માટે 100 વિકેટ લેનાર પ્રથમ બોલર બનીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. ચાલી રહેલી આ ટૂર્નામેન્ટમાં આ ભારતનો સતત ત્રીજો વિજય છે. તેઓએ અગાઉ પાકિસ્તાન અને UAE ને હરાવ્યા હતા.
ભારતની બેટિંગ
આ પહેલાં, ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમના સંજુ સેમસન (45 બોલમાં 56) ની શાનદાર અડધી સદીની મદદથી 20 ઓવરમાં 188/8 રન બનાવ્યા. T20I ક્રિકેટમાં એસોસિયેટ રાષ્ટ્ર સામે આ તેમનો ત્રીજો સૌથી મોટો સ્કોર હતો. એસોસિયેટ રાષ્ટ્રો સામે ભારતનો અત્યાર સુધીનો એકમાત્ર ઉચ્ચ સ્કોર 2023માં હાંગઝોઉમાં નેપાળ સામે 4 વિકેટે 202 અને 2022 દુબઈમાં હોંગકોંગ સામે 2 વિકેટે 192 રન છે.
મેચમાં ભારતની શરૂઆત સારી રહી ન હતી કારણ કે ઉપ-કપ્તાન શુભમન ગિલને બીજી ઓવરમાં ફૈઝલ શાહે ફક્ત પાંચ રન બનાવીને આઉટ કર્યો હતો. અભિષેક શર્માએ પોતાની સામાન્ય શૈલીમાં વળતો પ્રહાર કર્યો, માત્ર 15 બોલમાં 38 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ ભારતે ચોથા નંબર પર હાર્દિક પંડ્યાને ઈનિંગમાં મોકલીને આશ્ચર્યજનક ચાલ ચલાવી, પરંતુ કમનસીબે તે આઉટ થયો જ્યારે સેમસનનો સીધો ડ્રાઈવ પડ્યો, જે રામાનંદીનો ફોલો-થ્રુ તેની આંગળીમાં વાગ્યો, અને પંડ્યા નોન-સ્ટ્રાઈકર એન્ડ પર ફક્ત એક રન માટે રન આઉટ થયો.
બેટિંગ કરવા ન આવ્યો કેપ્ટન
ત્યારબાદ અક્ષર પટેલે 13 બોલમાં 26 રન બનાવ્યા, ત્યારબાદ શિવમ દુબે 5 રન બનાવીને સસ્તામાં આઉટ થયો. સેમસને 41 બોલમાં સખત સંઘર્ષપૂર્ણ અડધી સદી પૂરી કરી, જે એશિયા કપ T20 ઈતિહાસમાં કોઈ ભારતીય દ્વારા ત્રીજી સૌથી ધીમી અડધી સદી હતી. ત્યારબાદ તિલકએ 18 બોલમાં મૂલ્યવાન ૨૯ રન બનાવીને સ્કોર વધાર્યો. અંતે, હર્ષિત રાણાએ શાનદાર ઇનિંગ રમી, શાનદાર સિક્સર મારીને ઇનિંગને સ્થિર કરી, જેના કારણે ભારત ૨૦ ઓવરમાં 188/8 સુધી પહોંચી ગયું. રસપ્રદ વાત એ છે કે, કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ ક્રીઝ પર આવ્યો ન હતો, સંયમિત રહ્યો અને તેના સાથી ખેલાડીઓને આગળ કર્યા.
ઓમાન માટે, ફૈઝલ શાહે 23 રન આપીને 2 વિકેટ, જીતેન રામાનંદીએ 33 રન આપીને 2 વિકેટ અને આમિર કલીમે 31 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી. ત્રણેય સ્પિનરોએ મળીને છ વિકેટ લીધી અને ભારતને મોટો સ્કોર કરતા અટકાવ્યું. ભારતનો આગામી મુકાબલો સુપર ફોરમાં પાકિસ્તાન સામે છે, જે 21 સપ્ટેમ્બરે દુબઈમાં રમાશે.
