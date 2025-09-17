ETV Bharat / sports

એશિયા કપ 2025: સુપર 4 માટે પાંચ ટીમો વચ્ચે જંગ, જાણો કોનું પલડું ભારે છે?

એશિયા કપ 2025માં અત્યાર સુધી સુપર 4માં પહોંચનારી ભારત એકમાત્ર ટીમ છે.

એશિયા કપ 2025: સુપર 4 માટે પાંચ ટીમો વચ્ચે જંગ
એશિયા કપ 2025: સુપર 4 માટે પાંચ ટીમો વચ્ચે જંગ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2025 at 4:07 PM IST

હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 ના ગ્રુપ મેચ પૂર્ણ થવાના આરે છે, પરંતુ ભારત સિવાય કોઈ ટીમ હજુ સુધી સુપર ફોર માટે ક્વોલિફાય થઈ નથી. આ સ્થાન માટે પાંચ ટીમો વચ્ચે સ્પર્ધા ચાલુ છે: પાકિસ્તાન, યુએઈ, બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા અને અફઘાનિસ્તાન. બે ટીમો, હોંગકોંગ અને ઓમાન, પહેલાથી જ બહાર થઈ ગઈ છે.

ગ્રુપ A ની વાત કરીએ તો,

ભારત બે મેચમાંથી બે જીત સાથે સુપર ફોરમાં પહોંચનારી આ ગ્રુપની પહેલી ટીમ બની છે. આ ગ્રુપમાંથી આગળ વધનારી ​​બીજી ટીમ પાકિસ્તાન અને યુએઈ વચ્ચેની આજની મેચ દ્વારા નક્કી થશે. આ મેચનો વિજેતા સુપર ફોરમાં પહોંચનારી બીજી ટીમ બનશે.

એશિયા કપ 2025 પોઈન્ટ ટેબલ
એશિયા કપ 2025 પોઈન્ટ ટેબલ (screen shot from Cricbuzz)

મેચમાં પાકિસ્તાનનો હાથ ઉપર હોય તેવું લાગે છે, કારણ કે આ ટુર્નામેન્ટ પહેલા રમાયેલી ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં પાકિસ્તાને યુએઈ અને અફઘાનિસ્તાનને હરાવીને ફાઇનલ જીતી હતી, અને યુએઈએ હજુ સુધી પાકિસ્તાનને હરાવ્યું નથી. પરંતુ પાકિસ્તાન એક એવી ટીમ છે જે કોઈપણ પ્રકારની પરિસ્થિતિનો સામનો કરી શકે છે. જો તેઓ T20 વર્લ્ડ કપમાં યુએસએ જેવી ટીમ સામે હારી શકે છે, તો તેઓ યુએઈ સામે પણ હારી શકે છે.

ગ્રુપ B ને જોતાં, હાલમાં ત્રણ ટીમો સુપર ફોરમાં સ્થાન માટે લડી રહી છે. બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા અને અફઘાનિસ્તાન પાસે આગળના તબક્કામાં આગળ વધવાની શ્રેષ્ઠ તકો છે. આ ત્રણેય ટીમો એકબીજા પર પ્રભુત્વ ધરાવતી દેખાય છે. શ્રીલંકાએ બાંગ્લાદેશને હરાવ્યું હોવાથી, બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને હરાવ્યું, તેથી આ ગ્રુપમાંથી આગળ વધનારી ​​બે ટીમો હવે અફઘાનિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચેના ગ્રુપ મેચ પર નિર્ભર રહેશે.

અહીં આપણે સુપર ફોરમાં આ ત્રણ ટીમો માટે ક્વોલિફિકેશન સમીકરણો સમજાવીશું.

અફઘાનિસ્તાન સુપર ફોર માટે ક્વોલિફાય થશે જો:

અફઘાનિસ્તાન તેની અંતિમ લીગ મેચમાં શ્રીલંકાને કોઈપણ માર્જિનથી હરાવે છે અને વધુ સારા નેટ રન રેટના આધારે ક્વોલિફાય થાય છે.

બાંગ્લાદેશ સુપર ફોર માટે ક્વોલિફાય થશે જો:

શ્રીલંકા અફઘાનિસ્તાનને કોઈપણ માર્જિનથી હરાવે છે.

અફઘાનિસ્તાન શ્રીલંકાને 70 કે તેથી વધુ રનથી હરાવે છે.

અફઘાનિસ્તાન 50 કે તેથી વધુ બોલ બાકી હોય ત્યારે શ્રીલંકાને હરાવે છે.

શ્રીલંકા સુપર ફોર માટે ક્વોલિફાય થશે જો:

શ્રીલંકા અફઘાનિસ્તાનને કોઈપણ માર્જિનથી હરાવે છે.

શ્રીલંકા અફઘાનિસ્તાન સામે 70 કે તેથી વધુ રનથી હારવું જોઈએ નહીં.

અફઘાનિસ્તાને શ્રીલંકા સામે 12.2 ઓવર (50 બોલ) કે તેથી ઓછા સમયમાં લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ નહીં.

