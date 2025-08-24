નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 9 સપ્ટેમ્બરથી એશિયા કપ 2025માં ભાગ લેવા જઈ રહી છે. આ ટીમ માટે BCCIએ 19 ઓગસ્ટના રોજ ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરી હતી, જેમાં શુભમન ગિલ ઓપનર તરીકે પાછો ફર્યો હતો અને તેને ટીમનો વાઇસ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે.
આવી સ્થિતિમાં, પ્લેઇંગ-11માં સંજુ સેમસનનો સમાવેશ થવાનો ખતરો છે. કારણ કે સંજુ અત્યાર સુધી અભિષેક શર્મા સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરી રહ્યો હતો. હવે ગિલ વાઇસ-કેપ્ટનની ભૂમિકામાં છે. જો તે અભિષેક સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરે છે, તો સંજુ પોતાનું સ્થાન ગુમાવી શકે છે.
🚨 A look at #TeamIndia's squad for #AsiaCup 2025 🔽 pic.twitter.com/3VppXYQ5SO— BCCI (@BCCI) August 19, 2025
સંજુ સેમસનના સ્થાન પર ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે
જો આવું થાય, તો ટીમમાં સંજુ માટે ભાગ્યે જ કોઈ સ્થાન બચશે કારણ કે હાર્દિક પંડ્યા, રિંકુ સિંહ અને જીતેશ શર્માને ફિનિશર તરીકે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. જીતેશને બીજા વિકેટકીપર બેટ્સમેન તરીકે પણ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. સંજુ ટીમમાં વિકેટકીપરની ભૂમિકા પણ ભજવે છે પરંતુ તેણે અત્યાર સુધી ફિનિશરની ભૂમિકા ભજવી નથી.
આવી સ્થિતિમાં, જીતેશ શર્મા વિકેટકીપર બેટ્સમેન તરીકે ટીમ માટે ઉત્તમ ફિનિશર સાબિત થઈ શકે છે, જે તેણે IPL 2025 માં RCB માટે પણ કર્યું હતું. જો ગિલ અભિષેક સાથે ઇનિંગ શરૂ કરે છે, તો સંજુ ફિનિશર તરીકે પ્લેઇંગ-11 માં નહીં હોય અને જીતેશ શર્માને ફિનિશર તરીકે રમવાની તક મળી શકે છે.
All hail the Prince of Kochi, Sanju Samson! 🤩⚡️#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/2dMWKYKrmQ— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 23, 2025
સંજુ સેમસનએ એક ખાસ યોજના બનાવી: હવે આને ધ્યાનમાં રાખીને, સંજુ સેમસનએ એક ખાસ યોજના તૈયાર કરી છે જેથી તે જીતેશને હરાવી શકે અને ફિનિશર તરીકે ટીમમાં સ્થાન મેળવી શકે. સંજુ સેમસન કેરળ ક્રિકેટ લીગમાં ફિનિશર તરીકે નંબર 6 પર બેટિંગ કરવા આવ્યો હતો. મિડલ ઓર્ડરમાં આવતા, તેણે 22 બોલમાં એક ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા વગર 13 રન બનાવ્યા અને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. આ સાથે, તેણે BCCI, પસંદગીકારો અને ટીમ મેનેજમેન્ટને સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે જો તક મળે તો તે ફિનિશરની ભૂમિકા પણ ભજવી શકે છે પરંતુ તેને પ્લેઇંગ-11 માંથી બહાર ન કરવો જોઈએ.
અત્યાર સુધી સંજુ સેમસન ટીમ ઈન્ડિયા માટે આઈપીએલ અને ટી20 માં ઇનિંગ્સ ઓપનિંગ કરતો જોવા મળ્યો છે. આ સાથે, તે ટી20 ફોર્મેટમાં નંબર 3 પર પણ બેટિંગ કરી ચૂક્યો છે. પરંતુ તેણે 6 નંબર પર ફિનિશર તરીકે વધુ બેટિંગ કરી નથી, પરંતુ હવે તે કેરળ ટી20 લીગમાં 6 નંબર પર બેટિંગ કરતો જોવા મળ્યો છે.
સંજુનું ભાગ્ય કેપ્ટન અને મેનેજમેન્ટના હાથમાં: જો સંજુ ભારતીય પ્લેઇંગ-11 માં સ્થાન મેળવવા માંગે છે, તો તેણે દરેક નંબર પર રમવા માટે તૈયાર રહેવું પડશે. સંજુએ 6 નંબર પર બેટિંગ કરીને બતાવ્યું છે કે તે દરેક નંબર પર બેટિંગ કરવા માટે તૈયાર છે. પરંતુ એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે ટીમ મેનેજમેન્ટ ફિનિશર તરીકે તેના પર વિશ્વાસ કરશે કે નહીં?
આ પણ વાંચો: