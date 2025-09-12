એશિયા કપ 2025: બાંગ્લાદેશનો 7 વિકેટથી વિજય, હોંગકોંગનો 3 દિવસમાં બીજો પરાજય
એશિયા કપ 2025માં બાંગ્લાદેશ અને હોંગકોંગ વચ્ચે રમાયેલી મેચમાં કેપ્ટન લિટન દાસના 59 રનની મદદથી બાંગ્લાદેશે હોંગકોંગને સાત વિકેટથી હરાવ્યું.
Published : September 12, 2025 at 9:05 AM IST
અબુ ધાબી: બાંગ્લાદેશે એશિયા કપ 2025ના ત્રીજા મેચમાં હોંગકોંગ સામે 7 વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો છે. જ્યારે ત્રણ દિવસમાં હોંગકોંગનો આ બીજો પરાજય છે, ત્યારે હોંગકોંગ પર આ બાંગ્લાદેશનો પ્રથમ T20 વિજય છે. અગાઉ, 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ અફઘાનિસ્તાન સામે ટુર્નામેન્ટની પહેલી મેચમાં હોંગકોંગ 94 રનથી હારી ગયું હતું.
અબુ ધાબીના શેખ ઝાયેદ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી એશિયા કપ 2025 ના ગ્રુપ B મેચમાં, બાંગ્લાદેશે 17.3 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને 144 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો. કેપ્ટન લિટન દાસે 39 બોલમાં 59 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી, જેના કારણે તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો. 144 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, લિટને તૌહીદ હૃદય (અણનમ 35) સાથે ત્રીજી વિકેટ માટે 69 બોલમાં 95 રનની ભાગીદારી કરી.
𝐀𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 🙌#BANvHK #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/kmhiYs4XNu— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 11, 2025
અફઘાનિસ્તાન સામેની પોતાની પાછલી મેચમાં ફક્ત 94/9 રન બનાવ્યા બાદ, હોંગકોંગે નિઝાકત ખાન અને ઝીશાન અલીના અનુક્રમે 42 અને 30 રનની મદદથી બાંગ્લાદેશ સામે વધુ સ્પર્ધાત્મક 143/7 રન બનાવ્યા, જ્યારે કેપ્ટન યાસીમ મુર્તઝાએ 19 બોલમાં ઝડપી 28 રન બનાવીને ગતિ પકડી. પરંતુ ડેથ ઓવરમાં સતત વિકેટો પડતાં હોંગકોંગની મોટા સ્કોરની આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું.
Bangladesh get points on the board ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 11, 2025
Disciplined bowling in the first essay followed by a composed & calculated chase see 🇧🇩 open their account without any fuss. 💪#BANvHK #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/xveU92OYzo
પ્રથમ બોલિંગ કરતા બાંગ્લાદેશના તસ્કિન અહેમદ, તંજીદ અહેમદ અને રેશાદ હુસૈને 2-2 વિકેટ લીધી. જ્યારે હોંગકોંગ તરફથી અતિક ઇકબાલે 2 અને આયુષ શુક્લાએ 1 વિકેટ લીધી. ટુર્નામેન્ટની ચોથી મેચ 12 સપ્ટેમ્બરે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે પાકિસ્તાન અને ઓમાન વચ્ચે રમાશે.
બંને ટીમોની પ્લેઈંગ ઈલેવન
બાંગ્લાદેશ: તનજીદ હસન તમીમ, પરવેઝ હુસૈન ઈમોન, લિટન દાસ (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), તૌહીદ હૃદોય, શમીમ હુસૈન, જેકર અલી, મહેદી હસન, તન્ઝીમ હસન, રિશાદ હુસૈન, તસ્કીન અહેમદ અને મુસ્તફિઝુર રહેમાન
હોંગકોંગઃ ઝીશાન અલી (વિકેટકીપર), અંશુમાન રથ, બાબર હયાત, નિઝાકત ખાન, કલ્હાન ચલ્લુ, કિંચિન શાહ, યાસીમ મુર્તઝા (કેપ્ટન), એજાઝ ખાન, આયુષ શુક્લા, અતિક ઈકબાલ અને એહસાન ખાન