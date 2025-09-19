ETV Bharat / sports

એશિયા કપ 2025: સુપર-4 મેચોમાં ટીમ ઈન્ડિયા ક્યારે કોની સામે રમશે, જાણો પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશનું શેડ્યૂલ

ચાલો જાણીએ કે સુપર-4ની મેચ ક્યારે, ક્યાં અને કઈ ટીમો વચ્ચે રમાશે.

ટીમ ઈન્ડિયા
ટીમ ઈન્ડિયા (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 ની સુપર ફોર મેચો 20 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવાની છે. ભારત અને પાકિસ્તાન ગ્રુપ A માંથી સુપર ફોર માટે ક્વોલિફાય થયા છે, જ્યારે શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશ ગ્રુપ B માંથી સુપર ફોર માટે ક્વોલિફાય થયા છે. આ ટીમો હવે એકબીજા સામે રમશે, અને સુપર ફોર પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચની બે ટીમો આખરે એશિયા કપ ફાઇનલ રમશે. તે પહેલાં, અમે તમને જણાવીશું કે દરેક ટીમ ક્યારે કોની સાથે રમશે. અમે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનું સુપર ફોર શેડ્યૂલ પણ શેર કરીશું.

ભારતીય ટીમના સુપર 4 મેચોનું શેડ્યૂલ

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ સુપર ફોરમાં ત્રણ મેચ રમશે, પ્રથમ 21 સપ્ટેમ્બરે પાકિસ્તાન સામે, પછી 24 સપ્ટેમ્બરે બાંગ્લાદેશ સામે અને છેલ્લે 26 સપ્ટેમ્બરે શ્રીલંકા સામે. આ બધી મેચો ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 8:00 વાગ્યે શરૂ થશે. ટીમ ઈન્ડિયા આ બધી મેચો દુબઈના દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમશે.

એશિયા કપ 2025 માં ભાગ લેનારા બધા કેપ્ટનો
એશિયા કપ 2025 માં ભાગ લેનારા બધા કેપ્ટનો (IANS)
  • ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન: 21 સપ્ટેમ્બર, રાત્રે 8 વાગ્યે. - દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ
  • ભારત વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશ: 24 સપ્ટેમ્બર, રાત્રે 8 વાગ્યે - દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ
  • ભારત વિરુદ્ધ શ્રીલંકા: 24 સપ્ટેમ્બર, રાત્રે 8 વાગ્યે - દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ

ચારેય સુપર-4 ટીમોની મેચો

એશિયા કપ 2025માં, ભારત, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે કુલ છ સુપર-૪ મેચ રમાશે. પહેલી સુપર-4 મેચ 20 સપ્ટેમ્બરે બાંગ્લાદેશ અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાશે. છેલ્લી સુપર-4 મેચ 26 સપ્ટેમ્બરે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાશે. આ છ મેચોમાંથી ફક્ત એક જ અબુ ધાબી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. બાકીની પાંચ મેચ દુબઈમાં રમાશે.

  • બાંગ્લાદેશ વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, 20 સપ્ટેમ્બર - દુબઈ (દુબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ)
  • ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન, 21 સપ્ટેમ્બર - દુબઈ (દુબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ)
  • પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, 23 સપ્ટેમ્બર - અબુ અધી (શેખ ઝાયેદ સ્ટેડિયમ)
  • બાંગ્લાદેશ વિરુદ્ધ ભારત, 24 સપ્ટેમ્બર - દુબઈ (દુબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ)
  • બાંગ્લાદેશ વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન, 25 સપ્ટેમ્બર - દુબઈ (દુબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ)
  • ભારત વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, 26 સપ્ટેમ્બર - દુબઈ (દુબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ)

એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલ મેચ 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ રમાશે. આ મેચ દુબઈના દુબઈ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં પણ રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થશે. આ ચાર ટીમોમાંથી કઈ બે ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.

આ પણ વાંચો:

  1. એશિયા કપ 2025: આજે ભારત અને ઓમાન વચ્ચે મુકાબલો, મેચ રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થશે
  2. એશિયા કપ મેચ દરમિયાન શ્રીલંકન ખેલાડીને મળ્યા દુ:ખદ સમાચાર, મેદાનમાં જ કોચે કરી જાણ

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.