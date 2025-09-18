એશિયા કપ 2025: આજે અફઘાનિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે ટક્કર, અફઘાનિસ્તાનને જીતવું જરુરી
એશિયા કપ 2025માં સુપર-4માં સ્થાન મેળવવા માટે આજે અફઘાનિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ મેચ રમાશે.
હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 ની 11મી મેચ આજે, 18 સપ્ટેમ્બર (ગુરુવાર) ના રોજ અફઘાનિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાશે. તે અબુ ધાબીના શેખ ઝાયેદ સ્ટેડિયમ ખાતે રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થશે. રાશિદ ખાનની આગેવાની હેઠળની અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ માટે આ મેચ કરો યા મરો જેવી છે, કારણ કે સુપર 4 ગ્રુપ સ્ટેજમાં સ્થાન મેળવવા માટે તેમને કોઈપણ કિંમતે જીતવું પડશે. જો ચારિથ અસલંકાની આગેવાની હેઠળની શ્રીલંકા આ મેચ જીતી જાય છે, તો અફઘાનિસ્તાનની એશિયા કપ સફર લીગ સ્ટેજમાં સમાપ્ત થશે, અને બાંગ્લાદેશ સુપર 4 ગ્રુપ સ્ટેજમાં શ્રીલંકા સાથે જોડાશે.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ્સ
શ્રીલંકા અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 8 ટી20 મેચ રમાઈ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, શ્રીલંકાએ 5 મેચ જીતી છે, જ્યારે અફઘાનિસ્તાને 3 જીતી છે. હવે, અફઘાનિસ્તાન પાસે પોતાનો રેકોર્ડ સુધારવાની તક હશે.
All to play for as Afghanistan find themselves in a must win territory against Sri Lanka 🇦🇫 🇱🇰— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 18, 2025
Watch the thrilling contest LIVE TONIGHT, 7 PM onwards, on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 #SLvAFG pic.twitter.com/lMshnZ8z9k
પિચ રિપોર્ટ
અબુ ધાબીની પિચ સામાન્ય રીતે બેટ્સમેન-ફ્રેન્ડલી છે. બેટ્સમેન આ પિચ પર ઘણા રન બનાવી રહ્યા છે. ટીમો આ પિચ પર સારા સ્કોર બનાવી રહી છે. જોકે, ક્યારેક તેમાં ધીમા બોલરો માટે પણ કંઈક હોય છે. તેથી, અફઘાનિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે નજીકની સ્પર્ધાની અપેક્ષા છે. આ મેચ માટે વરસાદની આગાહી નથી, પરંતુ ખેલાડીઓ માટે ગરમી સમસ્યારૂપ રહેશે.
Noor starts on a high! 👏@noor_ahmad_15 strikes first ball and removes the opposite skipper Liton Das to give Afghanistan the second wicket in the game. 👊— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 16, 2025
🇧🇩- 87/2 (10.1 Ov)#AfghanAtalan | #AsiaCup2025 | #AFGvBAN | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/ISxbjSlaza
અફઘાનિસ્તાન અને શ્રીલંકાના આ ખેલાડીઓ પર રહેશે નજર:
અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈ બેટ અને બોલ બંનેમાં અફઘાનિસ્તાન માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. રાશિદ ખાન પણ ટીમના પ્રદર્શન માટે જવાબદાર રહેશે. વાનિન્દુ હસરંગાએ બાંગ્લાદેશ સામે 25 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી. પથુમ નિસાન્કા બેટથી ટીમ માટે રન બનાવવા માટે જવાબદાર રહેશે.
It’s Game Day🏏Sri Lanka take on Hong Kong in the Asia Cup 2025 showdown. 🇱🇰🇭🇰— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) September 15, 2025
All set for a thrilling contest! #AsiaCup2025 #SriLankaCricket #SLvHK pic.twitter.com/c4Tc8kF4xf
અફઘાનિસ્તાન અને શ્રીલંકા માટે સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન
અફઘાનિસ્તાન: સેદીકુલ્લાહ અટલ, રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ (વિકેટકીપર), ઇબ્રાહિમ ઝદરાન, મોહમ્મદ નબી, ગુલબદ્દીન નાયબ, અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈ, કરીમ જનાત, રાશિદ ખાન (કેપ્ટન), નૂર અહેમદ, એએમ ગઝનફર, ફઝલહક ફારૂકી.
શ્રીલંકા: પથુમ નિસાન્કા, કુસલ મેન્ડિસ (wk), કામિલ મિશ્રા, કુસલ પરેરા, ચારિથ અસલંકા (c), કામિન્દુ મેન્ડિસ, દાસુન શનાકા, વાનિન્દુ હસરાંગા, મહેશ થીકશાના, દુષ્મંથા ચમીરા, નુવાન તુશારા.
