એશિયા કપ 2025: આજે અફઘાનિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે ટક્કર, અફઘાનિસ્તાનને જીતવું જરુરી

એશિયા કપ 2025માં સુપર-4માં સ્થાન મેળવવા માટે આજે અફઘાનિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ મેચ રમાશે.

આજે અફઘાનિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે ટક્કર
આજે અફઘાનિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે ટક્કર (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 1:08 PM IST

હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 ની 11મી મેચ આજે, 18 સપ્ટેમ્બર (ગુરુવાર) ના રોજ અફઘાનિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાશે. તે અબુ ધાબીના શેખ ઝાયેદ સ્ટેડિયમ ખાતે રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થશે. રાશિદ ખાનની આગેવાની હેઠળની અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ માટે આ મેચ કરો યા મરો જેવી છે, કારણ કે સુપર 4 ગ્રુપ સ્ટેજમાં સ્થાન મેળવવા માટે તેમને કોઈપણ કિંમતે જીતવું પડશે. જો ચારિથ અસલંકાની આગેવાની હેઠળની શ્રીલંકા આ મેચ જીતી જાય છે, તો અફઘાનિસ્તાનની એશિયા કપ સફર લીગ સ્ટેજમાં સમાપ્ત થશે, અને બાંગ્લાદેશ સુપર 4 ગ્રુપ સ્ટેજમાં શ્રીલંકા સાથે જોડાશે.

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ્સ

શ્રીલંકા અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 8 ટી20 મેચ રમાઈ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, શ્રીલંકાએ 5 મેચ જીતી છે, જ્યારે અફઘાનિસ્તાને 3 જીતી છે. હવે, અફઘાનિસ્તાન પાસે પોતાનો રેકોર્ડ સુધારવાની તક હશે.

પિચ રિપોર્ટ

અબુ ધાબીની પિચ સામાન્ય રીતે બેટ્સમેન-ફ્રેન્ડલી છે. બેટ્સમેન આ પિચ પર ઘણા રન બનાવી રહ્યા છે. ટીમો આ પિચ પર સારા સ્કોર બનાવી રહી છે. જોકે, ક્યારેક તેમાં ધીમા બોલરો માટે પણ કંઈક હોય છે. તેથી, અફઘાનિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે નજીકની સ્પર્ધાની અપેક્ષા છે. આ મેચ માટે વરસાદની આગાહી નથી, પરંતુ ખેલાડીઓ માટે ગરમી સમસ્યારૂપ રહેશે.

અફઘાનિસ્તાન અને શ્રીલંકાના આ ખેલાડીઓ પર રહેશે નજર:

અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈ બેટ અને બોલ બંનેમાં અફઘાનિસ્તાન માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. રાશિદ ખાન પણ ટીમના પ્રદર્શન માટે જવાબદાર રહેશે. વાનિન્દુ હસરંગાએ બાંગ્લાદેશ સામે 25 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી. પથુમ નિસાન્કા બેટથી ટીમ માટે રન બનાવવા માટે જવાબદાર રહેશે.

અફઘાનિસ્તાન અને શ્રીલંકા માટે સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન

અફઘાનિસ્તાન: સેદીકુલ્લાહ અટલ, રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ (વિકેટકીપર), ઇબ્રાહિમ ઝદરાન, મોહમ્મદ નબી, ગુલબદ્દીન નાયબ, અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈ, કરીમ જનાત, રાશિદ ખાન (કેપ્ટન), નૂર અહેમદ, એએમ ગઝનફર, ફઝલહક ફારૂકી.

શ્રીલંકા: પથુમ નિસાન્કા, કુસલ મેન્ડિસ (wk), કામિલ મિશ્રા, કુસલ પરેરા, ચારિથ અસલંકા (c), કામિન્દુ મેન્ડિસ, દાસુન શનાકા, વાનિન્દુ હસરાંગા, મહેશ થીકશાના, દુષ્મંથા ચમીરા, નુવાન તુશારા.

