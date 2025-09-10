એશિયા કપ 2025: અફઘાનિસ્તાનની હોંગકોંગ સામે શાનદાર જીત, 94 રનથી હરાવ્યું
એશિયા કપ 2025ની પહેલી મેચમાં, અફઘાનિસ્તાનના 188 રનના જવાબમાં હોંગકોંગ ફક્ત 94 રન બનાવી શક્યું.
Published : September 10, 2025 at 7:58 AM IST
હૈદરાબાદ: અફઘાનિસ્તાને એશિયા કપ 2025ના ગ્રુપ Bની પહેલી મેચમાં હોંગકોંગ સામે 94 રનથી શાનદાર જીત હાંસલ કરી અને તેની સાથે જ પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી. આ જીત આ ટુર્નામેન્ટની T20 ફોર્મેટમાં ત્રીજી સૌથી મોટી જીત હતી. આ મેચમાં બંને ટીમો તરફથી ફિલ્ડિંગનો અભાવ પણ જોવા મળ્યો કારણ કે સમગ્ર મેચ દરમિયાન આઠ કેચ છોડવામાં આવ્યા હતા, જે 2020 પછી પુરુષોના T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સંયુક્ત રીતે સૌથી વધુ છે.
189 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, હોંગકોંગ 20 ઓવરમાં 9 વિકેટે 94 રન જ બનાવી શક્યું. બાબર હયાત એકમાત્ર બેટ્સમેન હતો જેણે થોડી ઘણી આશા દર્શાવી હતી અને ગુલબદીન નાયબ દ્વારા આઉટ થયા પહેલા ત્રણ ચોગ્ગા સહિત 39 રન બનાવ્યા.
𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐟𝐠𝐡𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐦𝐩 𝐰𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐚 𝐬𝐦𝐢𝐥𝐞 ☺️#AFGvHK #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/zlPQMQh9rM— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 9, 2025
અફઘાનિસ્તાન તરફથી ફઝલહક ફારુખા અને ગુલબદીન નૈબે બે-બે વિકેટ લીધી, જ્યારે કેપ્ટન રાશિદ ખાન, નૂર અહેમદ અને અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈએ એક-એક વિકેટ લીધી.
અગાઉ, અફઘાનિસ્તાને સિદ્દિકુલ્લાહ અટલ અને અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈની અડધી સદીની મદદથી 20 ઓવરમાં 188/6 રન બનાવ્યા હતા. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, અફઘાનિસ્તાનના ઓપનર સિદ્દિકુલ્લાહ અટલે મેચના પહેલા બોલ પર ચોગ્ગો ફટકારીને ટીમના અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી.
Atal and Omarzai did the damage with the bat and the bowlers finished the job as Afghanistan cruised to a huge win in Match 1️⃣ of the #DPWorldAsiaCup2025 #AFGvHK #ACC pic.twitter.com/bW7jQRDhiQ— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 9, 2025
અટલે 41 બોલમાં પોતાની શિસ્તબદ્ધ અને લાયક અડધી સદી પૂરી કરી અને 15 ઓવર પછી અફઘાનિસ્તાનનો સ્કોર 110/4 થયો. ડેથ ઓવરમાં, અટલ અને અઝમતુલ્લાહે રન રેટમાં વધારો કર્યો અને સ્કોર 150ને વટાવી ગયો.
ઇનિંગની અંતિમ ઓવરમાં, અઝમતુલ્લાહે શુક્લાના બોલ પર સતત ત્રણ છગ્ગા અને એક ચોગ્ગા ફટકારીને માત્ર 20 બોલમાં પોતાની પ્રથમ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય અડધી સદી પૂરી કરી.
આજે ભારત અને યુએઈ વચ્ચે મુકાબલો
અફઘાનિસ્તાને ઇનિંગની છેલ્લી ઓવરમાં માત્ર નવ રન ઉમેર્યા અને 20 ઓવરમાં 188/6 રન બનાવ્યા, જેમાં અટલ 52 બોલમાં ત્રણ છગ્ગા અને છ ચોગ્ગા સાથે 73 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. અઝમતુલ્લાહને તેની શાનદાર બેટિંગ માટે પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. ટુર્નામેન્ટની બીજી મેચ 10 સપ્ટેમ્બરે રાત્રે 8 વાગ્યે ભારત અને યુએઈ વચ્ચે રમાશે.
આ પણ વાંચો