એશિઝ માટે ઇંગ્લેન્ડે 16 સભ્યોની ટીમ જાહેર કરી, જાણો કોની થઈ વાપસી અને કોણ થયું બહાર
બેન સ્ટોક્સ એશિઝ 2025 માટે 16 સભ્યોની ઈંગ્લેન્ડ ટીમનું નેતૃત્વ કરવા માટે તૈયાર છે. હેરી બ્રુકને ઉપ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યા છે.
હૈદરાબાદ: ઇંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની એશિઝ શ્રેણી ૧૩ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ થી ૮ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ સુધી રમાશે. ક્રિકેટ બોર્ડે એશિઝ માટે પોતાની ટીમ જાહેર કરી છે. બેન સ્ટોક્સને ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે, જ્યારે સ્પીડ મર્ચન્ટ્સ જોફ્રા આર્ચર અને માર્ક વુડનો પણ ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
ટીમનો આ મુખ્ય ખેલાડી ટીમની બહાર છે
ક્રિસ વોક્સ ઓસ્ટ્રેલિયામાં પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે કારણ કે તે હજુ પણ ભારત સામે ઓવલ ખાતે પાંચ મેચની શ્રેણીની અંતિમ ટેસ્ટ દરમિયાન થયેલી ખભાની ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. કેપ્ટન સ્ટોક્સ શ્રેણીની પ્રથમ ટેસ્ટ માટે સંપૂર્ણપણે ઉપલબ્ધ છે. ડાબા ઘૂંટણની ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહેલ વુડ ઇંગ્લેન્ડ ટીમના ઝડપી બોલિંગ આક્રમણને મજબૂત બનાવશે, જ્યારે આર્ચર ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સફળ વાપસી પછી ટીમમાં જોડાશે.
આ બોલર પોતાની સ્પિન કૌશલ્યનું પ્રદર્શન કરશે
હેરી બ્રુક ઓલી પોપને વાઇસ-કેપ્ટન તરીકે બદલે છે. શોએબ બશીર ટીમનો મુખ્ય સ્પિનર રહેશે, ભારત સામેની શ્રેણી દરમિયાન આંગળીમાં ઈજા થયા બાદ તેને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. મેથ્યુ પોટ્સ અને વિલ જેક્સનો પણ 16 સભ્યોની ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
પોટે છેલ્લે ડિસેમ્બર 2024માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. આ સિઝનમાં કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપમાં તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનના આધારે તેની પસંદગી કરવામાં આવી હતી, જ્યાં તેણે 10 મેચમાં 28 વિકેટ લીધી હતી. જેક્સે ત્રણ ઇનિંગ્સમાં 136 રન બનાવ્યા હતા.
ટીમમાં જો રૂટ, ઝેક ક્રોલી, બેન ડકેટ અને પોપ જેવા અનુભવી ખેલાડીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે, જ્યારે જેમી સ્મિથને વિકેટકીપર તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. ઝડપી બોલિંગ આક્રમણમાં બ્રાયડન કાર્સ, ગુસ એટકિન્સન, જોશ ટંગ, વુડ, પોટ્સ અને જોફ્રા આર્ચરનો સમાવેશ થશે. બશીર મુખ્ય સ્પિનર છે, જ્યારે રૂટ, જેકબ બેથેલ અને જેક્સ વધારાના સ્પિન વિકલ્પો પ્રદાન કરશે.
એશિઝ શ્રેણી માટે ઇંગ્લેન્ડની ટીમ:
બેન સ્ટોક્સ (કેપ્ટન), જોફ્રા આર્ચર, ગુસ એટકિન્સન, શોએબ બશીર, જેકબ બેથેલ, હેરી બ્રુક (ઉપ-કેપ્ટન), બ્રાયડન કાર્સ, ઝેક ક્રોલી, બેન ડકેટ, વિલ જેક્સ, ઓલી પોપ, મેથ્યુ પોટ્સ, જો રૂટ, જેમી સ્મિથ, જોશ ટોંગ, માર્ક વુડ.
ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણી માટે ટીમની જાહેરાત:
ઇંગ્લેન્ડે ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણી માટે પણ તેમની ટીમની જાહેરાત કરી છે, જ્યાં તેઓ ત્રણ ટી20 અને ત્રણ વનડે રમશે. બ્રુક 18 ઓક્ટોબરથી 1 નવેમ્બર સુધી રમાનારી શ્રેણીમાં સફેદ બોલની ટીમોનું નેતૃત્વ કરશે.
ન્યુઝીલેન્ડ સામે ઇંગ્લેન્ડની વનડે ટીમ:
હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), રેહાન અહેમદ, જોફ્રા આર્ચર, સની બેકર, ટોમ બેન્ટન, જેકબ બેથેલ, જોસ બટલર, બ્રાયડન કાર્સ, સેમ કુરન, લિયામ ડોસન, બેન ડકેટ, જેમી ઓવરટન, આદિલ રશીદ, જો રૂટ, જેમી સ્મિથ, લ્યુક વુડ.
ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ઈંગ્લેન્ડ T20I ટીમ:
હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), રેહાન અહેમદ, સની બેકર, ટોમ બેન્ટન, જેકબ બેથેલ, જોસ બટલર, બ્રાયડન કાર્સ, જોર્ડન કોક્સ, ઝેક ક્રોલી, સેમ કુરન, લિયામ ડોસન, જેમી ઓવરટન, આદિલ રશીદ, ફિલ સોલ્ટ, લ્યુક વુડ.
