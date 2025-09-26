ETV Bharat / sports

વર્લ્ડ કપ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર ઘાયલ થતાં વ્હીલચેરમાં મેદાનની બહાર લઈ જવાઈ

ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 માટે બેંગલુરુમાં ઇંગ્લેન્ડ સામેની પ્રેક્ટિસ મેચ દરમિયાન ટીમ ઇન્ડિયાની ફાસ્ટ બોલર અરુંધતી રેડ્ડી ઘાયલ થઈ ગઈ હતી.

ટીમ ઈન્ડિયા (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2025 at 5:09 PM IST

હૈદરાબાદ: ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 પહેલા ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયાની ફાસ્ટ બોલર અરુંધતી રેડ્ડીને પગમાં ઈજા થઈ છે. તેના પગમાં ફ્રેક્ચર થયું છે અને તે વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ શકે છે. ઇંગ્લેન્ડ સામે પ્રેક્ટિસ મેચમાં બોલિંગ કરતી વખતે તે ઘાયલ થઈ હતી, ત્યારબાદ તેને વ્હીલચેરમાં મેદાનની બહાર લઈ જવામાં આવી હતી. ઇંગ્લેન્ડની મહિલા ટીમ સામે વર્લ્ડ કપ પ્રેક્ટિસ મેચમાં ઈજાગ્રસ્ત થયા બાદ ભારતીય ખેલાડી અરુંધતી રેડ્ડીને વ્હીલચેરમાં મેદાનની બહાર લઈ જવામાં આવી રહી હોવાનો એક વીડિયો ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

અરુંધતી રેડ્ડીને વ્હીલચેરમાં મેદાનની બહાર લઈ જવામાં આવી

ભારતીય ઓલરાઉન્ડર અરુંધતી રેડ્ડીને મેચ દરમિયાન ઈજા થઈ હતી. પાંચમી ઓવર ફેંકતી વખતે, હીથર નાઈટનો એક બોલ તેના પગમાં જોરથી વાગ્યો. જેના કારણે તે જમીન પર પડી ગઈ અને પીડાથી ચીસો પાડી. ટીમના ડૉક્ટર તરત જ મેદાન પર પહોંચ્યા અને પ્રાથમિક સારવાર આપી. ત્યારબાદ તેને વ્હીલચેરમાં મેદાનની બહાર લઈ જવામાં આવી.

વધુ સારવાર માટે તેને બેંગલુરુની રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ એકેડેમીમાં લઈ જવામાં આવી છે. તેની ઈજા કેટલી છે તે સંપૂર્ણ તબીબી તપાસ પછી જ જાણી શકાશે તેવી અપેક્ષા છે. વર્લ્ડ કપ માટે હવે થોડા જ દિવસો બાકી છે, ત્યારે મુખ્ય ખેલાડીને થયેલી ઈજાએ ટીમને મોટો ફટકો આપ્યો છે. જો અરુંધતી રેડ્ડી વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ જાય છે, તો તે ભારતીય ટીમના બોલિંગ વિભાગને નબળો પાડશે. તેણીએ 11 ODI અને 38 T20I માં અનુક્રમે 15 વિકેટ અને 34 વિકેટ લીધી છે.

ભારતીય મહિલા ટીમ વર્લ્ડ કપની તૈયારી માટે પ્રેક્ટિસ મેચ રમી રહી છે. ગુરુવારે પ્રેક્ટિસ મેચમાં ભારત અને ઇંગ્લેન્ડની મહિલા ટીમો આમને-સામને હતી. ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા પછી ઇંગ્લેન્ડની કેપ્ટન નેટ સાયવર-બ્રન્ટે શાનદાર સદી ફટકારી હતી. તેણીએ મેચમાં 120 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે એમ્મા લેમ્બ 84 રન બનાવીને નિવૃત્ત હર્ટ થઈ હતી.

આ સાથે, ઇંગ્લેન્ડની મહિલા ટીમે 50 ઓવરના અંતે 9 વિકેટ ગુમાવીને 340 રન બનાવ્યા હતા. ક્રાંતિ ગૌડેટે ભારતીય ટીમ માટે ત્રણ વિકેટ લીધી હતી. એક મુશ્કેલ લક્ષ્યનો સામનો કરતી વખતે, ભારતીય મહિલા ટીમ જેમીમા રોડ્રિગ્સના 66 અને ઉમા છેત્રીના 45 રન સિવાય કોઈ નોંધપાત્ર સ્કોર બનાવવામાં નિષ્ફળ રહી. અંતે, ભારતીય ટીમ 34 ઓવરમાં 187 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. આ સાથે, ઇંગ્લિશ ટીમે ભારતીય ટીમને 153 રનથી હરાવ્યું.

ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા સહ-યજમાન મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 30 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવાનો છે. ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચ ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ગુવાહાટીના પરાસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડ સહિત આઠ ટીમો ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેશે.

