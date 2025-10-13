ETV Bharat / sports

અરશદ નદીમના કોચ પર આજીવન પ્રતિબંધ લાગ્યો, જાણો કેમ કરાઈ કાર્યવાહી

પાકિસ્તાન એથ્લેટિક્સ ફેડરેશને ગોલ્ડ મેડલ વિજેતા અરશદ નદીમના કોચ સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે.

હૈદરાબાદ: પાકિસ્તાન એથ્લેટિક્સ ફેડરેશન દ્વારા પેરિસ ઓલિમ્પિક સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા અરશદ નદીમના કોચ સલમાન ઇકબાલ બટ્ટ સામે નોંધપાત્ર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ફેડરેશને તેમના પર પંજાબ એથ્લેટિક્સ એસોસિએશનની ચૂંટણીના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ લગાવીને આજીવન પ્રતિબંધ લાદ્યો છે.

વધુમાં, પાકિસ્તાન એથ્લેટિક્સ ફેડરેશને પંજાબ એસોસિએશનની ચૂંટણીઓને અમાન્ય જાહેર કરી છે કારણ કે ચૂંટણી પ્રક્રિયા ફેડરેશનના બંધારણનું ઉલ્લંઘન કરે છે. ફેડરેશને આ બાબતની સમીક્ષા કરવા માટે એક તપાસ સમિતિની રચના કરી હતી, પરંતુ અરશદના કોચ સલમાન ઇકબાલ બટ્ટ તપાસ સમિતિ સમક્ષ હાજર થવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા.

આ પ્રતિબંધને કારણે, સલમાન ઇકબાલ હવે કોઈપણ એથ્લેટિક્સ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં. પાકિસ્તાન એથ્લેટિક્સ ફેડરેશનની જાહેરાત અનુસાર, ફેડરેશને તેના પર પ્રતિબંધ મૂકવાના નિર્ણયની તમામ સંલગ્ન એકમો અને સંસ્થાઓને પણ જાણ કરી છે.

ભાલા ફેંક સ્ટાર અરશદ નદીમની સિદ્ધિઓ

ઇકબાલનો નદીમ સાથે લાંબો સંબંધ છે, અને તેમના કોચિંગ હેઠળ, પાકિસ્તાની ખેલાડીએ અત્યાર સુધી તેની કારકિર્દીમાં અસંખ્ય સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે. અરશદે પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં ગોલ્ડ મેડલ, 2022 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ અને 2022 વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. તેણે 2022 એશિયન એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં પણ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. પોતાની કારકિર્દીમાં ઘણી પ્રભાવશાળી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરવા છતાં, અરશદ નદીમે 2025 વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં 10મું સ્થાન મેળવ્યું હતું.

અરશદે આરોપ લગાવ્યો હતો કે....

અગાઉ, 18 જુલાઈના રોજ, અરશદ નદીમે એક મોટો ખુલાસો કર્યો હતો, જેમાં આરોપ લગાવ્યો હતો કે ગયા વર્ષે ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા પછી આપવામાં આવેલા વચનો હજુ સુધી પૂરા થયા નથી. નદીમે દાવો કર્યો હતો કે તે સમયે જાહેર કરાયેલા પુરસ્કારો, ખાસ કરીને જમીન ફાળવણી, ક્યારેય પૂરા થયા નથી. નદીમે પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં નીરજ ચોપરાને હરાવ્યો હતો. તેણે ફાઇનલમાં 92.97 મીટરના ઓલિમ્પિક રેકોર્ડ થ્રો સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. નીરજ ચોપરા 89.45 મીટરના થ્રો સાથે આ જ ઇવેન્ટમાં બીજા સ્થાને રહ્યો હતો અને તેને સિલ્વર મેડલ મળ્યો હતો.

આ સાથે, નદીમ ઓલિમ્પિકમાં વ્યક્તિગત સુવર્ણ ચંદ્રક જીતનાર પ્રથમ પાકિસ્તાની ખેલાડી બન્યો. આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ પછી તરત જ, નદીમને સરકાર, પ્રાંતીય વહીવટીતંત્ર અને ખાનગી સંસ્થાઓ દ્વારા અનેક પુરસ્કારોથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા અને નાણાકીય પુરસ્કારોનું વચન આપવામાં આવ્યું. જોકે, નદીમના નિવેદનથી હવે સ્પષ્ટ થાય છે કે તેને આપવામાં આવેલા વચનો હજુ સુધી પૂરા થયા નથી. આ વચનોમાં વચન આપેલ જમીન ફાળવણીનો પણ સમાવેશ થાય છે.

