હૈદરાબાદ, Arjun Tendulkar : ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ દિગ્ગજ સચિન તેંડુલકરનો પુત્ર અર્જુન તેંડુલકર આ દિવસોમાં સમાચારમાં છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, અર્જુન તેંડુલકરે મુંબઈના ઉદ્યોગપતિ રવિ ઘાઈની પૌત્રી સાનિયા ચંડોક સાથે સગાઈ કરી છે. જોકે, આ અંગે અર્જુન કે સાનિયાના પરિવાર તરફથી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી. તમને જણાવી દઈએ કે અર્જુન IPLમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને ઘરેલુ ક્રિકેટમાં ગોવા તરફથી રમે છે.
અર્જુન અને સાનિયાએ એક ખાનગી સમારોહમાં સગાઈ કરી
આ અંગે, વિરલ ભાયાણીએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કેટલીક પોસ્ટ શેર કરી છે, જેમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે અર્જુને સાનિયા ચંડોક સાથે સગાઈ કરી છે. અહેવાલો અનુસાર, અર્જુન તેંડુલકર અને સાનિયા ચંડોકે એક ખાનગી સમારોહમાં સગાઈ કરી હતી. આ સમારોહમાં બંને પરિવારના ફક્ત નજીકના સભ્યો અને મિત્રો જ હાજર રહ્યા હતા.
અર્જુનની મંગેતર સાનિયા ચંડોક વિશે વાત કરીએ તો, તે ઘાઈ પરિવારની છે. તેના પરિવારનું બિઝનેસ સામ્રાજ્ય હોટેલ, રેસ્ટોરન્ટ અને ફૂડ ઉદ્યોગમાં જાણીતું છે. તે ઇન્ટરકોન્ટિનેન્ટલ મરીન ડ્રાઇવ હોટેલ અને બ્રુકલિન ક્રીમરી (લો-કેલરી આઈસ્ક્રીમ બ્રાન્ડ) ના માલિક છે.
અર્જુન તેંડુલકરની ક્રિકેટ કારક્રિર્દી:
25 વર્ષીય અર્જુન એક ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર ઓલરાઉન્ડર છે, જે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં ગોવા માટે રમે છે. તે IPLમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ટીમનો ભાગ છે. તેણે 2020/21 સીઝનમાં મુંબઈ સાથે પોતાની ડોમેસ્ટિક કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી, જ્યાં તેણે હરિયાણા સામેની T20 મેચમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. અગાઉ, તેણે જુનિયર સ્તરે સારું પ્રદર્શન કરીને ભારતની અંડર-19 ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું. 2022/23 ઘરેલુ સીઝન પહેલા, તે ગોવા ગયો હતો, જ્યાં તેણે ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટ અને લિસ્ટ A માં ડેબ્યૂ કર્યું હતું.
અર્જુન તેંડુલકરની કેટલી IPL મેચ રમી?
અર્જુન તેંડુલકર અત્યાર સુધી 17 ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચ રમી છે, જેમાં તેણે 33.51 ની સરેરાશથી 37 વિકેટ લીધી છે, જ્યારે બેટિંગમાં તેણે 23.13 ની સરેરાશથી 532 રન બનાવ્યા છે. લિસ્ટ-એ ક્રિકેટમાં, અર્જુને 18 મેચમાં 25 વિકેટ લીધી છે, આ સિવાય, તેણે 24 T20 મેચમાં 27 વિકેટ લીધી છે. અત્યાર સુધીમાં તેણે ટી20માં 119 રન બનાવ્યા છે. અર્જુન તેંડુલકર આ વખતે ગોવા ટીમ તરફથી ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ રમતા જોવા મળશે. તેણે અત્યાર સુધી આઈપીએલમાં 5 મેચ રમી છે, જેમાં તેણે 3 વિકેટ લીધી છે.
અર્જુનની મંગેતર સાનિયા ચંડોક કોણ છે?
સાનિયા ચંડોક લંડન સ્કૂલ ઓફ ઇકોનોમિક્સમાંથી સ્નાતક છે અને મુંબઈમાં એક પ્રીમિયમ પાલતુ સંભાળ અને છૂટક બ્રાન્ડ, મિસ્ટર પૉઝ પેટ સ્પા એન્ડ સ્ટોરની સ્થાપક છે. આ ઉપરાંત, તે મુંબઈના જાણીતા પ્રભાવશાળી ઉદ્યોગપતિ ઘાઈ પરિવારની છે. સાનિયા રવિ ઇકબાલ ઘાઈની પૌત્રી છે, તેના પિતાનું નામ ઇકબાલ કૃષ્ણા છે.
