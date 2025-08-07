Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

કોણ છે અન્નુ રાની? જેણે પોલેન્ડમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ભાલા ફેંક સ્પર્ધામાં ભારતને અપાવ્યો ગોલ્ડ - ANNU RANI WIN JAVELIN GOLD

લેન્ડમાં આયોજિત 8મી આંતરરાષ્ટ્રીય વિસ્લો મેનિયાક મેમોરિયલ મીટમાં ભારતીય મહિલા ભાલા ફેંકનાર અન્નુ રાનીએ ગોલ્ડ મેડલ જીતી ભારતનું નાન રોશન કર્યું છે.

ભારતીય મહિલા સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર અન્નુ રાની
ભારતીય મહિલા સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર અન્નુ રાની (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 1:19 PM IST

2 Min Read

Gold Medallist Annu Rani : સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર નિરજ ચોપરા બાદ હવે ભારતને મહિલા સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર મળી ગઈ છે. પોલેન્ડમાં આયોજિત 8મી આંતરરાષ્ટ્રીય વિસ્લો મેનિયાક મેમોરિયલ મીટમાં ભારતીય મહિલા ભાલા ફેંકનાર અન્નુ રાનીએ અજાયબીઓ કરી બતાવી છે. તેણે સિઝનનો શ્રેષ્ઠ 62.59 મીટર ભાલો ફેંક્યો અને ભારતને ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો. આ ટુર્નામેન્ટ વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ કોન્ટિનેંટલ ટૂર બ્રોન્ઝ લેવલ મીટનો ભાગ હતી. તેણીના શાનદાર પ્રદર્શનથી વિશ્વ રેન્કિંગ દ્વારા વિશ્વ ચેમ્પિયનશિપ માટે ક્વોલિફાય થવાની આશાઓ વધી ગઈ છે.

ભારતીય મહિલા સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર અન્નુ રાની
ભારતીય મહિલા સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર અન્નુ રાની (AFP)

અન્નુ રાનીએ પોલેન્ડમાં જીત્યો ગોલ્ડ

મેરઠની રહેવાસી અન્નુ 63.82 મીટરનો રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ ધરાવે છે, જે તેણીએ 2022 માં હાંસલ કર્યો હતો. બુધવાર, 6 ઓગસ્ટના રોજ, અન્નુએ 60.95 મીટરના પ્રયાસથી શરૂઆત કરી અને પછી તેના બીજા પ્રયાસમાં 62.59 મીટરનું તેનું સીઝનનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન હાંસલ કર્યું. તેણીએ તેના છઠ્ઠા અને અંતિમ પ્રયાસમાં 60 મીટરથી વધુ, 60.07 મીટરનું અંતર પણ કાપ્યું.

એક વર્ષ પછી અન્નુએ 60 મીટરનો આંકડો પાર કર્યો

ખાસ વાત એ છે કે, 29 ઓગસ્ટે 33 વર્ષની થનારી અન્નુ રાનીએ એક વર્ષ કરતાં વધુ સમયમાં પહેલી વાર 60 મીટરથી વધુ લાંબો થ્રો ફેંક્યો છે. આ વર્ષે તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન માર્ચમાં મુંબઈમાં 58.82 મીટર હતું. અગાઉ, અન્નુએ મે 2024 માં 60 મીટરનો આંકડો સ્પર્શ કર્યો હતો, જ્યારે તે જર્મનીના ઓફેનબર્ગમાં 60.68 મીટરના થ્રો સાથે છઠ્ઠા સ્થાને રહી હતી. ત્યારથી તે 59 મીટર સુધી પહોંચવા માટે પણ સંઘર્ષ કરી રહી છે, અને ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડમાં 55.81 મીટરના પ્રયાસ સાથે 2024 પેરિસ ઓલિમ્પિકના ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે.

ભારતીય મહિલા સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર અન્નુ રાની પોલેન્ડમાં જીત્યો ગોલ્ડ
ભારતીય મહિલા સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર અન્નુ રાની પોલેન્ડમાં જીત્યો ગોલ્ડ (K.P. Mohan X Handle)

અન્નુ રાનીનું આગામી મિશન

અન્નુ રાની હજુ સુધી ટોક્યો વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ માટે 64 મીટરના સીધા ક્વોલિફાઇંગ ધોરણને પાર કરી શકી નથી. જે સપ્ટેમ્બરમાં રમાશે. પરંતુ, બુધવારે તેનું પ્રદર્શન તેને વિશ્વ રેન્કિંગ ક્વોટા દ્વારા આ પ્રતિષ્ઠિત સ્પર્ધામાં સ્થાન અપાવી શકે છે. હવે તે 10 ઓગસ્ટના રોજ યોજાનારી વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ કોન્ટિનેંટલ ટૂર બ્રોન્ઝ લેવલ સ્પર્ધા માટે ભુવનેશ્વર જવા રવાના થશે.

ભારતીય મહિલા સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર અન્નુ રાની
ભારતીય મહિલા સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર અન્નુ રાની (IANS)

કોણ છે અન્નુ રાની:

અન્નુ રાની ધારિયનનો જન્મ 28 ઓગસ્ટ 1992 ના રોજ મેરઠના બહાદુરપુર ગામમાં એક જાટ પરિવારમાં થયો હતો. તેના પિતા અમરપાલ ખેડૂત હતા. રાનીના ભાઈ ઉપેન્દ્રએ તેની ખુબી ઓળખી, જેમની સાથે રાની ક્રિકેટ રમતી હતી. તે દરમિયાન તેના શરીરના ઉપરના ભાગની તાકાત જબરદસ્ત

ભારતીય મહિલા સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર અન્નુ રાની પોલેન્ડમાં જીત્યો ગોલ્ડ
ભારતીય મહિલા સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર અન્નુ રાની પોલેન્ડમાં જીત્યો ગોલ્ડ (IANS)

પિતાએ આગળ રમવાની ના પાડી:

ઉપેન્દ્રએ તેને ખાલી ખેતરમાં શેરડીના સળિયા ફેંકવાનું કહીને તાલીમ આપવાનું શરૂ કર્યું. અન્નુની પહેલી ભાલો તે હતો જે તેણે વાંસના લાંબા ટુકડામાંથી જાતે બનાવ્યો હતો, કારણ કે વધુ મોંઘો ભાલો તે પરવડી શકતી ન હતી. તેણે પહેલી વાર 2010 માં 18 વર્ષની ઉંમરે ભાલા ફેંકવાનું શરૂ કર્યું. પાછળથી તેના ભાઈએ પણ તેની તાલીમનો ખર્ચ ઉઠાવવાનું શરૂ કર્યું, જોકે તેના પિતાએ છોકરીઓને રમતમાં જોડાવા દેવાની ના પાડી હતી. 2014 માં રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ તોડીને પોતાને સાબિત કર્યા પછી તે આખરે અન્નુના પિતાએ પણ તેને આગળ વધવામાં સપોર્ટ કર્યો.

આ પણ વાંચો:

  1. 31 વર્ષે ટેસ્ટમાં ડેબ્યું…! 318 વિકેટ અને 1448 રન બનાવનાર આ ખેલાડી ન્યુઝીલેન્ડની ઈજાની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવશે?
  2. રિષભ પંતની ઉદારતાએ આ વિધ્યાર્થીનું સપનું કર્યું સાકાર… કહ્યા વિના ભરી દીધી કોલેજની ફી
  3. આજથી પાંચ દિવસ ઝિમ્બાબ્વે માટે મહત્વપૂૂર્ણ… ZIM vs NZ બીજી ટેસ્ટ મેચ અહીં જુઓ લાઈવ

Gold Medallist Annu Rani : સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર નિરજ ચોપરા બાદ હવે ભારતને મહિલા સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર મળી ગઈ છે. પોલેન્ડમાં આયોજિત 8મી આંતરરાષ્ટ્રીય વિસ્લો મેનિયાક મેમોરિયલ મીટમાં ભારતીય મહિલા ભાલા ફેંકનાર અન્નુ રાનીએ અજાયબીઓ કરી બતાવી છે. તેણે સિઝનનો શ્રેષ્ઠ 62.59 મીટર ભાલો ફેંક્યો અને ભારતને ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો. આ ટુર્નામેન્ટ વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ કોન્ટિનેંટલ ટૂર બ્રોન્ઝ લેવલ મીટનો ભાગ હતી. તેણીના શાનદાર પ્રદર્શનથી વિશ્વ રેન્કિંગ દ્વારા વિશ્વ ચેમ્પિયનશિપ માટે ક્વોલિફાય થવાની આશાઓ વધી ગઈ છે.

ભારતીય મહિલા સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર અન્નુ રાની
ભારતીય મહિલા સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર અન્નુ રાની (AFP)

અન્નુ રાનીએ પોલેન્ડમાં જીત્યો ગોલ્ડ

મેરઠની રહેવાસી અન્નુ 63.82 મીટરનો રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ ધરાવે છે, જે તેણીએ 2022 માં હાંસલ કર્યો હતો. બુધવાર, 6 ઓગસ્ટના રોજ, અન્નુએ 60.95 મીટરના પ્રયાસથી શરૂઆત કરી અને પછી તેના બીજા પ્રયાસમાં 62.59 મીટરનું તેનું સીઝનનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન હાંસલ કર્યું. તેણીએ તેના છઠ્ઠા અને અંતિમ પ્રયાસમાં 60 મીટરથી વધુ, 60.07 મીટરનું અંતર પણ કાપ્યું.

એક વર્ષ પછી અન્નુએ 60 મીટરનો આંકડો પાર કર્યો

ખાસ વાત એ છે કે, 29 ઓગસ્ટે 33 વર્ષની થનારી અન્નુ રાનીએ એક વર્ષ કરતાં વધુ સમયમાં પહેલી વાર 60 મીટરથી વધુ લાંબો થ્રો ફેંક્યો છે. આ વર્ષે તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન માર્ચમાં મુંબઈમાં 58.82 મીટર હતું. અગાઉ, અન્નુએ મે 2024 માં 60 મીટરનો આંકડો સ્પર્શ કર્યો હતો, જ્યારે તે જર્મનીના ઓફેનબર્ગમાં 60.68 મીટરના થ્રો સાથે છઠ્ઠા સ્થાને રહી હતી. ત્યારથી તે 59 મીટર સુધી પહોંચવા માટે પણ સંઘર્ષ કરી રહી છે, અને ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડમાં 55.81 મીટરના પ્રયાસ સાથે 2024 પેરિસ ઓલિમ્પિકના ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે.

ભારતીય મહિલા સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર અન્નુ રાની પોલેન્ડમાં જીત્યો ગોલ્ડ
ભારતીય મહિલા સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર અન્નુ રાની પોલેન્ડમાં જીત્યો ગોલ્ડ (K.P. Mohan X Handle)

અન્નુ રાનીનું આગામી મિશન

અન્નુ રાની હજુ સુધી ટોક્યો વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ માટે 64 મીટરના સીધા ક્વોલિફાઇંગ ધોરણને પાર કરી શકી નથી. જે સપ્ટેમ્બરમાં રમાશે. પરંતુ, બુધવારે તેનું પ્રદર્શન તેને વિશ્વ રેન્કિંગ ક્વોટા દ્વારા આ પ્રતિષ્ઠિત સ્પર્ધામાં સ્થાન અપાવી શકે છે. હવે તે 10 ઓગસ્ટના રોજ યોજાનારી વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ કોન્ટિનેંટલ ટૂર બ્રોન્ઝ લેવલ સ્પર્ધા માટે ભુવનેશ્વર જવા રવાના થશે.

ભારતીય મહિલા સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર અન્નુ રાની
ભારતીય મહિલા સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર અન્નુ રાની (IANS)

કોણ છે અન્નુ રાની:

અન્નુ રાની ધારિયનનો જન્મ 28 ઓગસ્ટ 1992 ના રોજ મેરઠના બહાદુરપુર ગામમાં એક જાટ પરિવારમાં થયો હતો. તેના પિતા અમરપાલ ખેડૂત હતા. રાનીના ભાઈ ઉપેન્દ્રએ તેની ખુબી ઓળખી, જેમની સાથે રાની ક્રિકેટ રમતી હતી. તે દરમિયાન તેના શરીરના ઉપરના ભાગની તાકાત જબરદસ્ત

ભારતીય મહિલા સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર અન્નુ રાની પોલેન્ડમાં જીત્યો ગોલ્ડ
ભારતીય મહિલા સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર અન્નુ રાની પોલેન્ડમાં જીત્યો ગોલ્ડ (IANS)

પિતાએ આગળ રમવાની ના પાડી:

ઉપેન્દ્રએ તેને ખાલી ખેતરમાં શેરડીના સળિયા ફેંકવાનું કહીને તાલીમ આપવાનું શરૂ કર્યું. અન્નુની પહેલી ભાલો તે હતો જે તેણે વાંસના લાંબા ટુકડામાંથી જાતે બનાવ્યો હતો, કારણ કે વધુ મોંઘો ભાલો તે પરવડી શકતી ન હતી. તેણે પહેલી વાર 2010 માં 18 વર્ષની ઉંમરે ભાલા ફેંકવાનું શરૂ કર્યું. પાછળથી તેના ભાઈએ પણ તેની તાલીમનો ખર્ચ ઉઠાવવાનું શરૂ કર્યું, જોકે તેના પિતાએ છોકરીઓને રમતમાં જોડાવા દેવાની ના પાડી હતી. 2014 માં રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ તોડીને પોતાને સાબિત કર્યા પછી તે આખરે અન્નુના પિતાએ પણ તેને આગળ વધવામાં સપોર્ટ કર્યો.

આ પણ વાંચો:

  1. 31 વર્ષે ટેસ્ટમાં ડેબ્યું…! 318 વિકેટ અને 1448 રન બનાવનાર આ ખેલાડી ન્યુઝીલેન્ડની ઈજાની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવશે?
  2. રિષભ પંતની ઉદારતાએ આ વિધ્યાર્થીનું સપનું કર્યું સાકાર… કહ્યા વિના ભરી દીધી કોલેજની ફી
  3. આજથી પાંચ દિવસ ઝિમ્બાબ્વે માટે મહત્વપૂૂર્ણ… ZIM vs NZ બીજી ટેસ્ટ મેચ અહીં જુઓ લાઈવ

For All Latest Updates

TAGGED:

ANNU RANI WINS GOLD MEDALPOLAND JAVELIN ATHLETICS MEET 2025ANNU RANI CLINCHES GOLD MEDALWHO IS ANNU RANIANNU RANI WIN JAVELIN GOLD

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.