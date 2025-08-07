Gold Medallist Annu Rani : સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર નિરજ ચોપરા બાદ હવે ભારતને મહિલા સ્ટાર જેવેલિન થ્રોઅર મળી ગઈ છે. પોલેન્ડમાં આયોજિત 8મી આંતરરાષ્ટ્રીય વિસ્લો મેનિયાક મેમોરિયલ મીટમાં ભારતીય મહિલા ભાલા ફેંકનાર અન્નુ રાનીએ અજાયબીઓ કરી બતાવી છે. તેણે સિઝનનો શ્રેષ્ઠ 62.59 મીટર ભાલો ફેંક્યો અને ભારતને ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો. આ ટુર્નામેન્ટ વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ કોન્ટિનેંટલ ટૂર બ્રોન્ઝ લેવલ મીટનો ભાગ હતી. તેણીના શાનદાર પ્રદર્શનથી વિશ્વ રેન્કિંગ દ્વારા વિશ્વ ચેમ્પિયનશિપ માટે ક્વોલિફાય થવાની આશાઓ વધી ગઈ છે.
અન્નુ રાનીએ પોલેન્ડમાં જીત્યો ગોલ્ડ
મેરઠની રહેવાસી અન્નુ 63.82 મીટરનો રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ ધરાવે છે, જે તેણીએ 2022 માં હાંસલ કર્યો હતો. બુધવાર, 6 ઓગસ્ટના રોજ, અન્નુએ 60.95 મીટરના પ્રયાસથી શરૂઆત કરી અને પછી તેના બીજા પ્રયાસમાં 62.59 મીટરનું તેનું સીઝનનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન હાંસલ કર્યું. તેણીએ તેના છઠ્ઠા અને અંતિમ પ્રયાસમાં 60 મીટરથી વધુ, 60.07 મીટરનું અંતર પણ કાપ્યું.
એક વર્ષ પછી અન્નુએ 60 મીટરનો આંકડો પાર કર્યો
ખાસ વાત એ છે કે, 29 ઓગસ્ટે 33 વર્ષની થનારી અન્નુ રાનીએ એક વર્ષ કરતાં વધુ સમયમાં પહેલી વાર 60 મીટરથી વધુ લાંબો થ્રો ફેંક્યો છે. આ વર્ષે તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન માર્ચમાં મુંબઈમાં 58.82 મીટર હતું. અગાઉ, અન્નુએ મે 2024 માં 60 મીટરનો આંકડો સ્પર્શ કર્યો હતો, જ્યારે તે જર્મનીના ઓફેનબર્ગમાં 60.68 મીટરના થ્રો સાથે છઠ્ઠા સ્થાને રહી હતી. ત્યારથી તે 59 મીટર સુધી પહોંચવા માટે પણ સંઘર્ષ કરી રહી છે, અને ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડમાં 55.81 મીટરના પ્રયાસ સાથે 2024 પેરિસ ઓલિમ્પિકના ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે.
અન્નુ રાનીનું આગામી મિશન
અન્નુ રાની હજુ સુધી ટોક્યો વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ માટે 64 મીટરના સીધા ક્વોલિફાઇંગ ધોરણને પાર કરી શકી નથી. જે સપ્ટેમ્બરમાં રમાશે. પરંતુ, બુધવારે તેનું પ્રદર્શન તેને વિશ્વ રેન્કિંગ ક્વોટા દ્વારા આ પ્રતિષ્ઠિત સ્પર્ધામાં સ્થાન અપાવી શકે છે. હવે તે 10 ઓગસ્ટના રોજ યોજાનારી વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ કોન્ટિનેંટલ ટૂર બ્રોન્ઝ લેવલ સ્પર્ધા માટે ભુવનેશ્વર જવા રવાના થશે.
કોણ છે અન્નુ રાની:
અન્નુ રાની ધારિયનનો જન્મ 28 ઓગસ્ટ 1992 ના રોજ મેરઠના બહાદુરપુર ગામમાં એક જાટ પરિવારમાં થયો હતો. તેના પિતા અમરપાલ ખેડૂત હતા. રાનીના ભાઈ ઉપેન્દ્રએ તેની ખુબી ઓળખી, જેમની સાથે રાની ક્રિકેટ રમતી હતી. તે દરમિયાન તેના શરીરના ઉપરના ભાગની તાકાત જબરદસ્ત
પિતાએ આગળ રમવાની ના પાડી:
ઉપેન્દ્રએ તેને ખાલી ખેતરમાં શેરડીના સળિયા ફેંકવાનું કહીને તાલીમ આપવાનું શરૂ કર્યું. અન્નુની પહેલી ભાલો તે હતો જે તેણે વાંસના લાંબા ટુકડામાંથી જાતે બનાવ્યો હતો, કારણ કે વધુ મોંઘો ભાલો તે પરવડી શકતી ન હતી. તેણે પહેલી વાર 2010 માં 18 વર્ષની ઉંમરે ભાલા ફેંકવાનું શરૂ કર્યું. પાછળથી તેના ભાઈએ પણ તેની તાલીમનો ખર્ચ ઉઠાવવાનું શરૂ કર્યું, જોકે તેના પિતાએ છોકરીઓને રમતમાં જોડાવા દેવાની ના પાડી હતી. 2014 માં રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ તોડીને પોતાને સાબિત કર્યા પછી તે આખરે અન્નુના પિતાએ પણ તેને આગળ વધવામાં સપોર્ટ કર્યો.
