No Four Only Six… IPL 2025 માં અત્યાર સુધી રમાયેલ મેચોમાં આ બેટરે ફક્ત છગ્ગા જ ફટકાર્યા - SRH VS LSG 7TH MATCH

અનિકેત શર્મા ( SRH X Account )

By ETV Bharat Sports Team Published : Mar 28, 2025, 4:10 PM IST

હૈદરાબાદ: IPL 2025 માં અત્યાર સુધી રમાયેલી સાત મેચોમાં, એક બેટ્સમેન એવો છે જેણે મેદાનમાં મેચ રમી વખતે ફક્ત છગ્ગા જ ફટકાર્યા છે. અત્યાર સુધી આ ખેલાડીએ બે મેચ રમી છે અને એક પણ ચોગ્ગો નહીં પણ છ છગ્ગા ફટકાર્યા છે. આ બેટ્સમેનનું નામ છે અનિકેત વર્મા છે. જે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ટીમનો બેટ્સમેન છે. IPL ની આ સિઝનમાં એક પણ ચોગ્ગો નહીં : અનિકેત વર્માને આ ફ્રેન્ચાઇઝી દ્વારા હરાજીમાં 30 લાખ રૂપિયાના બેઝ પ્રાઈસ પર ખરીદવામાં આવ્યો હતો. તેણે રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની પહેલી મેચમાં IPLમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને એક સિક્સરની મદદથી અણનમ સાત રન બનાવ્યા હતા. આ પછી, ગુરુવારે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામેની મેચમાં, તેણે 13 બોલમાં 36 રન બનાવ્યા. અનિકેત વર્મા છઠ્ઠા નંબરે બેટિંગ કરવા આવ્યો અને તેણે પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા. આમ, તેણે પહેલા બે IPL મેચમાં એક પણ ફોર ફટકારી નથી. પણ ફક્ત છ છગ્ગા ફટકાર્યા છે.