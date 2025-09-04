ETV Bharat / sports

ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીત્યા પછી ધોની ગુસ્સે ભરાયો! અમિત મિશ્રાએ કર્યો મોટો ખુલાસો - AMIT MISHRA

2013માં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની ફાઇનલ જીત્યા બાદ અમિત મિશ્રાએ ઉજવણી વિશે એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે.

વિકેટ લીધા પછી ઉજવણી કરતો અમિત મિશ્રા
વિકેટ લીધા પછી ઉજવણી કરતો અમિત મિશ્રા (IANS)
Amit Mishra on MS Dhoni: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના અનુભવી લેગ-સ્પિનર ​​અમિત મિશ્રાએ 42 વર્ષની ઉંમરે ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે. 2003માં વનડે અને ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કરનાર મિશ્રાએ ભારત માટે ફક્ત 22 ટેસ્ટ અને 36 વનડે રમ્યા હતા. તે સિવાય, તેમણે 2010માં ટી20 ડેબ્યૂ કર્યું હતું, જેમાં તેમને ફક્ત 10 ટી20 મેચ રમવાની તક મળી હતી.

અમિત મિશ્રા 2013માં આઈસીસી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતનાર ભારતીય ટીમનો ભાગ હતા. તેમણે 2013માં બર્મિંગહામમાં ભારતીય ટીમ દ્વારા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતવાની ઉજવણી વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી હતી. મિશ્રાએ એએનઆઈ સાથે વાત કરતા ખુલાસો કર્યો હતો કે તે ઐતિહાસિક રાત્રે, 'કેપ્ટન કૂલ' એમએસ ધોની, જે તેના શાંત સ્વભાવ માટે જાણીતા છે, ખુશીથી નાચી રહ્યા હતા અને તે તેમના ચહેરા પર સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું હતું.

ડ્રેસિંગ રૂમમાં 3-4 કલાક સુધી રહ્યા

મિશ્રાએ કહ્યું, 'ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીત્યા પછી, કોઈ તેમના રૂમમાં ગયું નહીં. ઇંગ્લેન્ડમાં વિજય પછી, બધા 3-4 કલાક સુધી ડ્રેસિંગ રૂમમાં બેઠા હતા. બધા કહી રહ્યા હતા કે ચાલો ઉજવણી કરીએ. પણ કોઈ જવા માંગતું ન હતું. બધાએ ડ્રેસિંગ રૂમમાં ઉજવણી શરૂ કરી. અમે 3-4 કલાક ડ્રેસિંગ રૂમમાં રહ્યા અને બધા ખુશ હતા. તે આખી ટીમનો પ્રયાસ હતો. ધોની ખૂબ જ સારો કેપ્ટન છે. પણ તે ખૂબ જ ખુશ પણ હતો અને તે ક્ષણનો આનંદ પણ માણી રહ્યો હતો.'

ફાઇનલ મેચનો રોમાંચ

તમને જણાવી દઈએ કે 23 જૂન 2013 ના રોજ, ધોનીએ યજમાન ઇંગ્લેન્ડ સામે 130 રનના સામાન્ય લક્ષ્યનો બચાવ કરીને પોતાની ટીમને ટ્રોફી તરફ દોરી હતી. ફાઇનલ મેચમાં, વિરાટ કોહલી (43) અને શિખર ધવન (31) એ ભારતને નિયંત્રણમાં રાખ્યું, પરંતુ તે પછી બેટ્સમેનો એટલા બધા પડી ગયા કે ટીમનો સ્કોર 66/5 થઈ ગયો. ત્યારબાદ રવિન્દ્ર જાડેજાએ 33 રનની ઉપયોગી ઇનિંગ રમી અને ભારતને 129/7 સુધી પહોંચાડ્યું.

જવાબમાં, જાડેજા અને રવિચંદ્રન અશ્વિને તેમની આર્થિક બોલિંગ ચાલુ રાખી, બે-બે વિકેટ ઝડપી અને લક્ષ્યનો પીછો કરવાના ઈંગ્લેન્ડના પ્રયાસોને નિષ્ફળ બનાવ્યા અને અંતે પાંચ રનથી મેચ હારી ગયા. ત્યારબાદ થયેલી ઉજવણી હજુ પણ પ્રેમથી યાદ કરવામાં આવે છે. એકબીજાને ગળે લગાવતા ગરમ ખેલાડીઓથી લઈને વિરાટના ગંગનમ સ્ટાઇલ ડાન્સ અને ચાહકોના જોરદાર નારાઓ સુધી, ભારતીય ચાહકોની યાદો હજુ પણ તાજી છે.

