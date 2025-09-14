ભારતને મોટો ઝટકો! ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા અમન સેહરાવત વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ કુસ્તી સ્પર્ધામાંથી ગેરલાયક ઠર્યા, જાણો કારણ
ભારતીય કુસ્તીબાજ અને પેરિસ ઓલિમ્પિક 2024 બ્રોન્ઝ મેડલ વિજેતા અમન સેહરાવત વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ કુસ્તી સ્પર્ધામાંથી બહાર થઈ ગયા છે.
Published : September 14, 2025 at 5:04 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય કુસ્તીબાજ અને પેરિસ ઓલિમ્પિક્સના કાંસ્ય પદક વિજેતા અમન સેહરાવતના ચાહકોને મોટો આંચકો લાગ્યો છે. તેમના માટે અને ભારતીય કુસ્તી જગત માટે પણ આ વધુ એક નિરાશાજનક દિવસ રહ્યો છે. ખરેખર, અમન વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ રેસલિંગ સ્પર્ધામાંથી બહાર થઈ ગયો છે. તેના બહાર થવાનું કારણ જાણીને તમને પણ આશ્ચર્ય થશે.
કુસ્તીબાજ અમન સેહરાવતને મોટો ઝટકો
રવિવારે ઝાગ્રેબમાં વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ રેસલિંગ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતીય કુસ્તીબાજ અમન સેહરાવતને ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. તેનું વજન નિર્ધારિત વજન વર્ગ કરતાં વધુ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું, ત્યારબાદ તેને ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવ્યો છે. આનાથી બધા ભારતીય ચાહકો નિરાશ થયા છે.
અમનને વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાંથી ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવ્યો
તમને જણાવી દઈએ કે આ શરમજનક ઘટનાએ ગયા વર્ષે પેરિસ ઓલિમ્પિક 2024 માં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનાર અમનનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર કરી નાખ્યું છે. અમન પુરુષોની ફ્રીસ્ટાઇલ 57 કિગ્રા ઇવેન્ટમાં ભાગ લઈ રહ્યો હતો. મેચ પહેલા, તેનું વજન નિર્ધારિત શ્રેણીની મર્યાદા કરતાં 1.7 કિગ્રા વધુ હોવાનું જાણવા મળ્યું.
Olympic medallist Aman Sehrawat disqualified from World Wrestling Championship after being found overweight: Sources.— Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2025
ભારતીય ટીમના એક સૂત્રએ મોટું નિવેદન આપ્યું
ભારતીય ટીમના એક સૂત્રએ ઝાગ્રેબથી પીટીઆઈને જણાવ્યું, 'દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અને આશ્ચર્યજનક છે કે અમન પોતાનું વજન નિયંત્રિત કરી શક્યો નહીં. જ્યારે તે વજન માપવાના સ્કેલ પર ઊભો રહ્યો, ત્યારે તેનું વજન 1700 ગ્રામ વધુ થઈ ગયું. આ ખરેખર સ્વીકાર્ય નથી. તેનું વજન આટલું બધું કેવી રીતે વધી ગયું તે અમારી સમજની બહાર છે.'
અમન 25 ઓગસ્ટના રોજ અન્ય ભારતીય કુસ્તીબાજો સાથે અનુકૂલન શિબિર માટે ક્રોએશિયાના ઝાગ્રેબ પહોંચ્યો હતો અને તેની પાસે પોતાનું વજન માપવા માટે પૂરતો સમય હતો. પ્રખ્યાત છત્રસાલ સ્ટેડિયમમાં તાલીમ લેનાર 22 વર્ષીય અમન ભારતીયોમાં મેડલ માટે સૌથી મજબૂત દાવેદારોમાંનો એક હતો. હવે તેનું મેડલ જીતવાનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું છે. અગાઉ, ભારતીય મહિલા કુસ્તીબાજ વિનેશ ફોગાટ પેરિસ ઓલિમ્પિક 2024 ના ફાઇનલમાંથી વધુ વજનને કારણે બહાર થઈ ગઈ હતી, તેણીએ ગોલ્ડ મેડલ મેચ ન રમવાને કારણે પોતાનો સિલ્વર મેડલ પણ ગુમાવ્યો હતો.
