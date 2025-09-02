ETV Bharat / sports

'તું એક AI-જનરેટેડ ખેલાડી છે': રાઉન્ડ ઓફ 16 માં અપમાનજનક હાર બાદ એલેક્ઝાન્ડર બુબ્લિકે જેનિક સિનરને કહ્યું - US OPEN 2025

જેનિક સિનર એલેક્ઝાન્ડર બુબલિક પર સીધા સેટોમાં જીત મેળવીને યુએસ ઓપનના છેલ્લા 16માં પ્રવેશ કર્યો.

જેનિક સિનર
જેનિક સિનર (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read

હૈદરાબાદ: સોમવારે રાત્રે પણ જેનિક સિનરનો પ્રભાવશાળી ફોર્મ ચાલુ રહ્યું, વિશ્વના નંબર વન ખેલાડી એલેક્ઝાન્ડર બુબ્લિકને હરાવ્યો. જોકે તેની જીત ચર્ચાનો વિષય નહોતી, પરંતુ તેણે તેના કઝાક પ્રતિસ્પર્ધીને જે રીતે હરાવ્યો તે બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું. તેણે ત્રણ સેટ અને 81 મિનિટમાં લગભગ સંપૂર્ણ પ્રદર્શન કરીને જીત મેળવી. ઇટાલિયન ખેલાડી માટે આ એક ધમાકેદાર જીત હતી કારણ કે તેણે મેચ 6-1, 6-1, 6-1થી જીતી હતી.

આ શાનદાર જીત સમાન પ્રશંસાને પાત્ર હતી. વધુમાં, જ્યારે બંને ખેલાડીઓએ નેટ પર એકબીજાને ગળે લગાવ્યા, ત્યારે તેના પ્રતિસ્પર્ધી બુબ્લિકે ફરિયાદ કરી, "તમે ખૂબ સારા છો, પણ આ પાગલપન છે. તમે બિલકુલ AI-જનરેટેડ ખેલાડી જેવા છો."

સિનર પહેલી ગેમથી જ આક્રમક રમતમાં હતો અને શાનદાર રમત સાથે પ્રભુત્વ મેળવ્યું. તેણે તરત જ બુબ્લિકની સર્વિસ તોડી નાખી અને સમગ્ર મેચ દરમિયાન સ્કોરિંગ ગતિ જાળવી રાખી. તેણે તેના ઝડપી રમત અને બેઝલાઇન પર શાનદાર સુસંગતતાથી દબાણ જાળવી રાખ્યું. બુબ્લિક લય ગુમાવી બેઠો અને વિરોધીઓની ચોકસાઈ અને ગતિથી અભિભૂત થઈ ગયો.

મેચ પછી સિનરે શું કહ્યું?

આંકડા પણ સમગ્ર મેચ દરમિયાન ઇટાલિયનોના વર્ચસ્વને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેણે બુબ્લિકની સર્વિસ આઠ વખત તોડી અને કઝાકની સર્વિસ પર લગભગ 60 ટકા પોઈન્ટ જીત્યા.

"મને લાગ્યું કે હું આજે શાનદાર ટેનિસ રમી રહ્યો છું. મેં તેની સર્વિસ ખૂબ જ વહેલી તોડવામાં સફળ રહ્યો, જેના કારણે મને થોડી સારી સર્વિસ કરવાનો અને કોર્ટની પાછળથી થોડું સારું રમવાનો આત્મવિશ્વાસ મળ્યો," સિનરે મેચ પછીની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું.

બુબ્લિકની રમત વિશે વાત કરતા, સિનરે કહ્યું કે કેટલાક દિવસો એવા હોય છે જ્યારે કેટલીક વસ્તુઓ કામ કરતી નથી.

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "કેટલીકવાર એવા દિવસો આવે છે જ્યારે કેટલીક વસ્તુઓ કામ કરતી નથી. કેટલાક ખેલાડીઓને પડદા પાછળ કેટલીક સમસ્યાઓ હોય છે - તમે ક્યારેય જાણતા નથી. દેખીતી રીતે, લોકો અહીં કેટલીક મહાન ટેનિસ મેચો, કેટલીક મહાન સ્પર્ધાઓ જોવા માટે આવે છે, અને તે હંમેશા એવું નથી હોતું."

સિનર ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં મુસેટ્ટીનો સામનો કરશે

સિનર હવે દસમા ક્રમાંકિત લોરેન્ઝો મુસેટ્ટીનો સામનો કરશે. 24 વર્ષીય મુસેટ્ટીએ આ વર્ષે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન અને વિમ્બલ્ડન જીત્યા છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં, તે વર્ષનો ત્રીજો ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીતવા પર નજર રાખશે. ATP વેબસાઇટ અનુસાર, સિનરે મુસેટ્ટી સામે ત્રણ મેચ રમી છે અને 2021 માં એન્ટવર્પમાં અને 2023 માં ATP માસ્ટર્સ 1000 મોન્ટે-કાર્લોમાં તેને હરાવ્યો હતો. 2023 માં બાર્સેલોનામાં રમાયેલી મેચમાં, મુસેટ્ટીને સિનર તરફથી વોકઓવર મળ્યો હતો.

આ પણ વાંચો:

  1. નોવાક જોકોવિચે ઇતિહાસ રચ્યો, યુએસ ઓપન 2025 ના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરીને એક અનોખો રેકોર્ડ બનાવ્યો
  2. સુરતની શાન હરમિત દેસાઈએ, જાકુબ ઝેલિન્કાને 3-2 થી હરાવી ચેક રાષ્ટ્ર ખાતે સિલ્વર મેડલ જીત્યો

હૈદરાબાદ: સોમવારે રાત્રે પણ જેનિક સિનરનો પ્રભાવશાળી ફોર્મ ચાલુ રહ્યું, વિશ્વના નંબર વન ખેલાડી એલેક્ઝાન્ડર બુબ્લિકને હરાવ્યો. જોકે તેની જીત ચર્ચાનો વિષય નહોતી, પરંતુ તેણે તેના કઝાક પ્રતિસ્પર્ધીને જે રીતે હરાવ્યો તે બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું. તેણે ત્રણ સેટ અને 81 મિનિટમાં લગભગ સંપૂર્ણ પ્રદર્શન કરીને જીત મેળવી. ઇટાલિયન ખેલાડી માટે આ એક ધમાકેદાર જીત હતી કારણ કે તેણે મેચ 6-1, 6-1, 6-1થી જીતી હતી.

આ શાનદાર જીત સમાન પ્રશંસાને પાત્ર હતી. વધુમાં, જ્યારે બંને ખેલાડીઓએ નેટ પર એકબીજાને ગળે લગાવ્યા, ત્યારે તેના પ્રતિસ્પર્ધી બુબ્લિકે ફરિયાદ કરી, "તમે ખૂબ સારા છો, પણ આ પાગલપન છે. તમે બિલકુલ AI-જનરેટેડ ખેલાડી જેવા છો."

સિનર પહેલી ગેમથી જ આક્રમક રમતમાં હતો અને શાનદાર રમત સાથે પ્રભુત્વ મેળવ્યું. તેણે તરત જ બુબ્લિકની સર્વિસ તોડી નાખી અને સમગ્ર મેચ દરમિયાન સ્કોરિંગ ગતિ જાળવી રાખી. તેણે તેના ઝડપી રમત અને બેઝલાઇન પર શાનદાર સુસંગતતાથી દબાણ જાળવી રાખ્યું. બુબ્લિક લય ગુમાવી બેઠો અને વિરોધીઓની ચોકસાઈ અને ગતિથી અભિભૂત થઈ ગયો.

મેચ પછી સિનરે શું કહ્યું?

આંકડા પણ સમગ્ર મેચ દરમિયાન ઇટાલિયનોના વર્ચસ્વને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેણે બુબ્લિકની સર્વિસ આઠ વખત તોડી અને કઝાકની સર્વિસ પર લગભગ 60 ટકા પોઈન્ટ જીત્યા.

"મને લાગ્યું કે હું આજે શાનદાર ટેનિસ રમી રહ્યો છું. મેં તેની સર્વિસ ખૂબ જ વહેલી તોડવામાં સફળ રહ્યો, જેના કારણે મને થોડી સારી સર્વિસ કરવાનો અને કોર્ટની પાછળથી થોડું સારું રમવાનો આત્મવિશ્વાસ મળ્યો," સિનરે મેચ પછીની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું.

બુબ્લિકની રમત વિશે વાત કરતા, સિનરે કહ્યું કે કેટલાક દિવસો એવા હોય છે જ્યારે કેટલીક વસ્તુઓ કામ કરતી નથી.

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "કેટલીકવાર એવા દિવસો આવે છે જ્યારે કેટલીક વસ્તુઓ કામ કરતી નથી. કેટલાક ખેલાડીઓને પડદા પાછળ કેટલીક સમસ્યાઓ હોય છે - તમે ક્યારેય જાણતા નથી. દેખીતી રીતે, લોકો અહીં કેટલીક મહાન ટેનિસ મેચો, કેટલીક મહાન સ્પર્ધાઓ જોવા માટે આવે છે, અને તે હંમેશા એવું નથી હોતું."

સિનર ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં મુસેટ્ટીનો સામનો કરશે

સિનર હવે દસમા ક્રમાંકિત લોરેન્ઝો મુસેટ્ટીનો સામનો કરશે. 24 વર્ષીય મુસેટ્ટીએ આ વર્ષે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન અને વિમ્બલ્ડન જીત્યા છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં, તે વર્ષનો ત્રીજો ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીતવા પર નજર રાખશે. ATP વેબસાઇટ અનુસાર, સિનરે મુસેટ્ટી સામે ત્રણ મેચ રમી છે અને 2021 માં એન્ટવર્પમાં અને 2023 માં ATP માસ્ટર્સ 1000 મોન્ટે-કાર્લોમાં તેને હરાવ્યો હતો. 2023 માં બાર્સેલોનામાં રમાયેલી મેચમાં, મુસેટ્ટીને સિનર તરફથી વોકઓવર મળ્યો હતો.

આ પણ વાંચો:

  1. નોવાક જોકોવિચે ઇતિહાસ રચ્યો, યુએસ ઓપન 2025 ના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરીને એક અનોખો રેકોર્ડ બનાવ્યો
  2. સુરતની શાન હરમિત દેસાઈએ, જાકુબ ઝેલિન્કાને 3-2 થી હરાવી ચેક રાષ્ટ્ર ખાતે સિલ્વર મેડલ જીત્યો

For All Latest Updates

TAGGED:

US OPEN 2025JANNIK SINNERALEXANDER BUBLIKUS OPEN 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.