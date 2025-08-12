ETV Bharat / sports

ક્રિકેટર આકાશદીપ નવી ખરીદેલ કાર ચલાવી શકશે નહીં! ટ્રાન્સપોર્ટ ડિપાર્ટમેન્ટે ફટકારી નોટીસ, જાણો કારણ

ભારતના યુવા ખેલાડી આકાશદીપે રક્ષાબંધનના દિવસે નવી ફોર્ચ્યુનર કાર ખરીદી હતી, પરંતુ હવે તે આ કાર ચલાવી શકશે નહીં. જાણો તેના પાછળનું કારણ…

આકોશદીપે નવી કાર ખરીદી
આકોશદીપે નવી કાર ખરીદી (Screenshot From X Handle)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2025 at 1:31 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 2:01 PM IST

લખનઉ, Akash deep New Car: ભારતીય ટીમના ઉભરતા સ્ટાર ખેલાડી આકાશદીપે 7 ઓગસ્ટના રોજ કાળા રંગની ટોયોટા ફોર્ચ્યુનર ખરીદી હતી. રક્ષાબંધનના શુભ દિવસ પહેલા આકાશે પોતાની બહેનો અને કાર સાથે ફાટો પડાવી સોશ્યલ મીડીયા પર પોસ્ટ કરતા લખ્યું હતું કે "સપનું પુરુ થયું, ચાવી મળી ગઈ, તે લોકોની સાથે જે સૌથી વધારે મહત્વપૂર્ણ છે."

પરંતુ આકાશદીપ આ કાર ચલાવી શકશે નહી, કારણ કે એક કાર ડીલરે ભારતીય ક્રિકેટર આકાશદીપને નંબર પ્લેટ વગરની કાર ડિલિવર કરી. નિયમો અનુસાર, કોઈ પણ શોરૂમ હાઇ સિક્યુરિટી નંબર પ્લેટ (HSRP) વગરના ગ્રાહકને કાર આપી શકતું નથી.

નવી ખરીદેલ કાર આકાશદીપ ચલાવી શકશે નહીં
નવી ખરીદેલ કાર આકાશદીપ ચલાવી શકશે નહીં (UP Transport Department X Handle)

આકાશદીપનું વાહન રજીસ્ટ્રેશન પૂર્ણ નહોતું

આકાશદીપે લખનૌમાં ટોયોટા ફોર્ચ્યુનર વાહન (ચેસિસ નંબર- MBJAA3GS000642625, એન્જિન નંબર- 1GDA896852) ખરીદ્યું હતું, પરંતુ તેનું રજીસ્ટ્રેશન પૂર્ણ નહોતું અને તેને હાઇ સિક્યુરિટી નંબર પ્લેટ મળી ન હતી. મોટર વ્હીકલ એક્ટ મુજબ, રજીસ્ટ્રેશન અને હાઇ સિક્યુરિટી નંબર પ્લેટ વગર કોઈ વાહન ચલાવી શકાતું નથી. ટ્રાન્સપોર્ટ વિભાગે વાહન વેચતા શોરૂમ પર દંડ પણ ફટકાર્યો છે અને ડીલરશીપને એક મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી છે કારણ કે કાયદા મુજબ, શોરૂમ ગ્રાહકને રજીસ્ટ્રેશન અને હાઇ સિક્યુરિટી નંબર પ્લેટ વગર વાહન આપી શકતું નથી.

ટેક્સ કપાત વિના HSRP જારી કરી શકાતી નથી:

નિયમ એ છે કે નવા વાહનનો ટેક્સ કાપવામાં ન આવે ત્યાં સુધી HSRP જનરેટ કરી શકાતી નથી. જે દિવસે શોરૂમ દ્વારા આકાશદીપને કાર ડિલિવર કરવામાં આવી હતી તે દિવસે શનિવાર હતો, તેથી ટેક્સ કાપવામાં આવ્યો ન હતો.

ટ્રાન્સપોર્ટ ડિપાર્ટમેન્ટે ફટકારી નોટીસ
ટ્રાન્સપોર્ટ ડિપાર્ટમેન્ટે ફટકારી નોટીસ (UP Transport Department X Handle)

ફેન્સી નંબર માટે ફક્ત રસીદ જારી કરવામાં આવી:

હાઇ સિક્યુરિટી રજિસ્ટ્રેશન પ્લેટ જનરેટ કરવામાં આવી ન હતી. આનો અર્થ એ થયો કે વાહનનું રજીસ્ટ્રેશન પૂર્ણ થયું ન હતું અને વાહન રજીસ્ટ્રેશન વગર ડિલિવરી કરવામાં આવ્યું હતું. હવે આજે સોમવારે વાહનનો ટેક્સ કાપવામાં આવ્યો.

કડકાઈની કોઈ અસર થતી નથી:

આવી બેદરકારી અને નિયમોના ઉલ્લંઘનને કારણે, પરિવહન વિભાગે જુલાઈમાં 25 ડીલરોના ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ એક મહિના માટે સસ્પેન્ડ કર્યા હતા. 50 શોરૂમ માલિકોને કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી. જ્યારે આમાંથી ઘણા શોરૂમ માલિકો જવાબ આપી શક્યા ન હતા, ત્યારે તેમના ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા.

ઘણા શોરૂમ માલિકોએ નોંધણીમાં વિલંબ બદલ માફી માંગતો વિડીયો જારી કર્યો હતો અને તેમના ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ સસ્પેન્શન રદ કરવાની વિનંતી કરી હતી, ત્યારબાદ તેમને ટ્રાન્સપોર્ટ વિભાગ દ્વારા રાહત આપવામાં આવી હતી.

  • તમને જણાવી દઈએ કે ETV ભારતે આ મામલે સમાચાર પ્રકાશિત કર્યા બાદ પરિવહન વિભાગ દ્વારા તેની નોંધ લઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આ સાથે, ક્રિકેટર આકાશદીપને પણ નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે અને વાહન સંબંધિત પરિવહન વિભાગની તમામ પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી કારને રસ્તા પર ન લઈ જવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.

લખનૌના સહાયક વિભાગીય અધિકારી (વહીવટ) પ્રદીપ કુમાર સિંહે જણાવ્યું હતું કે, " ક્રિકેટર આકાશદીપે 7 ઓગસ્ટના રોજ મેસર્સ સની મોટર્સ ચિન્હટ ફૈઝાબાદ રોડ પરથી વાહન ખરીદ્યું હતું, જેનું વેચાણ બિલ ડીલર દ્વારા ઉપરોક્ત તારીખે જારી કરવામાં આવ્યું હતું અને 8 ઓગસ્ટના રોજ તેનો વીમો લેવામાં આવ્યો હતો. વર્તમાન તારીખ સુધી વાહનનો રોડ ટેક્સ પોર્ટલ પર જમા કરવામાં આવ્યો નથી, જે સેન્ટ્રલ મોટર વાહન નિયમોનું ઉલ્લંઘન છે."

