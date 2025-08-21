ETV Bharat / sports

એશિયા કપ પહેલા ભારતના સ્ટાર ક્રિકેટરે કેપ્ટનશીપ છોડી, કહ્યું - 'આ યોગ્ય સમય છે' - AJINKYA RAHANE CAPTAIN

અનુભવી ભારતીય ક્રિકેટરે કેપ્ટન તરીકેની કારકિર્દી આગળ ન વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે.

અજિંક્ય રહાણે
અજિંક્ય રહાણે (ANI Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2025 at 2:55 PM IST

2 Min Read

હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 ટીમની જાહેરાતના બે દિવસ પછી, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના અનુભવી ખેલાડી અજિંક્ય રહાણેએ તેની સ્થાનિક ક્રિકેટ ટીમ મુંબઈની કેપ્ટનશીપ છોડી દેવાના નિર્ણયની જાહેરાત કરી. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ દ્વારા આ માહિતી આપી છે. રહાણે માને છે કે નવા કેપ્ટનને તૈયાર કરવાનો આ યોગ્ય સમય છે. તેથી જ તેમણે આગામી સિઝનમાં કેપ્ટનશીપ ચાલુ ન રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.

અજિંક્ય રહાણેએ ગુરુવારે (21 ઓગસ્ટ) પોતાના એક્સ એકાઉન્ટ પર લખ્યું, 'મુંબઈ ટીમની કેપ્ટનશીપ કરવી અને ચેમ્પિયનશીપ જીતવી મારા માટે ખૂબ જ સન્માનની વાત રહી છે. નવી સ્થાનિક સિઝન સાથે, હું માનું છું કે નવા કેપ્ટનને તૈયાર કરવાનો આ યોગ્ય સમય છે, અને તેથી મેં કેપ્ટનશીપની ભૂમિકા ચાલુ ન રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.'

રહાણેએ પોસ્ટ કરી આપી માહિતી: જોકે, 37 વર્ષીય રહાણેએ સ્પષ્ટતા કરી કે તે બેટ્સમેન તરીકે મુંબઈ ટીમની તમામ ફોર્મેટમાં સેવા આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ રહેશે. તેમણે પોસ્ટ પર લખ્યું, 'હું એક ખેલાડી તરીકે મારું શ્રેષ્ઠ આપવા અને મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશન સાથે મારી સફર ચાલુ રાખવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છું જેથી આપણે વધુ ટ્રોફી જીતી શકીએ. આ સીઝનની રાહ જોઈ રહ્યો છું.

મુંબઈ માટે રહાણેનું પ્રદર્શન: રહાણેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, મુંબઈએ 2023-24 સીઝનમાં સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી જીતી, ચેમ્પિયનશીપના સાત વર્ષના દુષ્કાળનો અંત લાવ્યો. આ ઉપરાંત, તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, તેમણે મુંબઈને રણજી ટ્રોફીની સેમિફાઇનલમાં પણ પહોંચાડ્યું. રહાણે ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં મુંબઈ માટે સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં બીજા ક્રમે છે. વસીમ જાફર તેમનાથી આગળ છે. રહાણેએ 76 મેચોમાં 52 ની સરેરાશથી 5932 રન બનાવ્યા. જેમાં 19 સદીનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે જાફરની 29 સદી પછી બીજા ક્રમે છે.

અજિંક્ય રહાણેની આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ: તમને જણાવી દઈએ કે, અજિંક્ય રહાણેએ હજુ સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી નથી. તેમણે ભારત માટે 85 ટેસ્ટ, 90 ODI અને 20 T20 મેચ રમી છે. આ ઉપરાંત, તેમણે 198 IPL મેચ પણ રમી છે. IPL 2025 માં, KKR એ તેમને તેમની ટીમનો કેપ્ટન બનાવ્યો.

આ પણ વાંચો:

  1. ICC ODI રેન્કિંગમાંથી વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માના નામ કેમ ગાયબ થયા, જાણો સાચું કારણ
  2. એશિયા કપમાં આ બેટ્સમેનોએ સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકાર્યા, સૂર્યા પાસે નંબર 1 બનવાની તક

હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 ટીમની જાહેરાતના બે દિવસ પછી, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના અનુભવી ખેલાડી અજિંક્ય રહાણેએ તેની સ્થાનિક ક્રિકેટ ટીમ મુંબઈની કેપ્ટનશીપ છોડી દેવાના નિર્ણયની જાહેરાત કરી. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ દ્વારા આ માહિતી આપી છે. રહાણે માને છે કે નવા કેપ્ટનને તૈયાર કરવાનો આ યોગ્ય સમય છે. તેથી જ તેમણે આગામી સિઝનમાં કેપ્ટનશીપ ચાલુ ન રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.

અજિંક્ય રહાણેએ ગુરુવારે (21 ઓગસ્ટ) પોતાના એક્સ એકાઉન્ટ પર લખ્યું, 'મુંબઈ ટીમની કેપ્ટનશીપ કરવી અને ચેમ્પિયનશીપ જીતવી મારા માટે ખૂબ જ સન્માનની વાત રહી છે. નવી સ્થાનિક સિઝન સાથે, હું માનું છું કે નવા કેપ્ટનને તૈયાર કરવાનો આ યોગ્ય સમય છે, અને તેથી મેં કેપ્ટનશીપની ભૂમિકા ચાલુ ન રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.'

રહાણેએ પોસ્ટ કરી આપી માહિતી: જોકે, 37 વર્ષીય રહાણેએ સ્પષ્ટતા કરી કે તે બેટ્સમેન તરીકે મુંબઈ ટીમની તમામ ફોર્મેટમાં સેવા આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ રહેશે. તેમણે પોસ્ટ પર લખ્યું, 'હું એક ખેલાડી તરીકે મારું શ્રેષ્ઠ આપવા અને મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશન સાથે મારી સફર ચાલુ રાખવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છું જેથી આપણે વધુ ટ્રોફી જીતી શકીએ. આ સીઝનની રાહ જોઈ રહ્યો છું.

મુંબઈ માટે રહાણેનું પ્રદર્શન: રહાણેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, મુંબઈએ 2023-24 સીઝનમાં સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી જીતી, ચેમ્પિયનશીપના સાત વર્ષના દુષ્કાળનો અંત લાવ્યો. આ ઉપરાંત, તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, તેમણે મુંબઈને રણજી ટ્રોફીની સેમિફાઇનલમાં પણ પહોંચાડ્યું. રહાણે ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં મુંબઈ માટે સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં બીજા ક્રમે છે. વસીમ જાફર તેમનાથી આગળ છે. રહાણેએ 76 મેચોમાં 52 ની સરેરાશથી 5932 રન બનાવ્યા. જેમાં 19 સદીનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે જાફરની 29 સદી પછી બીજા ક્રમે છે.

અજિંક્ય રહાણેની આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ: તમને જણાવી દઈએ કે, અજિંક્ય રહાણેએ હજુ સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી નથી. તેમણે ભારત માટે 85 ટેસ્ટ, 90 ODI અને 20 T20 મેચ રમી છે. આ ઉપરાંત, તેમણે 198 IPL મેચ પણ રમી છે. IPL 2025 માં, KKR એ તેમને તેમની ટીમનો કેપ્ટન બનાવ્યો.

આ પણ વાંચો:

  1. ICC ODI રેન્કિંગમાંથી વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માના નામ કેમ ગાયબ થયા, જાણો સાચું કારણ
  2. એશિયા કપમાં આ બેટ્સમેનોએ સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકાર્યા, સૂર્યા પાસે નંબર 1 બનવાની તક

For All Latest Updates

TAGGED:

AJINKYA RAHANEASIA CUPAJINKYA RAHANE CAPTAIN

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.