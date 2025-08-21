હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 ટીમની જાહેરાતના બે દિવસ પછી, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના અનુભવી ખેલાડી અજિંક્ય રહાણેએ તેની સ્થાનિક ક્રિકેટ ટીમ મુંબઈની કેપ્ટનશીપ છોડી દેવાના નિર્ણયની જાહેરાત કરી. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ દ્વારા આ માહિતી આપી છે. રહાણે માને છે કે નવા કેપ્ટનને તૈયાર કરવાનો આ યોગ્ય સમય છે. તેથી જ તેમણે આગામી સિઝનમાં કેપ્ટનશીપ ચાલુ ન રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.
અજિંક્ય રહાણેએ ગુરુવારે (21 ઓગસ્ટ) પોતાના એક્સ એકાઉન્ટ પર લખ્યું, 'મુંબઈ ટીમની કેપ્ટનશીપ કરવી અને ચેમ્પિયનશીપ જીતવી મારા માટે ખૂબ જ સન્માનની વાત રહી છે. નવી સ્થાનિક સિઝન સાથે, હું માનું છું કે નવા કેપ્ટનને તૈયાર કરવાનો આ યોગ્ય સમય છે, અને તેથી મેં કેપ્ટનશીપની ભૂમિકા ચાલુ ન રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.'
Captaining and winning championships with the Mumbai team has been an absolute honour.— Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) August 21, 2025
With a new domestic season ahead, I believe it’s the right time to groom a new leader, and hence I’ve decided not to continue in the captaincy role.
I remain fully committed to giving my best…
રહાણેએ પોસ્ટ કરી આપી માહિતી: જોકે, 37 વર્ષીય રહાણેએ સ્પષ્ટતા કરી કે તે બેટ્સમેન તરીકે મુંબઈ ટીમની તમામ ફોર્મેટમાં સેવા આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ રહેશે. તેમણે પોસ્ટ પર લખ્યું, 'હું એક ખેલાડી તરીકે મારું શ્રેષ્ઠ આપવા અને મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશન સાથે મારી સફર ચાલુ રાખવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છું જેથી આપણે વધુ ટ્રોફી જીતી શકીએ. આ સીઝનની રાહ જોઈ રહ્યો છું.
મુંબઈ માટે રહાણેનું પ્રદર્શન: રહાણેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, મુંબઈએ 2023-24 સીઝનમાં સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી જીતી, ચેમ્પિયનશીપના સાત વર્ષના દુષ્કાળનો અંત લાવ્યો. આ ઉપરાંત, તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, તેમણે મુંબઈને રણજી ટ્રોફીની સેમિફાઇનલમાં પણ પહોંચાડ્યું. રહાણે ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં મુંબઈ માટે સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં બીજા ક્રમે છે. વસીમ જાફર તેમનાથી આગળ છે. રહાણેએ 76 મેચોમાં 52 ની સરેરાશથી 5932 રન બનાવ્યા. જેમાં 19 સદીનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે જાફરની 29 સદી પછી બીજા ક્રમે છે.
અજિંક્ય રહાણેની આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ: તમને જણાવી દઈએ કે, અજિંક્ય રહાણેએ હજુ સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી નથી. તેમણે ભારત માટે 85 ટેસ્ટ, 90 ODI અને 20 T20 મેચ રમી છે. આ ઉપરાંત, તેમણે 198 IPL મેચ પણ રમી છે. IPL 2025 માં, KKR એ તેમને તેમની ટીમનો કેપ્ટન બનાવ્યો.
