ETV Bharat / sports

ભારતીય મહિલા ફુટૂબોલ ટીમને મળશે 22 લાખ! 19 વર્ષ બાદ પ્રહેલીવાર એશિયન કપ માટે ક્વોલિફાય, જુઓ વિડીયો - AFC U20 ASIA CUP QUALIFIERS LIST

ભારતે મ્યાનમારમી મહિલા ફુટબોલ ટીમને 1-0 હરાવી, 19 વર્ષ બાદ પ્રહેલીવાર અંડર 20 મહિલા એશિયન કપ માટે ક્વોલિફાય કર્યું છે.

ભારતીય મહિલા ફુટૂબોલ ટીમને મળશે 22 લાખ
ભારતીય મહિલા ફુટૂબોલ ટીમને મળશે 22 લાખ (Indian Football Team X Handle)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 11, 2025 at 1:34 PM IST

2 Min Read

યાંગોન (મ્યાનમાર) AFC U20 ASIA CUP QUALIFIERS: ભારતની અંડર-20 મહિલા ફૂટબોલ ટીમે રવિવાર, 10 ઓગસ્ટના રોજ યાંગોનના થુવુન્ના સ્ટેડિયમ ખાતે ગ્રુપ ડી ની તેમની છેલ્લી મેચમાં યજમાન મ્યાનમારને 1-0થી હરાવ્યું. આ જીત સાથે, ભારત 19 વર્ષ બાદ પ્રથમ વખત AFC (એશિયન ફૂટબોલ કન્ફેડરેશન) અંડર-20 મહિલા એશિયન કપ માટે ક્વોલિફાય થયું છે. ભારતે છેલ્લે 2006માં AFC અંડર-20 મહિલા એશિયન કપ માટે ક્વોલિફાય કર્યું હતું.

અંડર 20 ભારતીય મહિલા ફુટૂબોલ ટીમ
અંડર 20 ભારતીય મહિલા ફુટૂબોલ ટીમ (SPORTS ARENA X Handle)

ભારતીય મહિલા ફૂટબોલ ટીમનું ઉત્તમ પ્રદર્શન

ભારતની અંડર-20 મહિલા ટીમે ટુર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને ગ્રુપ ડી ક્વોલિફિકેશન ગ્રુપમાં અપરાજિત રહી. મહિલા ફુટબોલ ટીમે ઇન્ડોનેશિયા (0-0) અને તુર્કમેનિસ્તાન (7-0) સામે મેચ રમી. આ પછી, તેઓએ યજમાન મ્યાનમારને 1-0થી હરાવ્યું. તેઓએ આ ઝુંબેશમાં એક પણ ગોલ ગુમાવ્યો નહીં.

AFC U-20 મહિલા એશિયન કપ ક્વોલિફાયર

AFC U-20 મહિલા એશિયન કપ 2026 માટે ક્વોલિફાયરમાં કુલ 11 સ્થાનો માટે 32 ટીમો સ્પર્ધા કરી રહી છે. યજમાન થાઇલેન્ડ પહેલાથી જ યજમાન હોવાના કારણે ક્વોલિફાયર મેળવી ચૂક્યું છે. ક્વોલિફાયરમાં, ટીમોને ચાર-ચારના આઠ જૂથોમાં વહેંચવામાં આવી છે. આઠ જૂથ વિજેતાઓ અને બધા જૂથોમાંથી ત્રણ શ્રેષ્ઠ બીજા ક્રમે રહેલી ટીમો મુખ્ય સ્પર્ધા માટે ક્વોલિફાયર થશે, જે આવતા વર્ષે 1 થી 18 એપ્રિલ દરમિયાન AFC U-20 મહિલા એશિયન કપમાં ટકરાશે.

AIFF એ પુરસ્કારની જાહેરાત કરી

ઓલ ઇન્ડિયા ફૂટબોલ ફેડરેશન (AIFF) એ U-20 મહિલા રાષ્ટ્રીય ટીમને તેમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે US$25,000 (આશરે રૂ. 22 લાખ) ના પુરસ્કારની જાહેરાત કરી છે. AIFF એ સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (SAI) સાથે મળીને મહિલા ફૂટબોલમાં પાયાના સ્તર અને યુવા માળખાને મજબૂત બનાવવા માટે ઘણી પહેલ કરી છે.

આવી જ એક પહેલ અસ્મિતા મહિલા ફૂટબોલ લીગ છે, જેણે 2023 થી 2025 દરમિયાન દેશભરમાં 155 અંડર-13, અંડર-15 અને અંડર-17 સ્તરોનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કર્યું હતું. 2023-24 આવૃત્તિમાં 6,305 જુનિયર ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો, જે 2024-25માં વધીને 8,658 થયો હતો. આ પ્રયાસોના પરિણામે, છેલ્લા એક વર્ષમાં ભારતમાં નોંધાયેલ મહિલા ફૂટબોલરોની સંખ્યામાં 232% નો વધારો થયો છે.

AIFF ભારતીય ખેલાડીઓને શક્ય તમામ સહાય પૂરી પાડશે

AIFF એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને, AIFF એપ્રિલ 2026 માં થાઇલેન્ડમાં યોજાનાર AFC U-20 મહિલા એશિયન કપ 2026 માટે શ્રેષ્ઠ તૈયારી સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે. ફેડરેશન વિસ્તૃત તાલીમ શિબિરોને સરળ બનાવવા અને ટીમ માટે ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા આંતરરાષ્ટ્રીય અનુભવ સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ હિસ્સેદારો સાથે નજીકથી કામ કરશે."

ફેડરેશનએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, 'ફેડરેશનનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર તાલીમ દ્વારા ખેલાડીઓને શારીરિક અને માનસિક રીતે ફિટ બનાવવાનો નથી, પરંતુ તેમને એશિયાની શ્રેષ્ઠ ટીમો સામે રમવા માટે તૈયાર કરવાનો પણ છે. AIFF માટે તૈયારી મેચ રમવા માટે સારા વિરોધીઓની વ્યવસ્થા કરવાની તકો પર પણ વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે.'

આ પણ વાંચો:

  1. ખેડુતના પુત્રને આવ્ચો વિરાટ કોહલીનો ફોન! RCBના કેપ્ટન રજત પાટીદાર સાથે પણ કરી વાત
  2. એશિયન રગ્બી U-20 માં ભારતીય મહિલા ટીમે જીત્યો બ્રોન્ઝ મેડલ, આ દેશ બન્યો વિજેતા
  3. 6 વર્ષ બાદ પાકિસ્તાનને આ ટીમ સામે મળી હાર..! સિરીઝ 1-1 થી બરાબર

યાંગોન (મ્યાનમાર) AFC U20 ASIA CUP QUALIFIERS: ભારતની અંડર-20 મહિલા ફૂટબોલ ટીમે રવિવાર, 10 ઓગસ્ટના રોજ યાંગોનના થુવુન્ના સ્ટેડિયમ ખાતે ગ્રુપ ડી ની તેમની છેલ્લી મેચમાં યજમાન મ્યાનમારને 1-0થી હરાવ્યું. આ જીત સાથે, ભારત 19 વર્ષ બાદ પ્રથમ વખત AFC (એશિયન ફૂટબોલ કન્ફેડરેશન) અંડર-20 મહિલા એશિયન કપ માટે ક્વોલિફાય થયું છે. ભારતે છેલ્લે 2006માં AFC અંડર-20 મહિલા એશિયન કપ માટે ક્વોલિફાય કર્યું હતું.

અંડર 20 ભારતીય મહિલા ફુટૂબોલ ટીમ
અંડર 20 ભારતીય મહિલા ફુટૂબોલ ટીમ (SPORTS ARENA X Handle)

ભારતીય મહિલા ફૂટબોલ ટીમનું ઉત્તમ પ્રદર્શન

ભારતની અંડર-20 મહિલા ટીમે ટુર્નામેન્ટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને ગ્રુપ ડી ક્વોલિફિકેશન ગ્રુપમાં અપરાજિત રહી. મહિલા ફુટબોલ ટીમે ઇન્ડોનેશિયા (0-0) અને તુર્કમેનિસ્તાન (7-0) સામે મેચ રમી. આ પછી, તેઓએ યજમાન મ્યાનમારને 1-0થી હરાવ્યું. તેઓએ આ ઝુંબેશમાં એક પણ ગોલ ગુમાવ્યો નહીં.

AFC U-20 મહિલા એશિયન કપ ક્વોલિફાયર

AFC U-20 મહિલા એશિયન કપ 2026 માટે ક્વોલિફાયરમાં કુલ 11 સ્થાનો માટે 32 ટીમો સ્પર્ધા કરી રહી છે. યજમાન થાઇલેન્ડ પહેલાથી જ યજમાન હોવાના કારણે ક્વોલિફાયર મેળવી ચૂક્યું છે. ક્વોલિફાયરમાં, ટીમોને ચાર-ચારના આઠ જૂથોમાં વહેંચવામાં આવી છે. આઠ જૂથ વિજેતાઓ અને બધા જૂથોમાંથી ત્રણ શ્રેષ્ઠ બીજા ક્રમે રહેલી ટીમો મુખ્ય સ્પર્ધા માટે ક્વોલિફાયર થશે, જે આવતા વર્ષે 1 થી 18 એપ્રિલ દરમિયાન AFC U-20 મહિલા એશિયન કપમાં ટકરાશે.

AIFF એ પુરસ્કારની જાહેરાત કરી

ઓલ ઇન્ડિયા ફૂટબોલ ફેડરેશન (AIFF) એ U-20 મહિલા રાષ્ટ્રીય ટીમને તેમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે US$25,000 (આશરે રૂ. 22 લાખ) ના પુરસ્કારની જાહેરાત કરી છે. AIFF એ સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (SAI) સાથે મળીને મહિલા ફૂટબોલમાં પાયાના સ્તર અને યુવા માળખાને મજબૂત બનાવવા માટે ઘણી પહેલ કરી છે.

આવી જ એક પહેલ અસ્મિતા મહિલા ફૂટબોલ લીગ છે, જેણે 2023 થી 2025 દરમિયાન દેશભરમાં 155 અંડર-13, અંડર-15 અને અંડર-17 સ્તરોનું સફળતાપૂર્વક આયોજન કર્યું હતું. 2023-24 આવૃત્તિમાં 6,305 જુનિયર ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો, જે 2024-25માં વધીને 8,658 થયો હતો. આ પ્રયાસોના પરિણામે, છેલ્લા એક વર્ષમાં ભારતમાં નોંધાયેલ મહિલા ફૂટબોલરોની સંખ્યામાં 232% નો વધારો થયો છે.

AIFF ભારતીય ખેલાડીઓને શક્ય તમામ સહાય પૂરી પાડશે

AIFF એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને, AIFF એપ્રિલ 2026 માં થાઇલેન્ડમાં યોજાનાર AFC U-20 મહિલા એશિયન કપ 2026 માટે શ્રેષ્ઠ તૈયારી સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે. ફેડરેશન વિસ્તૃત તાલીમ શિબિરોને સરળ બનાવવા અને ટીમ માટે ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા આંતરરાષ્ટ્રીય અનુભવ સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ હિસ્સેદારો સાથે નજીકથી કામ કરશે."

ફેડરેશનએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, 'ફેડરેશનનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર તાલીમ દ્વારા ખેલાડીઓને શારીરિક અને માનસિક રીતે ફિટ બનાવવાનો નથી, પરંતુ તેમને એશિયાની શ્રેષ્ઠ ટીમો સામે રમવા માટે તૈયાર કરવાનો પણ છે. AIFF માટે તૈયારી મેચ રમવા માટે સારા વિરોધીઓની વ્યવસ્થા કરવાની તકો પર પણ વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે.'

આ પણ વાંચો:

  1. ખેડુતના પુત્રને આવ્ચો વિરાટ કોહલીનો ફોન! RCBના કેપ્ટન રજત પાટીદાર સાથે પણ કરી વાત
  2. એશિયન રગ્બી U-20 માં ભારતીય મહિલા ટીમે જીત્યો બ્રોન્ઝ મેડલ, આ દેશ બન્યો વિજેતા
  3. 6 વર્ષ બાદ પાકિસ્તાનને આ ટીમ સામે મળી હાર..! સિરીઝ 1-1 થી બરાબર

For All Latest Updates

TAGGED:

AFC U20 ASIA CUP QUALIFIERSU 20 WOMENS FOOTBALL TEAMU 20 IND VS MYANMAR FOOTBALL TEAMAIFF ANNOUNCES REWARD INDIAN TEAMAFC U20 ASIA CUP QUALIFIERS LIST

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.