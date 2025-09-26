ETV Bharat / sports

એશિયા કપ: ભારત-પાકિસ્તાન ફાઇનલ 41 વર્ષમાં પ્રથમ વખત રમાશે, રવિવારે ફાઈનલ રમાશે

ભારત અને પાકિસ્તાન એશિયા કપ 2025 ના ફાઇનલમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. એશિયા કપના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર હશે જ્યારે બંને ટીમો ફાઇનલમાં ટકરાશે.

ભારત-પાકિસ્તાન ફાઇનલ 41 વર્ષમાં પ્રથમ વખત રમાશે
ભારત-પાકિસ્તાન ફાઇનલ 41 વર્ષમાં પ્રથમ વખત રમાશે (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2025 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે. ટાઇટલ ટક્કર 28 સપ્ટેમ્બર, રવિવારના રોજ દુબઈમાં થશે. ભારત અને પાકિસ્તાન બંનેએ પોતપોતાના સુપર ફોર મેચમાં બાંગ્લાદેશને હરાવીને ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું. તો, ચાલો આ ટાઇટલ ટક્કર વિશે કેટલીક રસપ્રદ હકીકતો શોધીએ.

41 વર્ષ અને 16 સીઝનમાં આ પહેલી વાર બનશે

એશિયા કપના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે આ બે કટ્ટર હરીફ એશિયા કપ ફાઇનલમાં એકબીજાનો સામનો કરશે. એશિયા કપ ટુર્નામેન્ટના 41 વર્ષના ઇતિહાસ અને 16 સીઝનમાં, ભારત અને પાકિસ્તાન ક્યારેય ફાઇનલમાં એકબીજાનો સામનો કરી શક્યા નથી. 2025 ની ફાઇનલ ભારતની ટુર્નામેન્ટની 11મી ફાઇનલ હશે. ભારત નવમી વખત ટ્રોફી જીતવાનું લક્ષ્ય રાખશે. પાકિસ્તાન છઠ્ઠી વખત ફાઇનલમાં રમશે અને ત્રીજી વખત ટુર્નામેન્ટ જીતવાનું લક્ષ્ય રાખશે.

ભારત અને પાકિસ્તાને ટુર્નામેન્ટ ક્યારે જીતી?

ભારતે ૧૯૮૪માં તેની શરૂઆતની સિઝનમાં એશિયા કપ જીત્યો હતો, તેમજ 1988, 1990, 1995, 2010, 2016, 2018 અને 2023માં પણ જીત મેળવી હતી. પાકિસ્તાને 2000 અને 2012માં એશિયા કપ જીત્યો હતો. હવે, 2025માં, આમાંથી એક ટીમ તેના નામે વધુ એક ખિતાબ ઉમેરશે.

ટી20 ફોર્મેટમાં ભારતની બીજી ફાઇનલ

બંને ટીમો ટી20 ફોર્મેટમાં બીજી વખત એશિયા કપ ફાઇનલમાં રમશે. ભારતે ૨૦૧૬માં ટી૨૦ એશિયા કપ જીત્યો હતો. 2022ની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાન શ્રીલંકા સામે હારી ગયું હતું. હવે, પાકિસ્તાન પહેલીવાર ટી20 એશિયા કપ જીતવાનો પ્રયાસ કરશે. ભારત બીજી વખત એશિયા કપ ટી20 ટાઇટલ જીતવાનું લક્ષ્ય રાખશે.

એશિયા કપ 2025માં ભારત-પાકિસ્તાન ત્રીજી વખત ટકરાશે

ભારતીય ટીમ એશિયા કપ 2025માં અત્યાર સુધીમાં બે વાર પાકિસ્તાન સામે રમી ચૂકી છે. 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ લીગ સ્ટેજ મેચમાં ભારતે પાકિસ્તાનને 7 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. ત્યારબાદ સુપર ફોરમાં પાકિસ્તાન ભારત સામે 6 વિકેટથી હારી ગયું હતું. ભારત અને પાકિસ્તાન હવે ત્રીજી વખત એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં એકબીજા સામે ટકરાશે.

આ એશિયા કપમાં, ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ પણ મિલાવ્યો ન હતો. આનાથી વિવાદ થયો, અને પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ મેચ દરમિયાન વિચિત્ર રીતે ઉજવણી કરતા જોવા મળ્યા. હવે, ફાઇનલમાં આ સંઘર્ષ વધુ વધી શકે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. આજે ફાઇનલ પહેલા ભારત શ્રીલંકા સામે રમશે, પિચ રિપોર્ટ, હેડ-ટુ-હેડ અને સંભવિત પ્લેઇંગ 11 જાણો
  2. ભારત-પાકિસ્તાન વિવાદ વચ્ચે સૂર્યકુમાર યાદવ ICC સમક્ષ થયો હાજર; આજે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓની પૂછપરછ થશે

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS PAK FINALIND VS PAKASIA CUP FINALASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.