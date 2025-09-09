આજથી એશિયા કપ 2025 ની શરૂઆત, અફઘાનિસ્તાન અને હોંગકોંગ વચ્ચે મુકાબલો
એશિયા કપની પહેલી મેચ આજે અબુ ધાબીના ઝાયેદ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે અફઘાનિસ્તાન અને હોંગકોંગ વચ્ચે રમાશે.
Published : September 9, 2025 at 12:43 PM IST
નવી દિલ્હી: એશિયા કપ 2025 આજથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. T20 ફોર્મેટમાં રમાતી આ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 8 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. જેમાં ભારત, ઓમાન, પાકિસ્તાન અને UAE ગ્રુપ A માં છે, જ્યારે અફઘાનિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, હોંગકોંગ અને શ્રીલંકા ગ્રુપ B માં છે. ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 19 મેચ રમાશે.
પ્રથમ મેચ અફઘાનિસ્તાન અને હોંગકોંગ વચ્ચે થશે
એશિયા કપની 17મી આવૃત્તિ UAE માં શરૂ થવા જઈ રહી છે. જ્યાં એશિયા કપ 2025 ની શરૂઆત 9 સપ્ટેમ્બર એટલે કે મંગળવારે અબુ ધાબીના ઝાયેદ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે થશે. આ મેચ ભારતમાં રાત્રે 8 વાગ્યે શરૂ થશે જ્યારે ટોસ 7:30 વાગ્યે થશે. હોંગકોંગનું નેતૃત્વ યાસીમ મુર્તઝા કરશે જ્યારે અફઘાનિસ્તાનનું નેતૃત્વ રાશિદ ખાન કરશે.
પિચ રિપોર્ટ અને હવામાન
અબુ ધાબીના ઝાયેદ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની પીચ દુબઈ કરતા સ્પિન માટે થોડી ઓછી મદદરૂપ છે. આવી સ્થિતિમાં, અફઘાનિસ્તાનને ઉત્તમ પેસ આક્રમણનો લાભ મળી શકે છે. અહીં સાંજે હવામાન ગરમ અને ભેજવાળું રહેવાની ધારણા છે. આવી સ્થિતિમાં ખેલાડીઓની ફિટનેસની કસોટી કરવામાં આવશે.
𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐜𝐭!— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 8, 2025
🇦🇫🆚🇭🇰
🕰: 7:00 PM IST
Watch the thrilling action from 9th September, LIVE on Sony Sports Network channels & Sony LIV!#ACCMensAsiaCup2025#DPWorldAsiaCup2025#SonySportsNetwork pic.twitter.com/wqmGXegd1z
અફઘાનિસ્તાનના પક્ષમાં આંકડા
અબુ ધાબીમાં અફઘાનિસ્તાનનો T20 આંતરરાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ સંયુક્ત આરબ અમીરાતના અન્ય કોઈપણ મેદાન કરતા સારો છે. અહીં તેઓએ 11 મેચ જીતી છે અને 5 હાર્યા છે. તેઓ 2015 માં હોંગકોંગ સામે આ મેદાન પર પોતાની એકમાત્ર મેચ હારી ગયા હતા.
અફઘાનિસ્તાન અને હોંગકોંગનો સંભવિત પ્લેઇંગ-11
અફઘાનિસ્તાન: રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ (વિકેટકીપર), ઇબ્રાહિમ ઝદરાન, સેદીકુલ્લાહ અટલ, દરવિશ રસૂલી, કરીમ જનાત, અઝમતુલ્લાહ ઉમરઝાઈ, રાશિદ ખાન (કેપ્ટન), મોહમ્મદ નબી, એએમ ગઝનફર, નૂર અહેમદ, ફઝલહક ફારૂકી.
હોંગકોંગ: અંશુમાન રથ, ઝીશાન અલી (વિકેટકીપર), બાબર હયાત, નિઝાકત ખાન, મેથ્યુ કોટઝી, યાસીમ મુર્તઝા (કેપ્ટન), એહસાન ખાન, ઐજાઝ ખાન, અતિક ઇકબાલ, નસરુલ્લાહ રાણા, આયુષ શુક્લા.
એશિયા કપ 2025નો બીજી મેચ 10 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. આ મેચમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ UAE સાથે રમશે. સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વ હેઠળની ટીમ આ ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત જીત સાથે કરવા માંગશે.
આ પણ વાંચો: