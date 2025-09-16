એશિયા કપ 2025: આજે અફઘાનિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે ટક્કર, મેચ રાત્રે 8 વાગ્યાથી શરુ થશે
રાશિદ ખાન અને લિટન દાસ પાસે જીત સાથે પોતાની ટીમને સુપર-4માં લઈ જવાની તક હશે.
Published : September 16, 2025 at 1:01 PM IST
નવી દિલ્હી: એશિયા કપ 2025 ની પહેલી મેચમાં હોંગકોંગ પર 94 રનના મોટા માર્જિનથી જીત મેળવનાર અફઘાનિસ્તાન હવે તેની બીજી મેચમાં આજે એટલે કે 16 સપ્ટેમ્બર (મંગળવાર) ના રોજ બાંગ્લાદેશ સામે ટકરાશે. અફઘાનિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેનો મુકાબલો રાત્રે 8 વાગ્યાથી અબુ ધાબીના શેખ ઝાયેદ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ મેચમાં રાશિદ ખાન અફઘાન ટીમનું નેતૃત્વ કરશે જ્યારે લિટન દાસ બાંગ્લાદેશના કેપ્ટન રહેશે. ગ્રુપ B ની આ બે ટીમો વચ્ચે ખરાખરીનો જંગ જોવા મળશે.
બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનના હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ
ટી20 માં બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે અત્યાર સુધી કુલ 12 મેચ રમાઈ છે. આ દરમિયાન, બાંગ્લાદેશે આ 12 મેચમાંથી 5 મેચ જીતી છે. જ્યારે અફઘાનિસ્તાનની ટીમ 7 વખત વિજયી રહી છે. આ આંકડાઓ અનુસાર, રાશિદ ખાનની ટીમ લિટન દાસની ટીમ સામે મજબૂત દેખાઈ રહી છે. અફઘાનિસ્તાન તેની છેલ્લી 5 મેચમાંથી ફક્ત 1 મેચ હારી ગયું છે. બીજી તરફ, બાંગ્લાદેશ તેની છેલ્લી 5 મેચમાંથી 2 મેચ હારી ગયું છે.
પિચ અને હવામાન
અબુ ધાબીના શેખ ઝાયેદ સ્ટેડિયમની પિચ પણ બેટ્સમેનોને મદદ કરી રહી છે. અહીં, ઝડપી બોલરોની સાથે, બેટ્સમેનોને પણ મોટો સ્કોર કરવાની તક મળી રહી છે. આ પિચ પર સ્પિનરો માટે ઓછી મદદ મળી રહી છે. અહીં તાપમાન વધારે રહેવાની ધારણા છે, જેના કારણે ખેલાડીઓને ગરમી અને ભેજનો સામનો કરવો પડશે. 170 થી 180 નો સ્કોર કરનારી ટીમને આ મેદાન પર જીતવાની વધુ સારી તક મળશે.
બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનના આ ખેલાડીઓ ફોકસમાં રહેશે
અઝમાતુલ્લાહ ઉમરઝાઈ અફઘાનિસ્તાનનો ટોચનો ફાસ્ટ બોલર-ઓલરાઉન્ડર છે. તેણે છેલ્લી મેચમાં તોફાની અડધી સદી ફટકારી હતી. ઉમરઝાઈએ 21 બોલમાં 53 રનની ઈનિંગમાં 5 છગ્ગા અને 2 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. હવે તે ફરીથી બાંગ્લાદેશ સામે ધમાલ મચાવશે. બાંગ્લાદેશના બેટ્સમેન શમીમ હુસૈને શ્રીલંકા સામે અણનમ 42 અને ઝાકેર અલીએ અણનમ 41 રન બનાવ્યા હતા. હવે તેમની પાસેથી ફરી એકવાર અફઘાનિસ્તાન સામે શાનદાર પ્રદર્શન કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવશે.
બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
બાંગ્લાદેશ: પરવેઝ હુસૈન ઈમોન, તન્જીદ હસન તમીમ, લિટન દાસ (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), સૈફ હસન/નુરુલ હસન, ઝાકર અલી, શમીમ હુસૈન, મહેદી હસન, નસુમ અહેમદ, તનઝીમ હસન સાકિબ, તસ્કીન અહેમદ, મુસ્તફિઝુર રહેમાન.
અફઘાનિસ્તાન: રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝ (વિકેટકીપર), સેદીકુલ્લાહ અટલ, ઈબ્રાહીમ ઝદરાન, ગુલબદ્દીન નાયબ, અઝમતુલ્લા ઉમરઝાઈ, મોહમ્મદ નબી, કરીમ જનાત, રાશિદ ખાન (કેપ્ટન), નૂર અહેમદ, એએમ ગઝનફર, ફઝલહક ફારૂકી.
