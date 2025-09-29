ETV Bharat / sports

પાકિસ્તાની બોલરે સંજુને ચીડવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ચેમ્પિયન બન્યા પછી, ભારતીય ખેલાડીઓએ પણ મજા લીધી

પાકિસ્તાની બોલર અબરાર અહેમદને ભારતીય ખેલાડીઓએ કઠોર વર્તન કર્યું હતું અને મેચ પછી તેને ભારે ટ્રોલ કરવામાં આવ્યો હતો.

ભારતીય ખેલાડીઓ
ભારતીય ખેલાડીઓ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 6:18 PM IST

હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલમાં ભારતે પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવ્યું. ત્યારબાદ, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની સ્પિન બોલર અબરાર અહેમદને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો. અબરાર એક સિગ્નેચર સેલિબ્રેશન કરે છે જેમાં વિકેટ લીધા પછી, તે માથું હલાવે છે અને બેટ્સમેનને મેદાન છોડી જવાનો સંકેત આપે છે.

ભારતીય ખેલાડીઓએ અહેમદનો લીધો બદલો

ભારત-પાકિસ્તાનની ફાઇનલમાં, જ્યારે ટીમ ઇન્ડિયા તિલક વર્મા અને સંજુ સેમસનના નિયંત્રણમાં હતી, ત્યારે અબરાર સંજુને આઉટ કરી દીધો, એવું વિચારીને કે પાકિસ્તાન મેચ જીતી જશે. તેણે પોતાની ગરદનથી ઈશારો કરીને સંજુને મેદાન છોડી જવા કહ્યું. તેણે એક વિચિત્ર અને વિવાદાસ્પદ ઉજવણી કરીને તેને નીચો બતાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેનાથી ભારતીય ખેલાડીઓ ગુસ્સે થયા.

ભારતીય ખેલાડીઓએ અબરારની મજાક ઉડાવી

ભારતે પાકિસ્તાનનો 147 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યા પછી અને 5 વિકેટથી મેચ જીતી લીધા પછી, ભારતીય ખેલાડીઓએ સંજુ સાથે મળીને અબરાર અહેમદના સિગ્નેચર સેલિબ્રેશનની નકલ કરી અને તેની મજાક ઉડાવી. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો પણ આ વીડિયોનો આનંદ માણી રહ્યા છે.

ભારતે રોમાંચક ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 5 વિકેટે હરાવીને 9મો એશિયા કપ ટાઇટલ જીત્યો. 147 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા ભારતનો સ્કોર 20/3 થયો હતો, પરંતુ તિલક વર્માના અણનમ 69 અને શિવમ દુબેના 33 રનના કારણે ભારતે વિજય મેળવ્યો.

ભારતે શરૂઆતની ત્રણ વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ, સંજુ સેમસન પણ તિલક સાથે 24 રન બનાવ્યા. મેચની શરૂઆતમાં, 113/1 થી ફરી શરૂ કરનાર પાકિસ્તાન 146 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું.

ફાઇનલમાં તિલક વર્માને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ

ફાઇનલમાં મેચવિનિંગ ઇનિંગ રમનાર તિલક વર્માને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. તિલક વર્માએ 53 બોલમાં અણનમ 69 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

