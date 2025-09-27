ETV Bharat / sports

અભિષેક શર્માએ કોહલી-રિઝવાનનો રેકોર્ડ તોડ્યો, એશિયા કપમાં મોટી સિદ્ધિ મેળવી

એશિયા કપમાં અભિષેક શર્મા: એશિયા કપ 2025માં સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં અભિષેક શર્મા ટોચ પર છે.

અભિષેક શર્મા
અભિષેક શર્મા (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2025 at 2:32 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ : ભારતનો 25 વર્ષીય યુવા બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા શાનદાર ફોર્મમાં છે. એશિયા કપ 2025માં તેનું બેટ માત્ર ધમાકેદાર જ નથી, પરંતુ વિરોધી ટીમો પર પ્રહારો પણ કરી રહ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં, તેણે છ ઇનિંગ્સમાં 200થી વધુના સ્ટ્રાઇક રેટથી 309 રન બનાવ્યા છે, જેમાં સતત ત્રણ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે, જે ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ છે.

શુક્રવારે (26 સપ્ટેમ્બર) દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાયેલી ટુર્નામેન્ટની અંતિમ સુપર ફોર સ્ટેજ મેચમાં અભિષેકે માત્ર 31 બોલમાં 196.77ના સ્ટ્રાઈક રેટથી 61 રન બનાવ્યા, જેમાં આઠ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. સુપર ફોરમાં તેણે બાંગ્લાદેશ સામે 37 બોલમાં 75 રન અને પાકિસ્તાન સામે 39 બોલમાં 74 રન બનાવ્યા હતા.

જ્યારે ત્રણ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચોમાં, અભિષેકે તે બધી મેચોમાં 30 થી વધુ રન બનાવ્યા. તેણે છ ઇનિંગ્સમાં 51.40ની સરેરાશ અને 204.6.4ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 309 રન બનાવ્યા, જેમાં 31 ચોગ્ગા અને 19 છગ્ગા ફટકાર્યા.

અભિષેકે કોહલી-રિઝવાનનો રેકોર્ડ તોડ્યો

એશિયા કપ 2025માં 309 રન બનાવીને, અભિષેકે માત્ર સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી જ નહીં પરંતુ વિરાટ કોહલી અને મોહમ્મદ રિઝવાનના રેકોર્ડ પણ તોડી નાખ્યા. હવે અભિષેકે T20 ફોર્મેટમાં એશિયા કપની એક જ સિઝનમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. અગાઉ, આ રેકોર્ડ પાકિસ્તાની વિકેટકીપર-બેટ્સમેન મોહમ્મદ રિઝવાનના નામે હતો, ત્યારબાદ વિરાટ કોહલીનો નંબર આવે છે.

રિઝવાને 2022ના એશિયા કપમાં 281 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે વિરાટ કોહલી તે જ સિઝનમાં 276 રન સાથે બીજા સ્થાને હતો. જોકે, અભિષેકે હવે ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે.

T20I એશિયા કપની એક સિઝનમાં સૌથી વધુ રન

  • અભિષેક શર્મા 309 (2025)
  • મોહમ્મદ રિઝવાન 281 (2022)
  • વિરાટ કોહલી 276 (2022)

અભિષેક શર્માનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

વધુમાં, ટેસ્ટ રમતા રાષ્ટ્રના ખેલાડી દ્વારા T20I શ્રેણી અથવા ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ બાઉન્ડ્રી ફટકારવાનો રેકોર્ડ અભિષેક શર્માના નામે છે. તેણે એશિયા કપ 2025માં અત્યાર સુધીમાં કુલ 50 બાઉન્ડ્રી (31 ચોગ્ગા, 19 છગ્ગા) ફટકારી છે. અગાઉ, આ રેકોર્ડ શ્રીલંકાના તિલકરત્ને દિલશાનના નામે હતો, જેણે 2009ના T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન કુલ 49 બાઉન્ડ્રી (46 ચોગ્ગા, 3 છગ્ગા) ફટકારી હતી.

