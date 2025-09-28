ભારત-પાકિસ્તાન ફાઇનલ મેચ પહેલા અભિષેકના પિતાએ આપ્યું મોટું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું?
ભારત-પાકિસ્તાન મેચ પહેલા અભિષેક શર્માના પિતાએ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે ફાઇનલ મેચ વિશે પણ વાત કરી હતી.
Published : September 28, 2025 at 7:09 PM IST
અમૃતસર: આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાનારી એશિયા કપ ફાઇનલ પહેલા દરેક વ્યક્તિ ઉત્સાહિત છે. દરેક વ્યક્તિ ભારત પાકિસ્તાનને હરાવીને 41 વર્ષ પછી ટાઇટલ જીતે તેની રાહ જોઈ રહ્યું છે. આ દરમિયાન, ભારતીય સ્ટાર ખેલાડી અભિષેક શર્માના પિતા રાજ કુમાર શર્માએ એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. રાજ કુમારે કહ્યું કે દેશભરના લાખો લોકોના આશીર્વાદ અભિષેક અને સમગ્ર ભારતીય ટીમ સાથે છે. અભિષેક હંમેશા દેશ માટે રમે છે, તેથી તે સદી જેવી વ્યક્તિગત સિદ્ધિઓ પાછળ નથી દોડતો.
અભિષેક શર્માના પિતાએ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન
રાજ કુમાર શર્માએ કહ્યું, "અમારા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે ભારત મેચ જીતે અન્ય રેકોર્ડ આપમેળે બનશે. સમગ્ર દેશની અપેક્ષાઓ નોંધપાત્ર રીતે વધી ગઈ છે. અભિષેકે હજુ સુધી ટુર્નામેન્ટમાં પોતાની સદી પૂર્ણ કરી નથી, પરંતુ તેના માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત ટીમની જીત છે. આજનો દિવસ એક ઐતિહાસિક દિવસ છે. જો ભારત જીતે છે, તો તે માત્ર ખેલાડીઓ માટે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશ માટે આનંદની ક્ષણ હશે. જો અભિષેકે સદી ફટકારી છે, તો આનંદ બમણો થઈ જશે."
પરિવારને અભિષેક પર ગર્વ છે
અભિષેકના કાકા અમિત વ્યાસે પણ કહ્યું, "આખો પરિવાર અભિષેક પર ગર્વ અનુભવે છે. ભારત-પાકિસ્તાન મેચ હંમેશા બંને દેશોના ચાહકો માટે ખાસ હોય છે, અને આ વખતે, ફાઇનલ હોવાથી ઉત્સાહ બમણો થઈ ગયો છે. સ્ટેડિયમથી લઈને સોશિયલ મીડિયા સુધી, દરેક જગ્યાએ ઉત્સાહ છે, અને દરેકની નજર અભિષેક અને સમગ્ર ભારતીય ટીમ પર છે. દરેક વ્યક્તિ પ્રાર્થના કરી રહી છે કે આજની મેચ ભારત માટે જીતે અને ખેલાડીઓ કપ ઘરે લાવે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "અમે જાણીએ છીએ કે અભિષેક ફક્ત પોતાના માટે જ નહીં, પરંતુ દેશ માટે પણ રમે છે. તેની મહેનત આજે રંગ લાવશે, અને દેશનો ધ્વજ ફરી એકવાર ઉંચો લહેરાશે. અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ટીમ ઇન્ડિયા જીતે, પરંતુ જીત તે ટીમની થશે જે સારું રમે છે."
