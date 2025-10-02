ETV Bharat / sports

અભિષેક શર્માએ ડાન્સ ફ્લોર પર લગાવી આગ, ક્રિકેટ ગુરુ સાથે પોતાના ડાન્સ મૂવ્સ અને સ્ટાઇલિશ લુકનો વીડિયો થયો વાયરલ

અભિષેક શર્મા ક્રિકેટ મેદાનની બહાર પોતાના કિલર લુકથી હસીનાઓના દિલ ચોરી રહ્યો છે, જુઓ વીડિયો અને તસવીરો...

અભિષેક શર્મા
અભિષેક શર્મા (ANI)
October 2, 2025

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો વિસ્ફોટક ડાબોડી બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા ફરી એકવાર સમાચારમાં છે. આ વખતે, તેની લોકપ્રિયતાનું કારણ તેની વિસ્ફોટક બેટિંગ નથી, પરંતુ તેનો સ્વેગ છે. તેનો એક ડાન્સ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં તે તેના કિલર લુકથી તેની મહિલા ચાહકોના દિલને વીંધતો જોવા મળે છે.

અભિષેક શર્માનો સ્ટાઇલિશ લુક

આ વીડિયોમાં, અભિષેક કાળા ડ્રેસમાં અદભુત છે. તેણે સ્ટાઇલિશ સૂટ પહેર્યો છે, જે ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ ઓલરાઉન્ડર અને સિક્સર કિંગ યુવરાજ સિંહ પણ વીડિયોમાં તેની સાથે જોવા મળે છે. યુવરાજ અભિષેકનો માર્ગદર્શક પણ છે, જેની પાસેથી તેણે ક્રિકેટની ઝીણવટભરી વાતો શીખી હતી.

અભિષેક અને યુવરાજનો ડાન્સ

અભિષેક શર્માનો આ વીડિયો તેની બહેનના લગ્ન વિધિઓનો છે. હકીકતમાં, ભારતીય ક્રિકેટની બહેન દુલ્હન બનવાની છે. તે 3 ઓક્ટોબરે લગ્ન કરવા જઈ રહી છે. તેમના લગ્ન પહેલાના કાર્યક્રમો શરૂ થઈ ગયા છે, જેમાં અભિષેક શર્મા ખૂબ જ નાચતા જોવા મળે છે. યુવરાજ સિંહ અને અભિષેક ડાન્સ ફ્લોર પર તેમના વિચિત્ર ડાન્સ મૂવ્સથી શો ચોરી લેતા જોવા મળે છે.

કોણ છે અભિષેકના બનેવી

મંગળવારે, અભિષેકની બહેનનો શગુન સમારોહ લુધિયાણાની એક ખાનગી હોટલમાં યોજાયો હતો, જેમાં પરિવારના સભ્યો અને ઘણા હાઈ પ્રોફાઇલ મહેમાનો હાજર રહ્યા હતા. અભિષેકની બહેન, કોમલ શર્મા, લુધિયાણાના ઉદ્યોગપતિ લવિશ ઓબેરોય સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહી છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં તેમની સગાઈ થઈ ગઈ હતી. અભિષેકે હલ્દી સમારોહના ફોટા પણ શેર કર્યા હતા.

અભિષેક શર્માની એશિયા કપમાં ધમાલ

એશિયા કપ 2025 માં તેના પ્રદર્શન પછી તે સમાચારમાં છે. આ મજબૂત પ્રદર્શન સાથે, તેણે ICC T20 બેટિંગ રેન્કિંગમાં વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો. તેણે રેન્કિંગમાં સૌથી વધુ રેટિંગ પોઈન્ટ (931) હાંસલ કર્યા છે. અભિષેકે એશિયા કપમાં 7 મેચમાં 314 રન બનાવ્યા, જેમાં 3 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેની સરેરાશ 44.85 હતી અને તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 200 હતો. તેણે ટુર્નામેન્ટમાં 39 ચોગ્ગા અને 19 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા હતા.

