અભિષેક શર્મા એશિયા કપમાં ઇતિહાસ રચશે, શિખર ધવનનો રેકોર્ડ તોડીને એક ખાસ ઉપલબ્ધી હાંસલ કરશે
એશિયા કપ 2025માં, અભિષેક શર્મા પાસે શિખર ધવનનો એક મોટો રેકોર્ડ તોડવાની તક હશે, જેનાથી તે ચાર પગલાં દૂર છે.
Published : September 7, 2025 at 3:03 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ એશિયા કપ 2025 માં રમવા માટે તૈયાર છે. અભિષેક શર્માને ટીમ ઈન્ડિયા ટીમમાં ઓપનર તરીકે સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. તે શુભમન ગિલ સાથે ટીમ માટે ઇનિંગ ઓપન કરતો જોઈ શકાય છે. આવી સ્થિતિમાં, તેની પાસે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ ઓપનર શિખર ધવનને પાછળ છોડીને એશિયા કપમાં એક મોટો રેકોર્ડ બનાવવાની તક હશે.
અભિષેક શર્મા પાસે ઇતિહાસ રચવાની તક છે
વાસ્તવમાં, અભિષેક શર્મા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં એક કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારવાના મામલે શિખર ધવનને પાછળ છોડી દેવાની કગાર પર છે. ધવને 2018 માં 17 ઇનિંગ્સમાં 25 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. હવે અભિષેક શર્મા આ રેકોર્ડની ખૂબ નજીક છે, તે ટૂંક સમયમાં આ રેકોર્ડ તોડી શકે છે.
4 છગ્ગા સાથે શિખર ધવનને પાછળ છોડી દેશે
ભારતના આ 25 વર્ષીય તોફાની બેટ્સમેને વર્ષ 2025 માં ભારત માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. અભિષેક શર્માએ 5 ઇનિંગ્સમાં કુલ 22 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. આ સાથે, તે હવે ઇતિહાસ રચવાની કગાર પર છે. ધવને એક વર્ષમાં 25 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. અભિષેક તેનાથી ફક્ત 3 છગ્ગા પાછળ છે. આવી સ્થિતિમાં, જો તે એશિયા કપમાં 4 છગ્ગા ફટકારે છે, તો તે શિખર ધવનને પાછળ છોડી દેશે.
અભિષેક શર્માનું T20 આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયર
અભિષેક શર્માએ IPLમાં શાનદાર પ્રદર્શન બાદ 2024 માં ભારત માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેણે અત્યાર સુધી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે 17 T20 મેચ રમી છે. આ દરમિયાન, તેણે 16 ઇનિંગ્સમાં 2 સદી અને 2 અડધી સદીની મદદથી 535 રન બનાવ્યા છે. તેનો સરેરાશ 33.4 રહ્યો છે જ્યારે તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 193.8 રહ્યો છે. અભિષેકના નામે 46 ચોગ્ગા અને 41 છગ્ગા પણ છે.
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 10 સપ્ટેમ્બરે એશિયા કપમાં UAE સાથે પોતાનો પહેલો મેચ રમવા જઈ રહી છે. અભિષેક પાસે આ મેચમાં જ ધવનનો રેકોર્ડ તોડવાની તક હશે.
