ETV Bharat / sports

અભિષેક શર્માએ તોફાની ઇનિંગ્સ રમીને ઇતિહાસ રચ્યો, રોહિત શર્માના ખાસ ક્લબમાં ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી

એશિયા કપ 2025માં UAE સામે તોફાની ઇનિંગ્સ રમીને જીતમાં ફાળો આપનાર અભિષેક શર્મા એક ખાસ ક્લબમાં પ્રવેશ્યો છે.

અભિષેક શર્મા
અભિષેક શર્મા (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2025 at 3:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ટીમ ઈન્ડિયાએ બુધવારે યુએઈ સામે એશિયા કપમાં પોતાની સફરની શરૂઆત ટીમ તરીકે સૌથી ઝડપી રન ચેઝનો રેકોર્ડ બનાવીને કરી હતી. જોકે, ભારતીય બેટ્સમેન માટે વ્યક્તિગત સ્તરે આ રેકોર્ડ બનાવવો શક્ય ન હતો કારણ કે બોલરોના જોરે વિરોધી ટીમ 57 રનમાં જ આઉટ થઈ ગઈ હતી. આ મેચમાં, ઓપનર અભિષેક શર્મા ભૂતપૂર્વ વિશ્વ ચેમ્પિયન કેપ્ટન રોહિત શર્મા સાથે ખાસ ક્લબમાં જોડાયો છે.

અભિષેક શર્મા ખાસ ક્લબમાં પ્રવેશ્યો

અત્યાર સુધી ફક્ત ત્રણ બેટ્સમેન જ ભારતીય ઇનિંગ્સના પહેલા બોલ પર સિક્સર ફટકારવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી શક્યા છે. તેમાં રોહિત શર્મા (ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ અમદાવાદ 2021), યશસ્વી જયસ્વાલ (ઝિમ્બાબ્વે વિરુદ્ધ હરારે 2024) અને સંજુ સેમસન (ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ મુંબઈ 2025)નો સમાવેશ થાય છે. આ બધાએ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ઇનિંગ્સના પહેલા બોલ પર સિક્સર ફટકારી હતી જ્યારે પ્રથમ બેટિંગ કરી હતી.

હવે તેમના પછી અભિષેક શર્મા આ યાદીમાં જોડાયો છે. ડાબોડી ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેકે બીજી ઇનિંગમાં રનનો પીછો કરતી વખતે ઇનિંગના પહેલા બોલ પર સિક્સર ફટકારીને પોતાની ઇનિંગની શરૂઆત કરી. આ સાથે, તે ભારત માટે આવું કરનાર ચોથો T20 બેટ્સમેન બન્યો. પોતાના પાવર-હિટિંગ માટે જાણીતા, અભિષેકે ઓછા ટાર્ગેટ છતાં વિરોધી ટીમને કોઈ છૂટ આપી ન હતી. રનનો પીછો કરતી વખતે અભિષેક શરૂઆતથી જ આક્રમક મૂડમાં હતો.

અભિષેક શર્માએ મેચમાં 30 રનની ઇનિંગ રમી

જ્યારે તે 16 બોલમાં બે ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાની મદદથી 30 રન બનાવીને આઉટ થયો ત્યારે ટીમનો સ્કોર 3.5 ઓવરમાં 48 રન હતો. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, અભિષેકે ટીમની રેકોર્ડ જીતનો માર્ગ મોકળો કર્યો. હવે બધાની નજર આગામી મેચમાં અભિષેક પર રહેશે કે તે પાકિસ્તાન સામે કેવું પ્રદર્શન કરે છે. પાકિસ્તાન સામે આ તેનો પહેલો આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હશે.

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ રવિવારે રમાશે

સૂર્યકુમાર યાદવ અને તેની ટીમે નવ વિકેટથી મેચ જીતીને પાકિસ્તાન સામેની મેચ માટે સારી તૈયારી કરી છે. ભારત અને પાકિસ્તાન રવિવાર, 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ ટુર્નામેન્ટના સૌથી રોમાંચક મેચમાં એકબીજાનો સામનો કરશે.

આ પણ વાંચો:

  1. UAE સામે બોલથી શિવમ દુબેએ તબાહી મચાવી, હાર્દિક પંડ્યા સાથે સરખામણી પર આપ્યું મોટું નિવેદન
  2. ભારત-પાકિસ્તાન મેચ રદ? મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો, એશિયા કપ મેચને લઈને આવ્યું મોટું અપડેટ

For All Latest Updates

TAGGED:

ABHISHEK SHARMAASIA CUP 2025એશિયા કપ 2025ABHISHEK SHARMA RECORDABHISHEK SHARMA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.