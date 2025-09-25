ETV Bharat / sports

અભિષેક શર્માએ મેન્ટર યુવરાજનો રેકોર્ડ તોડ્યો, રોહિત અને કોહલીની બરાબરી કરી

બાંગ્લાદેશ સામેની મેચમાં અભિષેક શર્માએ યુવરાજ સિંહને પણ પાછળ છોડીને ઇતિહાસ રચ્યો.

અભિષેક શર્મા
અભિષેક શર્મા (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 3:34 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતના વિસ્ફોટક ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ બુધવારે રાત્રે દુબઈમાં પોતાના બેટથી છગ્ગાનો વરસાદ કર્યો. ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે રમાયેલી એશિયા કપ 2025ની ચોથી સુપર-4 મેચમાં તેણે તોફાની ઇનિંગ રમી, ભારતની જીત અને ફાઇનલમાં આગળ વધવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી.

આ મેચમાં ભારતે પહેલા બેટિંગ કરીને 6 વિકેટે 168 રન બનાવ્યા. બાંગ્લાદેશ 19.3 ઓવરમાં 127 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. અભિષેક શર્માએ બાંગ્લાદેશ પર ભારતની 41 રનની જીત સાથે ઇતિહાસ રચ્યો. અભિષેક શર્માએ એશિયા કપ T20માં અત્યાર સુધી માત્ર પાંચ મેચ રમી છે. આ પાંચ મેચમાં જ તેણે એક મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.

અભિષેક શર્માએ પોતાની તોફાની ઇનિંગથી ઇતિહાસ રચ્યો

હકીકતમાં, અભિષેક શર્માએ આ મેચમાં ભારત માટે શાનદાર ઇનિંગ રમી. તેણે 37 બોલમાં છ ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગાની મદદથી 75 રન બનાવ્યા અને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીત્યો. આ પાંચ છગ્ગાના કારણે અભિષેક શર્મા એશિયા કપ T20 ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારનાર બેટ્સમેન બની ગયો છે. અભિષેકે પાંચ એશિયા કપ T20 મેચની પાંચ ઇનિંગ્સમાં કુલ 17 છગ્ગા ફટકારીને આ સિદ્ધિ મેળવી.

અભિષેક શર્માએ અફઘાન બેટ્સમેનનો રેકોર્ડ તોડ્યો

આ સાથે, અભિષેક શર્માએ અફઘાનિસ્તાનના વિકેટકીપર અને ઓપનિંગ બેટ્સમેન રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝને પાછળ છોડી દીધો છે, જેમણે અગાઉ એશિયા કપ T20 માં સૌથી વધુ છગ્ગા મારવાનો રેકોર્ડ રાખ્યો હતો. ગુરબાઝે એશિયા કપ T20 2022 અને 2025 માં આઠ મેચની આઠ ઇનિંગ્સમાં કુલ 15 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. તેણે 209 રન બનાવ્યા છે, જ્યારે અભિષેકે ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધીમાં 248 રન બનાવ્યા છે.

અભિષેકે આ રેકોર્ડ પણ બનાવ્યા છે:

યુવરાજ સિંહે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ચાર વખત 25 બોલથી ઓછા સમયમાં અડધી સદી ફટકારી છે. અભિષેકે હવે 25 બોલથી ઓછા સમયમાં પાંચ અડધી સદી ફટકારીને તેના માર્ગદર્શક યુવરાજ સિંહને પાછળ છોડી દીધો છે.

રોહિત શર્માએ ભારત માટે ચાર વખત T20I માં 200+ ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 50+ રન બનાવ્યા હતા. હવે, અભિષેકે T20I માં પાંચ વખત 200+ ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 50+ રન બનાવ્યા છે.

વિરાટ કોહલી પછી, અભિષેક એશિયા કપ T20I માં સતત બે અડધી સદી ફટકારનાર બીજો ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો છે.

અભિષેક શર્માએ અગાઉ પાકિસ્તાન સામે 74 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી. બાંગ્લાદેશ સામે, અભિષેક પાસે પોતાની ઇનિંગને વધુ લંબાવવાની તક હતી પરંતુ સૂર્યાના કોલ પર તે રન આઉટ થયો. હવે, 26 સપ્ટેમ્બરે શ્રીલંકા સામેની તેની છેલ્લી સુપર-4 મેચમાં તેની પાસે ધમાકેદાર પ્રદર્શન કરવાની તક હશે.

