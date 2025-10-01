ETV Bharat / sports

અભિષેક શર્માએ એશિયા કપમાં ધમાકેદાર પ્રદર્શન કરીને ઇતિહાસ રચ્યો, વિરાટ અને સૂર્યાને પાછળ છોડીને વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો

અભિષેક શર્માએ શાનદાર પ્રદર્શન સાથે વિશ્વ રેકોર્ડ તોડ્યો, સૂર્યકુમાર યાદવ અને વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી દીધા.

અભિષેક શર્મા
અભિષેક શર્મા (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2025 at 5:46 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના વિસ્ફોટક ડાબા હાથના ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેણે ડેવિડ માલન, સૂર્યકુમાર યાદવ અને વિરાટ કોહલી જેવા દિગ્ગજોને પાછળ છોડીને વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તો ચાલો આજે તમને આ સ્ટાર બેટ્સમેનના વિશ્વ રેકોર્ડ વિશે જણાવીએ.

એશિયા કપમાં અભિષેકની સફળતા

એશિયા કપ 2025માં અભિષેક શર્માએ બેટથી ઘણી વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ રમીને ધમાલ મચાવી હતી. અભિષેકે 7 મેચમાં 314 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 3 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેની સરેરાશ 44.85 હતી અને તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 200 હતો. તેણે ટુર્નામેન્ટમાં 39 ચોગ્ગા અને 19 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા હતા, જેના કારણે તેને પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટનો એવોર્ડ મળ્યો હતો.

અભિષેક શર્માએ ઇતિહાસ રચ્યો

આ શાનદાર પ્રદર્શન પછી, અભિષેક શર્માએ હવે ICC T20 રેન્કિંગમાં છલકાઈ ગઈ છે. તેણે T20 રેન્કિંગ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રેટિંગ પોઈન્ટ હાંસલ કરીને વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. અભિષેકે ઈંગ્લેન્ડના બેટ્સમેન ડેવિડ માલન, ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી કરતાં વધુ રેટિંગ પોઈન્ટ મેળવીને તેમને પાછળ છોડી દીધા છે.

અભિષેક શર્માએ વિરાટ કોહલી અને સૂર્યકુમાર યાદવને પાછળ છોડી દીધા

અભિષેક શર્મા ICC T20 બેટિંગ રેન્કિંગમાં નંબર વન બેટ્સમેન છે. નવા ICC બેટિંગ રેન્કિંગમાં, અભિષેકે તેની કારકિર્દીનું સૌથી વધુ રેટિંગ હાંસલ કર્યું છે. હવે તેના 931 રેટિંગ પોઈન્ટ છે. આ સાથે, તેણે ડેવિડ માલન (919 રેટિંગ પોઈન્ટ) ને પાછળ છોડી દીધો છે અને ICC T20 બેટિંગ રેન્કિંગમાં સૌથી વધુ રેટિંગ પોઈન્ટનો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તેણે તેના દેશબંધુ સૂર્યકુમાર યાદવ (912 રેટિંગ પોઈન્ટ) અને વિરાટ કોહલી (909 રેટિંગ પોઈન્ટ) ને પણ પાછળ છોડી દીધા છે.

અભિષેક શર્મા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના અગ્રણી T20 ખેલાડીઓમાંનો એક બની ગયો છે. હવે, ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં અભિષેક પાસેથી મજબૂત પ્રદર્શનની અપેક્ષા રાખશે.

