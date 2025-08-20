ETV Bharat / sports

શ્રેયસ ઐયરને એશિયા કપ ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યા બાદ અભિષેક નાયર નારાજ, જાણો તેમણે શું કહ્યું... - ASIA CUP 2025

શ્રેયસ ઐયરને ભારતીય ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા બાદ અભિષેક નાયરે પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે કંઈક મોટી વાત કહી છે.

શ્રેયસ ઐયર
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2025 at 9:38 AM IST

નવી દિલ્હી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ સૂર્યકુમાર યાદવના કેપ્ટનશીપમાં એશિયા કપ 2025 રમવા જઈ રહી છે. 9 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થતી આ ટુર્નામેન્ટ યુએઈમાં યોજાવા જઈ રહી છે. આવી સ્થિતિમાં, 19 ઓગસ્ટે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ભારતના ટેસ્ટ કેપ્ટન શુભમન ગિલને ટી20 ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે અને તેમને ટીમનો ઉપ-કેપ્ટન પણ બનાવવામાં આવ્યો છે.

શુભમન ગિલ ટીમમાં આવ્યો છે પરંતુ IPLમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર પંજાબ કિંગ્સના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી. ઘણા ચાહકો આનાથી નિરાશ છે. હવે ભૂતપૂર્વ ભારતીય કોચે પણ આ અંગે પોતાની પ્રતિક્રિયા વ્યક્ત કરી છે.

વાસ્તવમાં, શ્રેયસ ઐયરને એશિયા કપ ટીમમાંથી બહાર રાખવાના નિર્ણયથી ભૂતપૂર્વ ભારતીય સહાયક કોચ અભિષેક નાયર આશ્ચર્યચકિત છે. અજિત અગરકરે સૂર્યકુમાર યાદવ સાથે મળીને પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ટીમ ઈન્ડિયાની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી હતી.

જિયો હોટસ્ટાર સાથે વાત કરતા નાયરે કહ્યું, 'મને સમજાતું નથી કે શ્રેયસ ઐયરને 20 સભ્યોની ટીમમાં શામેલ ન કરવાનું કારણ શું હોઈ શકે. હું અંતિમ 15 ખેલાડીઓ વિશે વાત નથી કરી રહ્યો, પરંતુ 20 ખેલાડીઓ વિશે વાત કરી રહ્યો છું, જે સ્પષ્ટપણે સંદેશ આપે છે કે શ્રેયસ ઐયર પસંદગીકારોની યોજનામાં નથી. ઓછામાં ઓછું T20 દ્રષ્ટિકોણથી નહીં'.

શ્રેયસ ઐયર

તમને જણાવી દઈએ કે, શ્રેયસ ઐયરે IPL 2025 માં 175 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 604 રન બનાવ્યા હતા અને પંજાબ કિંગ્સને અમદાવાદમાં ફાઇનલમાં પહોંચાડ્યું હતું, પરંતુ હવે તે એશિયા કપ 2025 માટે 15 ખેલાડીઓની યાદીમાં સ્થાન મેળવી શક્યો નથી. ઐયરે ભારત માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 51 મેચની 47 ઇનિંગ્સમાં 8 અડધી સદીની મદદથી 1104 રન બનાવ્યા છે.

ઐયરને અભિષેક નાયરની નજીક માનવામાં આવે છે. આ સાથે, અજિત અગરકર અને અભિષેક નાયર વચ્ચે કોઈ ખાસ સુમેળ નથી. આવી સ્થિતિમાં અય્યરને એશિયા કપની ટીમમાં સામેલ ન કરવું એ કંઈક બીજું જ તરફ ઈશારો કરે છે.

એશિયા કપ 2025 માટે ભારતીય ટીમની ટીમ - સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), શુભમન ગિલ (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, જિતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, વરૂણ ચક્રવૃત, સંજુ સેમસન, અર્શદીપ સિંહ. (વિકેટકીપર), હર્ષિત રાણા, રિંકુ સિંહ.

રિઝર્વ ખેલાડી: પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, વોશિંગ્ટન સુંદર, રિયાન પરાગ, ધ્રુવ જુરેલ, યશસ્વી જયસ્વાલ.

શ્રેયસ ઐયર

