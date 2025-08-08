હૈદરાબાદ: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે તાજેતરમાં સમાપ્ત થયેલી તેંડુલકર-એન્ડરસન ટેસ્ટ શ્રેણી પણ 2-2 થી ડ્રો રહી હતી. ઓવલ ખાતે રમાયેલી શ્રેણીની પાંચમી અને છેલ્લી મેચમાં, ટીમ ઇન્ડિયાના ખેલાડીઓએ શાનદાર બેટિંગ અને બોલિંગનું પ્રદર્શન કર્યું અને મેચ 6 રનથી જીતી લીધી.
આ સિરીઝમાં ટીમ ઇન્ડિયાની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ઘણા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા હતા. યુવા ખેલાડીઓ સાઇ સુદર્શન અને અંશુલ કંબોજે પોતાનું ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. જોકે, અભિમન્યુ ઇશ્વરન એકમાત્ર ખેલાડી હતો જેને આ તક મળી ન હતી. ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે ટીમમાં પસંદગી પામ્યા હોવા છતાં, તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં રમવાની તક મળી ન હતી.
આખી સિરીઝ દરમિયાન, તેને બેન્ચ પર બેસીને પોતાની તકની રાહ જોવી પડી. સિરીઝ શરૂ થતાં પહેલા અભિમન્યુ ઇશ્વરન બે પ્રેક્ટિસ મેચમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું. આમ છતાં, ટીમ મેનેજમેન્ટની પણ મેચ માટે તેને પસંદ ન કરવા બદલ ટીકા થઈ હતી. પુત્રને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન ન મળવાથી પિતા પણ ખૂબ દુઃખી છે. હવે, ઈશ્વરનના પિતાએ તેની સાથે થયેલી વાતચીતનો ખુલાસો કર્યો છે.
ઈશ્વરને તેના પિતાને શું કહ્યું?
ઓપનર અભિમન્યુ ઈશ્વરનને ઈંગ્લેન્ડ સામેની પાંચમી ટેસ્ટ મેચમાં રમવાની અપેક્ષા હતી, પરંતુ છેલ્લી ઘડીએ તેની ટીમમાં પસંદગી થઈ ન હતી. આનાથી ઈશ્વરન નિરાશ થયો. આ જ મુદ્દા પર એક યુટ્યુબ ચેનલને આપેલા ઇન્ટરવ્યુમાં, ઈશ્વરનના પિતા રંગનાથન પરમેશ્વરન ઈશ્વરને તે દિવસે તેમના પુત્રની નારાજગી જાહેર કરી. ટીમમાં પસંદગી ન થયા બાદ ઈશ્વરને ફોન પર મારી સાથે વાત કરી અને કહ્યું, 'પપ્પા - મને ટીમમાં સ્થાન મળ્યું નથી.'
ગંભીરે તેના પિતાને વચન આપ્યું:
ઈશ્વરનના પિતાએ વધુમાં કહ્યું કે, આ પછી, ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે પોતે મારા પુત્ર સાથે આ મુદ્દે વાત કરી. આ દરમિયાન અભિમન્યુને કહેવામાં આવ્યું, 'તું સાચા માર્ગ પર છે, તને ટૂંક સમયમાં ટીમમાં રમવાની તક મળશે. તારી સફર લાંબી હશે.'
રંગનાથને એમ પણ કહ્યું કે, તેમનો પુત્ર છેલ્લા ચાર વર્ષથી આ તકની રાહ જોઈ રહ્યો છે. અભિમન્યુ ઇંગ્લેન્ડ જેવી પીચો પર સારું રમે છે. તેમણે લગભગ 30 ટકા મેચ લીલી પીચો પર રમી છે. આ ઉપરાંત, તેમનામાં લાંબા સમય સુધી બેટિંગ કરવાની ક્ષમતા છે.
2021 માં ટીમમાં પસંદગી:
2021 માં ઇશ્વરનની ભારતીય ટીમમાં પહેલી વાર પસંદગી કરવામાં આવી હતી. પરંતુ અત્યાર સુધી તેમને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મળ્યું નથી. ટીમમાં તેમની પસંદગી થયા પછી, કુલ 15 ખેલાડીઓએ ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું છે. હવે ગંભીરે વચન આપ્યું છે કે તેમને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં તક મળી શકે છે.
ફર્સ્ટ ક્લાસ રેકોર્ડ:
અભિમન્યુએ અત્યાર સુધીમાં 103 ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચ રમી છે, જેમાં તેમણે 48.70 ની સરેરાશથી 7841 રન બનાવ્યા છે. જેમાં 27 સદી અને 31 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 233 છે.
