એશિયા કપ ટ્રોફી વિવાદ પર એબી ડી વિલિયર્સે આપી પ્રતિક્રિયા, નારાજગી વ્યક્ત કરી અને કહી મોટી વાત

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના એશિયા કપ ટ્રોફી વિવાદ પર એબી ડી વિલિયર્સે મોટું નિવેદન આપ્યું છે.
હૈદરાબાદ: એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલ મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાઈ હતી, જેમાં પાકિસ્તાન 5 વિકેટથી હારી ગયું હતું. આ જીત સાથે, ભારત 9મી વખત એશિયન ચેમ્પિયન બન્યું, પરંતુ તેમણે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના ચેરમેન મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો, જે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના પ્રમુખ પણ છે. આના કારણે ટુર્નામેન્ટનો વિવાદાસ્પદ અંત આવ્યો.
ભારતીય ખેલાડીઓ માને છે કે મોહસીન નકવી, ACC ના પ્રમુખ હોવા ઉપરાંત, પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી પણ છે. જોકે, મોહસીન નકવીનું કહેવું છે કે બીજું કોઈ ટ્રોફી રજૂ કરી શકે નહીં. તેથી જ ભારતે ટ્રોફી સ્વીકાર્યા પછી તે પોતાની સાથે લઈ ગયો, અને બાદમાં કહ્યું કે ટીમ ઈન્ડિયા તેને ત્યારે જ સ્વીકારશે જ્યારે ભારતીય કેપ્ટન ACC ઓફિસમાં તેને લેવા આવશે.
એશિયા કપ ટ્રોફી વિવાદ પર એબી ડી વિલિયર્સની પ્રતિક્રિયા
દક્ષિણ આફ્રિકાના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન એબી ડી વિલિયર્સે હવે સમગ્ર વિવાદ વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી છે. પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર બોલતા, ડી વિલિયર્સે કહ્યું કે પ્રાદેશિક રાજકારણને રમતના મેદાનથી દૂર રાખવું જોઈએ. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ભારતીય ટીમ કદાચ તે ટીમથી નાખુશ હતી જેની સામે તેમણે ટ્રોફી જીતી હતી. તેમણે કહ્યું, "મને નથી લાગતું કે તેનો રમત સાથે કોઈ સંબંધ છે."
એબી ડી વિલિયર્સે વધુમાં કહ્યું કે રાજકારણને રમતગમતથી અલગ રાખવું જોઈએ; રમતગમત એક અલગ અસ્તિત્વ છે અને તેની ઉજવણી તે રીતે જ થવી જોઈએ. આ પરિસ્થિતિએ રમત અને ખેલાડીઓને મુશ્કેલીમાં મૂક્યા છે, અને મને તે જોઈને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે. મને આશા છે કે આ મુદ્દાઓ ટૂંક સમયમાં ઉકેલાઈ જશે."
ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન એશિયા કપ 2025 ફાઇનલ
2025 T20 એશિયા કપની ફાઇનલ મેચમાં, પાકિસ્તાને પ્રથમ બેટિંગ કરી અને 146 રન બનાવ્યા. સાહિબજાદા ફરહાન અને ફખર ઝમાનએ 84 રનની ભાગીદારી સાથે ટીમને સારી શરૂઆત અપાવી. જોકે, તેમના આઉટ થયા પછી, પાકિસ્તાનની બેટિંગ ડગમગી ગઈ અને ટીમ ફક્ત 146 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. પાકિસ્તાને તેમની છેલ્લી નવ વિકેટ 33 રનમાં ગુમાવી દીધી. ભારત તરફથી કુલદીપ યાદવે સૌથી વધુ ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે વરુણ ચક્રવર્તી, અક્ષર પટેલ અને જસપ્રીત બુમરાહએ બે-બે વિકેટ લીધી. જવાબમાં, તિલક વર્માએ શક્તિશાળી પ્રદર્શન કરીને ભારતને જીત અપાવી. તેણે 53 બોલમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા ફટકારીને 69 રન બનાવ્યા. શિવમ દુબેએ પણ 22 બોલમાં બે ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકારીને 33 રન બનાવ્યા.
