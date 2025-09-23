આ ભારતીય ખેલાડીએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓને બતાવી ઔકાત,ગન સેલિબ્રેશનનો આપ્યો મુહતોડ જવાબ
ભારત સામે વિવાદાસ્પદ ઉજવણી કરવા બદલ સાહિબજાદા ફરહાન અને હરિસ રૌફને ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરે ઠપકો આપ્યો છે.
હૈદરાબાદ: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની એશિયા કપ 2025 સુપર ફોર મેચ ખૂબ જ વિવાદાસ્પદ રહી હતી, કારણ કે પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાહિબજાદા ફરહાન અને હેરિસ રૌફે મેદાન પર ભારતીય ટીમ સામે ખૂબ જ વિવાદાસ્પદ રીતે ઉજવણી કરી હતી.
ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અને કોમેન્ટેટર આકાશ ચોપરાએ હવે આ બાબતે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં આ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આકાશ ચોપરાનો આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
નોંધનીય છે કે ફરહાને પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કર્યા પછી બંદૂક ચલાવીને ઉજવણી કરી હતી, જ્યારે રૌફ ભીડ તરફ છ આંગળીઓ ઈશારો કરતો જોવા મળ્યો હતો. તેના આ વર્તનની ભારે ટીકા થઈ હતી. હવે, આકાશ ચોપરા પણ વાતચીતમાં જોડાયા છે.
This had to be said 🙌 pic.twitter.com/js8LTcOXjO— Aakash Chopra (@cricketaakash) September 23, 2025
આકાશ ચોપરાએ ફરહાનને તેનું સાચું સ્થાન બતાવ્યું. આકાશ ચોપરાએ વીડિયોમાં કહ્યું, "આ ઉજવણી 129 ના સ્ટ્રાઈક રેટ સાથે? છેલ્લી વખત ભારત સામે, તમે એક પણ બોલ ચલાવી શક્યા ન હતા, અને હવે તમારો સ્ટ્રાઈક રેટ ફક્ત 129 છે." દુનિયા રાફેલ જેટ ઉડાવી રહી છે, અને તમે પતંગ ઉડાડી રહ્યા છો અને ઉજવણી કરી રહ્યા છો.
રૌફ વિમાન ઉડાન ભરે અને ઉતરે તેવા હાથના ઈશારા કરતો જોવા મળ્યો. ચોપરાએ જવાબ આપ્યો, "હેરિસનું વિમાન ઉડાન ભરે અને પડી જાય. મેલબોર્નમાં બધાએ એક જ પ્રશ્ન પૂછ્યો: શું તે પક્ષી હતું કે વિમાન? અને પછી તે વિમાન ક્યાં ઉતર્યું? સાઇટસ્ક્રીન પાસે, જ્યારે કોહલીએ તે શાનદાર શોટ માર્યો. તમને યાદ છે."
આકાશે રૌફને ફટકાર લગાવી
પછી રૌફે ભીડને 6-0 માટે ઈશારો કર્યો, જેના જવાબમાં ચોપરાએ કહ્યું, "તે 6-0 નથી. દોસ્ત, તારું ગણિત સુધારો! ખરેખર, તે 7-0 છે! કારણ કે ભારતે પાકિસ્તાન સામે છેલ્લી સાત T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ જીતી છે. જો તમે 8-0 કહો તો પણ તે ઠીક રહેશે, કારણ કે ICC ODI વર્લ્ડ કપ મેચોમાં, તે ભારત-8 છે, પાકિસ્તાન-0 છે. સદનસીબે, આ મેચ ટીવી પર લાઈવ પ્રસારિત થઈ રહી હતી, નહીં તો તમે તેમાં પણ જીતનો દાવો કર્યો હોત."
