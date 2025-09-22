ETV Bharat / sports

સુરતમાં વિરાટનો જબરો ચાહક, વિરાટ કોહલીના ચિત્ર અને નામ વાળુ સોનાનું મોબાઈલ કવર બનાવ્યું, કિંમત જાણીને ચોકી જશો

ક્રિકેટર વિરાટ કોહલીના ચાહક તો ઘણા છે પરંતુ સુરતના એક એવા ચાહકની વાત કરીશું જેણે કોહલીના ચિત્ર અને નામ વાળું સોનાનું મોબાઈલ કવર બનાવ્યું છે.

વિરાટ કોહલીના ચિત્ર અને નામ વાળુ સોનાનું મોબાઈલ કવર
વિરાટ કોહલીના ચિત્ર અને નામ વાળુ સોનાનું મોબાઈલ કવર
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2025 at 6:24 PM IST

સુરત: વિરાટ કોહલીના ચાહક તો દેશ-દુનિયામાં ઘણા છે પરંતુ સુરતના કુડસદ ગામનો આવો જ એક અનોખો યુવાન કે જે ભારતીય ક્રિકેટના ખેલાડી વિરાટ કોહલીનો ખુબ જ મોટો ચાહક છે. અંકિત પટેલ નામનો યુવાન વિરાટ કોહલીના ક્રિકેટ પ્રદર્શનથી એટલા પ્રભાવિત થયાં છે કે, તેઓ વિરાટ કોહલીને ક્રિકેટના ગોડ ફાધર માને છે. વિરાટ કોહલીની યાદગીરી માટે અંકિત પટેલે 15 લાખની કિંમતનું 15 તોલા સોનાનું મોબાઈલ કવર તેમજ સોનાના બ્રેસ્લેટો બનાવ્યા છે. સોનાના મોબાઈલ કવર પર વિરાટ કોહલીનું ચિત્ર અને નામ ચિતરાવ્યું છે, ત્યારે અંકિત પટેલનું આ સોનાનું મોબાઈલ કવર આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે.

કોહલી પ્રત્યેનો આવો પ્રેમ જોઈ લોકો પણ આશ્ચર્યમાં પડી ગયા છે

સૌ કોઈ લોકો વિરાટ કોહલીના ફોટા વાળું સોનાનું કવર જોવા માટે અંકિત પટેલ પાસે આવી રહ્યા છે, ત્યારે અંકિત પટેલનો વિરાટ કોહલી પ્રત્યેનો આવો પ્રેમ જોઈ તમામ લોકો આશ્ચર્યમાં પડી ગયા છે. વિરાટ કોહલી ઇન્ડિયન ક્રિકેટમાં આવ્યો ત્યારથી જ અંકિત પટેલ તેનો ખૂબ પ્રશંસક છે. વિરાટ કોહલીના ક્રિકેટ પ્રદર્શનની સાથે સાથે ક્રિકેટમાં વિરાટ કોહલીની ભારત માટેની કંઈક કરી બતાવવાનો જુસ્સો બધા જ ક્રિકેટ પ્રેમીઓને પસંદ છે ત્યારે અંકિત પટેલને પણ વિરાટ કોહલીની આવી ઘણી સારી આદતો પસંદ છે એટલે જ અંકિત પટેલને વિરાટ કોહલી ખૂબ પસંદ છે.

વિરાટ કોહલીના ચિત્ર અને નામ વાળુ સોનાનું મોબાઈલ કવર

અંકિત પટેલ પણ એક સારો ક્રિકેટર પણ છે

વિરાટ કોહલીને મળવા માટે અંકિત પટેલ એક બે વખત નહીં પરંતુ ત્રણ ત્રણ વખત લંડન પણ ગયો છે પરંતુ તેઓ વિરાટ કોહલીને મળી શક્યો ન હતો. વિરાટ કોહલીને ન મળવાનું તેને ખૂબ દુઃખ છે. અંકિત પટેલ પણ એક સારો ક્રિકેટર છે અનેક ક્રિકેટ મેચોમાં તેણે સારું પ્રદર્શન આપી અંકિત પટેલે વિજય ટ્રોફી પણ હાંસલ કરી છે. અંકિત પટેલ વિરાટ કોહલીને જ ક્રિકેટના ગુરુ માને છે અને તેમને ટીવી પર વિરાટની બેટિંગ જોઈને ક્રિકેટની રમત શીખી તેમણે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે ત્યારે તેમની ક્રિકેટની આ સફળતાનો શ્રેય પણ વિરાટ કોહલીને જ આપે છે.

વિરાટ કોહલીના ચિત્ર અને નામ વાળુ સોનાનું મોબાઈલ કવર
વિરાટ કોહલીના ચિત્ર અને નામ વાળુ સોનાનું મોબાઈલ કવર
વિરાટ કોહલીના ચિત્ર અને નામ વાળુ સોનાનું મોબાઈલ કવર
વિરાટ કોહલીના ચિત્ર અને નામ વાળુ સોનાનું મોબાઈલ કવર

લાઇફમાં એક વખત વિરાટ કોહલીને મળવા માંગે છે

અંકિત પટેલ અત્યાર સુધી ભારતના ઘણા ક્રિકેટરોને મળી ચૂક્યો છે પરંતુ વિરાટ કોહલીને હજુ સુધી મળી નથી શક્યો. પોતાની લાઇફમાં એક વખત અંકિત પટેલ વિરાટ કોહલીને મળવા માંગે છે. અંકિત પટેલનો વિરાટ કોહલી પ્રત્યેનો આવો અતૂટ પ્રેમ જોઈ અંકિત પટેલના મિત્રો પણ આશ્ચર્ય ચકિત છે તેઓ પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે, જલ્દી અંકિતની એક વાર વિરાટ કોહલી સાથે મુલાકાત થાય.

