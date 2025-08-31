ETV Bharat / sports

રાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસે બાળકોને મોબાઈલથી દૂર રાખવા, જુનાગઢમાં સાઇકલ રેલીનું થયુંં આયોજન - NATIONAL SPORTS DAY

29મી ઓગસ્ટ હોકીના જાદુગર મેજર ધ્યાનચંદનો જન્મદિવસ હોય છે, જેને લઈને સમગ્ર ભારતમાં રાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.

જુનાગઢમાં સંડે ઓન સાયકલ કન્સેપ્ટ નીચે સાઇકલ રેલીનું આયોજન
જુનાગઢમાં સંડે ઓન સાયકલ કન્સેપ્ટ નીચે સાઇકલ રેલીનું આયોજન (Etv Bharat)
August 31, 2025

જુનાગઢ: મેજર ધ્યાનચંદ જેને સમગ્ર વિશ્વ હોકીના જાદુગર તરીકે આજે પણ ભુલી શકતા નથી તેમના જન્મદિવસ નિમિત્તે રાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસે જુનાગઢમાં સાઇકલ રેલીનું આયોજન થયું હતું, જેમાં જુનાગઢ વાસીઓએ ખૂબ જ ઉમળકા સાથે ભાગ લઈને રાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસે બાળકોને મોબાઈલથી દૂર રાખવાની વિનંતી સાથે બાળકોએ સાયકલ ચલાવીને મોટેરાઓને માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય માટે સાયકલ જરૂરી છે તેવા સંદેશા સાથે ઉજવણી કરી હતી.

સંડે ઓન સાયકલ કન્સેપ્ટ નીચે સાઇકલ રેલીનું આયોજન:

જુનાગઢમાં સાઇકલ રેલીનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

29મી ઓગસ્ટ હોકીના જાદુગર મેજર ધ્યાનચંદનો જન્મદિવસ છે, જેને સમગ્ર ભારતમાં રાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. જે રીતે મેજર ધ્યાનચંદ હોકીની રમતમાં પોતાની પ્રતિભા સમગ્ર વિશ્વ સમક્ષ આપીને સૌને દંગ કરી મૂક્યા હતા. મેજર ધ્યાનચંદને વિશ્વના તમામ દેશના લોકો આજે પણ હોકીના જાદુગર તરીકે ઓળખે છે. ધ્યાનચંદ જ્યારે હોકી રમતા હતા ત્યારે એડોલ્ફ હિટલરે પણ વ્યક્તિગત રીતે ધ્યાનચંદ સાથે મુલાકાત કરીને હોકીની રમત પ્રત્યેની તેમની પ્રતિભાને બિરદાવી હતી.

જુનાગઢમાં સાઇકલ રેલીનું આયોજન
જુનાગઢમાં સાઇકલ રેલીનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)
જુનાગઢમાં સાઇકલ રેલીનું આયોજન
જુનાગઢમાં સાઇકલ રેલીનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)
જુનાગઢમાં સાઇકલ રેલીનું આયોજન
જુનાગઢમાં સાઇકલ રેલીનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

આ દ્રશ્ય આજે પણ વિશ્વના માનસ પટલ પર જોવા મળે છે રમત ગમત પ્રત્યે એકદમ સમર્પિત ધ્યાનચંદના જન્મદિવસ નિમિત્તે સમગ્ર ભારતમાં રાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે વિવિધ રમત ગમત સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું છે. આજે ત્રીજા દિવસે જુનાગઢમાં સંડે ઓન સાયકલ કન્સેપ્ટ નીચે સાઇકલ રેલીનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં જુનાગઢ વાસીઓએ સાયકલના પેન્ડલ લગાવીને ધ્યાનચંદને યાદ કર્યા હતા.

સાઇકલ રેલીમાં બાળકોએ ભાગ લીધો
સાઇકલ રેલીમાં બાળકોએ ભાગ લીધો (Etv Bharat Gujarat)
જુનાગઢમાં સંડે ઓન સાયકલ કન્સેપ્ટ નીચે સાઇકલ રેલીનું આયોજન
જુનાગઢમાં સંડે ઓન સાયકલ કન્સેપ્ટ નીચે સાઇકલ રેલીનું આયોજન (Etv Bharat Gujarat)
રાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસે બાળકોને મોબાઈલથી દૂર રાખવા, જુનાગઢમાં સાઇકલ રેલીનું થયુંં આયોજન
રાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસે બાળકોને મોબાઈલથી દૂર રાખવા, જુનાગઢમાં સાઇકલ રેલીનું થયુંં આયોજન (Etv Bharat Gujarat)

બાળકોને મોબાઇલથી મુક્ત કરાવવા બાળકોની અપીલ:

સંડે ઓન સાયકલના કન્સેપ્ટ નિચે આજની સાઇકલ રેલીમાં સામેલ થયેલા બાળકોએ સ્વયમ બાળકોને મોબાઇલ માંથી મુક્તિ અપાવવી જોઈએ તેવા વિચાર સાથે પ્રત્યેક બાળકના વાલીને પોતાનું બાળક મોબાઈલના વળગણમાંથી દૂર રહે તે દિશામાં કામ કરવાની આગ્રહ ભરી વિનંતી કરી હતી. જે બાળકોએ સાઇકલ રેલીમાં ભાગ લીધો હતો તે તમામ બાળકોએ ન માત્ર સાયકલના ફાયદા પરંતુ આ પ્રકારની દેશી અને વિસરાયેલી રમતગમત પ્રવૃત્તિને પ્રોત્સાહિત કરીને બાળ માનસ પર નકારાત્મક અસર ઊભી કરતા મોબાઈલની માયાજાળમાંથી મુક્તિ અપાવવી જોઈએ તે માટે આ પ્રકારના રમતગમતના આયોજન ખૂબ જ મહત્વનો અને નિર્ણાયક ભાગ ભજવી શકે છે. આ જ પ્રકારના આયોજનો દેશી અલગ અલગ રમતો પ્રત્યે બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરી શકાય તેનો સમાન્યંતરે આયોજન કરવામાં આવે તો મોબાઈલ ની માયાજાળમાંથી ફસાયેલું પ્રત્યેક બાળ માનસ રમતગમત પ્રત્યે આગળ આવીને પોતાની શારીરિક શ્રેષ્ઠતા સાબિત કરી શકે છે.

