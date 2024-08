ETV Bharat / sports

કયા ક્રિકેટરના નામે છે સૌથી વધુ પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ, ટોપ 2માં આ ભારતીય ખેલાડીઓનું સ્થાન... - Most Player of the Series Awards

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓ ( IANS PHOTOS )

નવી દિલ્હીઃ ક્રિકેટના મેદાન પર દરરોજ કોઈને કોઈ રેકોર્ડ બની રહ્યા છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ જે કર્યું છે તે ક્રિકેટ જગતના ઘણા મહાન ક્રિકેટરો નથી કરી શક્યા. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં વિરાટના નામે એક એવો રેકોર્ડ છે, જે બાકીની દુનિયામાં કોઈ ક્રિકેટરના નામે નથી. આજે અમે તમને તેના વિશે જ જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.

સૌથી વધુ પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ જીતનાર ક્રિકેટર: વિરાટ કોહલીના નામે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સંખ્યામાં પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ જીતવાનો રેકોર્ડ છે. આ મામલે વિરાટે પૂર્વ ભારતીય બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકરને પણ પાછળ છોડી દીધો છે. કોહલીના નામે 21 પ્લેયર ઓફ ધ સીરીઝ એવોર્ડ છે, જ્યારે સચિન તેંડુલકરના નામે કુલ 20 પ્લેયર ઓફ ધ સીરીઝ એવોર્ડ છે. તો આજે અમે તમને એવા ખેલાડીઓ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેમણે વિશ્વમાં સૌથી વધુ પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ જીત્યો છે. વિરાટ કોહલી: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીએ અત્યાર સુધી કુલ 161 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીમાં 21 વખત પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીત્યો છે. વિરાટે ભારત માટે 113 ટેસ્ટ, 295 ODI અને 125 T20 મેચમાં અનુક્રમે 8848, 13906 અને 4188 રન બનાવ્યા છે. તેના નામે તમામ ફોર્મેટમાં 80 સદી છે. વિરાટ કોહલી (IANS PHOTOS) સચિન તેંડુલકર: ભૂતપૂર્વ ભારતીય ડાબોડી બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકરે 183 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીમાં કુલ 20 વખત પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીત્યો છે. સચિને ટીમ ઈન્ડિયા માટે 200 ટેસ્ટમાં 51 સદીની મદદથી 15921 રન બનાવ્યા છે. જ્યારે 463 ODI મેચમાં તેના નામે 49 સદી સાથે 18426 રન છે. સચિન તેંડુલકર (IANS PHOTOS) શાકિબ અલ હસન: બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને ખતરનાક ઓલરાઉન્ડર શાકિબ અલ હસને 160 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીમાં કુલ 17 વખત પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ જીત્યો છે, તે આવું કરનાર વિશ્વનો ત્રીજો ક્રિકેટર છે. શાકિબ અલ હસન (IANS PHOTOS) જેક્સ કાલિસ: આ યાદીમાં દક્ષિણ આફ્રિકાના પૂર્વ ઓલરાઉન્ડર જેક કાલિસનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેણે 148 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીમાં કુલ 15 વખત પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો ખિતાબ જીત્યો છે. ત્રણેય ફોર્મેટમાં તેના નામે અંદાજે 24 હજાર રન છે, જ્યારે તેની પાસે 577 વિકેટ છે. જેક્સ કાલિસ (IANS PHOTOS) ડેવિડ વોર્નર: ઓસ્ટ્રેલિયા ક્રિકેટ ટીમના ઓપનિંગ બેટ્સમેન ડેવિડ વોર્નરે 126 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીમાં 13 વખત પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો ખિતાબ જીત્યો છે. આવું કરનાર તે વિશ્વનો પાંચમો ખેલાડી છે. તેના નામે ટેસ્ટ, ODI અને T20 સહિત કુલ 18995 રન છે. ડેવિડ વોર્નર (IANS PHOTOS) સચિન તેંડુલકરે ચાહકોને બતાવ્યો પોતાનો અનોખો અવતાર, જુઓ શું છે આ વિડીયોમાં... - Sachin Tendulkar