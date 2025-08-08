Essay Contest 2025

મતદાનનો અધિકાર મળતા પહેલા જ આ ખેલાડી બન્યો દેશનો કેપ્ટન! - CROATIAN CRICKETER ZACH VUKUSIC

17 વર્ષની ઉંમરે કોઈ ક્રિકેટર અંડર-19 ક્રિકેટ ટીમમાં સ્થાન મેળવવાનો પ્રયાસ કરતો હોય છે, પરંતુ આ ખેલાડીએ માત્ર 17 વર્ષની ઉંમરે દેશનું નેતૃત્વ કર્યું છે.

જેક વુકુસિક
જેક વુકુસિક (Screenshot Grab From X Handle)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2025 at 3:39 PM IST

Youngest Cricket Captain : 17 વર્ષની ઉંમરે, કોઈપણ ક્રિકેટર અંડર-19 ક્રિકેટ ટીમમાં સ્થાન મેળવવાનો પ્રયાસ કરે છે. જો કોઈને અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં રમવાની તક મળે છે, તો આગળનો રસ્તો સરળ બની જાય છે. જો કે, કેટલાક ખેલાડીઓ આ પહેલા પણ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પોતાનું ડેબ્યૂ કરે છે.

આ સમય દરમિયાન તેઓ પોતાને સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. પરંતુ એક ખેલાડી એવો પણ છે જેણે માત્ર 17 વર્ષની ઉંમરે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં કેપ્ટનશીપ કરી છે. એટલે કે, તેણે મતદાનનો અધિકાર મેળવતા પહેલા જ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાના દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું.

જેક વુકુસિક
જેક વુકુસિક (Screenshot Grab From X Handle)

જેક વુકુસિક સૌથી યુવા કેપ્ટન:

વાસ્તવમાં, જેક વુકુસિક એક એવો ક્રિકેટર છે જે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી યુવા પુરુષ કેપ્ટન બન્યો છે. તે ક્રોએશિયન ક્રિકેટ ટીમ માટે રમે છે. ગુરુવારે તેની ટીમ સાયપ્રસનો સામનો કરી રહી હતી. ઝાગ્રેબમાં રમાયેલી મેચમાં વુકુસિકે ક્રોએશિયાનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. ગુરુવારે, તે 17 વર્ષ અને 311 દિવસનો હતો. જોકે, તેની ટીમ આ મેચ હારી ગઈ. ક્રોએશિયાએ ગુરુવારે સાયપ્રસ સામે બે મેચ રમી હતી અને ટીમ બંને મેચ હારી ગઈ હતી.

ફ્રેન્ચ ખેલાડીએ રેકોર્ડ તોડ્યો:

જેક વુકુસિક પણ ઇંગ્લિશ કાઉન્ટી ક્લબ સમરસેટની એકેડેમી માટે રમે છે. તાજેતરમાં, તેણે ઇંગ્લેન્ડના ફાસ્ટ બોલર ડેવિડ વિલીને એક જોરદાર સિક્સર ફટકારી હતી. વુકુસિકે ફ્રાન્સના નોમાન અમજદનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. નોમાને 2022 માં 18 વર્ષ 24 દિવસની ઉંમરે ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. કાર્લ હાર્ટમેને 18 વર્ષ 276 દિવસની ઉંમરે પ્રથમ વખત આઇલ ઓફ મેનની કેપ્ટનશીપ સંભાળી હતી.

ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં વુકુસિકનો રેકોર્ડ :

જેક વુકુસિકે ગયા વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેણે બેલ્જિયમ સામે તેની પહેલી મેચ રમી હતી. તે મેચમાં વુકુસિકે માત્ર 35 બોલમાં 53 રન બનાવ્યા હતા. આ ઇનિંગમાં તેણે 2 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. તેણે તેની કારકિર્દીમાં અત્યાર સુધી 6 મેચ રમી છે. આમાં તેણે 33 ની સરેરાશ અને 139 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 137 રન બનાવ્યા છે. તેણે પોતાની કારકિર્દીમાં 13 ચોગ્ગા અને 12 છગ્ગા ફટકાર્યા છે.

