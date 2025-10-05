5 થી 11 ઓક્ટોબર સુધીનું સાપ્તાહિક રાશિફળ, આ રાશિઓના બદલાશે ભાગ્ય
સોમવાર એક નવા અઠવાડિયાની શરૂઆત છે અને બધી રાશિઓ માટે કંઈક નવું લઈને આવે છે.
Published : October 5, 2025 at 3:28 PM IST
મેષ: આ અઠવાડિયું તમારા માટે સારું રહેવાનું છે. પ્રેમમાં રહેલા લોકોને ખુશી મળશે, પરંતુ પરિણીત જીવન જીવતા લોકોએ બિન જરૂરી સંઘર્ષોથી બચવું પડશે. તમારે થોડું સાવધ રહેવાની જરૂર પડશે. આ અઠવાડિયે તમારી પાસે પૈસાની કોઈ અછત નહીં હોય, પરંતુ તમારા ખર્ચમાં પણ વધારો થશે, જે તમને મુશ્કેલીમાં મૂકશે. આ અઠવાડિયે, તમે નવું ઘર અથવા મિલકત ખરીદવાની યોજના બનાવશો. ઉદ્યોગપતિઓએ આ અઠવાડિયે કોઈપણ ઉતાવળિયા પગલાં ટાળવા જોઈએ. જોકે, તેમની મહેનત રંગ લાવવાની શક્યતા છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને કંઈક નવું કરવાનો પ્રયાસ કરવાની તક મળશે. વિદ્યાર્થીઓએ આ અઠવાડિયે તેમના શૈક્ષણિક લક્ષ્યો જાળવી રાખવા જોઈએ. તમારે તમારા કાર્યોમાં સાવચેત રહેવાની અને તમારા ખાવા-પીવાની આદતો પર ધ્યાન આપવાની જરૂર પડશે.
વૃષભ: નવું અઠવાડિયું તમારા માટે સામાન્ય રહેવાનું છે. પ્રેમમાં રહેલા લોકો આ અઠવાડિયે ખુશ રહેશે, પરંતુ બંને વચ્ચે થોડી મૂંઝવણ હોઈ શકે છે. બધી વૈવાહિક સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવશે. બંને ભાગીદારો એકબીજાને સંપૂર્ણ ટેકો આપશે. પૈસાના વ્યવહારમાં સાવધાની રાખવી વધુ સારું રહેશે. વધુ પડતો દેખાડો ટાળો. આ અઠવાડિયે તમારા રોકાણોનું આયોજન ફાયદાકારક રહેશે. જૂના રોકાણોથી સારું વળતર મળવાની શક્યતા છે. તમારે તમારી કારકિર્દી માટે વધુ મહેનત કરવી પડશે, પરંતુ તમારા પ્રયત્નોનું ફળ મળશે. તમને કોઈ મોટો વ્યવસાયિક પ્રોજેક્ટ પણ મળી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોએ નવા અઠવાડિયામાં વિચારપૂર્વક આગળ વધવાની જરૂર છે. વિદ્યાર્થીઓએ આ અઠવાડિયે તેમના અભ્યાસ પ્રત્યે ગંભીર રહેવું જોઈએ, નહીં તો તેઓ પાછળથી પસ્તાશે. આ અઠવાડિયે તમને કેટલીક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડશે. સાવચેત રહો.
મિથુન: આ નવું અઠવાડિયું તમારા માટે સકારાત્મક પરિણામો લાવશે. પ્રેમીઓએ આ અઠવાડિયે તેમના સંબંધોમાં થોડું વધુ વિચારશીલ રહેવાની જરૂર પડશે. વૈવાહિક જીવનમાં સમસ્યાઓ ઊભી થશે. તમારે આ અઠવાડિયે બિનજરૂરી તણાવ ટાળવો જોઈએ. આ અઠવાડિયે પૈસા માટે કોઈ પર વિશ્વાસ ન કરો અને બિનજરૂરી ખર્ચાઓમાં ઘટાડો કરો. જો તમે કોઈને વચન આપ્યું હોય, તો આ અઠવાડિયે તેને પૂર્ણ કરો. આ અઠવાડિયે તમારી કારકિર્દીની યોજનાઓ પૂર્ણ થશે. તમારો વ્યવસાય પહેલા કરતા સારો રહેશે. નોકરી કરતા લોકોને આ નવા અઠવાડિયે નવી ઓફર મળી શકે છે. તમારા સાથીદારો તમને સંપૂર્ણ ટેકો આપશે. વિદ્યાર્થીઓએ આ અઠવાડિયે સોશિયલ મીડિયાથી દૂર રહેવું જોઈએ. તમારા અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. આ અઠવાડિયે તમને ત્વચા સંબંધિત એલર્જીનો અનુભવ થઈ શકે છે. સાવચેત રહો. તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવાનો પ્રયાસ કરો.
કર્ક: આ અઠવાડિયું તમારા માટે ફળદાયી રહેશે. પ્રેમમાં રહેલા લોકો કામમાં વ્યસ્ત રહેશે, જે તમારા જીવનસાથીને નારાજ કરશે. તમારા વૈવાહિક જીવનમાં ચાલી રહેલા કોઈપણ મતભેદનો ઉકેલ આવશે, પરંતુ તમારા સંબંધોને કાળજીપૂર્વક જાળવવાનો પ્રયાસ કરો. આ અઠવાડિયે, તમે કેટલાક ધાર્મિક કાર્યોમાં પણ તમારા પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે કેટલીક યાત્રાઓનું પણ આયોજન કરી શકો છો, પરંતુ તમારે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. સરકારી યોજનામાં રોકાણ કરવું વધુ સારું રહેશે. આ અઠવાડિયે તમે ખોવાયેલા પૈસા પણ મેળવી શકો છો. તમારી કારકિર્દીમાં કંઈક નવું કરવાનો પ્રયાસ કરવાથી સફળતા મળશે. તમારા વ્યવસાયમાં વધુ સમય સમર્પિત કરવાથી તમને કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને નવા અઠવાડિયામાં સફળતા મળશે. બધા કામ કોઈપણ અવરોધ વિના પૂર્ણ થશે. અજાણ્યાઓ પર વિશ્વાસ ન કરો, કારણ કે તેઓ તમારી પ્રગતિમાં અવરોધ લાવી શકે છે. તમારા બોસ કહેલી કોઈપણ વાતનો વિરોધ ન કરવો શ્રેષ્ઠ રહેશે. આ અઠવાડિયે વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસથી વિચલિત થશે. જોકે, આ અઠવાડિયું ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે સારું રહેશે. આ અઠવાડિયે તમારે સારી રોગપ્રતિકારક શક્તિ જાળવી રાખવી જોઈએ. કેટલાક કામ તણાવનું કારણ બની શકે છે.
સિંહ: આ અઠવાડિયું તમારા માટે તણાવથી ભરેલું રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં પણ તણાવ રહેશે. તમારે થોડી મૂંઝવણનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ અઠવાડિયે લોકોને તમારા સહયોગની જરૂર છે, અને તમારે તેમના પર સંપૂર્ણ ધ્યાન આપવું જોઈએ. તમારે બિનજરૂરી પ્રવૃત્તિઓ ટાળવી જોઈએ. આ અઠવાડિયે તમારા વૈવાહિક જીવનમાં કેટલીક સમસ્યાઓ આવશે, પરંતુ તમારા જીવનસાથી હજુ પણ સહાયક રહેશે. આ અઠવાડિયું તમારા માટે આર્થિક રીતે સારું રહેશે. જો તમે લાંબા ગાળા માટે મિલકતમાં રોકાણ કરો છો તો તે ફાયદાકારક રહેશે. શેરબજાર સાથે સંકળાયેલા લોકોએ કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા અનુભવી વ્યક્તિની સલાહ લેવી જોઈએ. તમે મહત્વપૂર્ણ વ્યવસાયિક નિર્ણયો લઈ શકો છો. તમારા પરિવારના સભ્યોની સલાહનું પાલન કરવાથી ફાયદાકારક રહેશે. તમારું કામ બીજા કોઈ પર ન છોડો, નહીં તો તમને પસ્તાવો થશે. નવા અઠવાડિયામાં નોકરી કરતા લોકોને કેટલીક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. તમારી સામે રાજકીય દખલગીરી પણ ઊભી થઈ શકે છે. સાવધાની રાખો. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસમાં સારું પ્રદર્શન કરશે, પરંતુ વધુ પડતા આત્મવિશ્વાસથી બચો. આ અઠવાડિયે તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે તણાવમાં રહેશો, કારણ કે તમારી બેદરકારી સમસ્યાઓમાં વધારો કરશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો.
કન્યા: આ અઠવાડિયું તમારા માટે થોડી મૂંઝવણોથી ભરેલું રહેશે. તમે તમારા ઘરેલુ જીવનમાં સતત સમસ્યાઓ અને તમારા જીવનસાથી સાથે મુશ્કેલીનો અનુભવ કરી શકો છો. તેથી, તમારે થોડું સાવધ રહેવાની જરૂર છે. પ્રેમમાં રહેલા લોકો આ અઠવાડિયે જૂના જીવનસાથીને મળવાથી ખુશ થશે. તમે પૈસા અંગે દલીલ પણ કરી શકો છો. આ અઠવાડિયે ખોવાયેલા પૈસા પાછા મેળવવાની શક્યતા છે, પરંતુ તમારે રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ કરતી વખતે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. લાંબા ગાળાના મિલકત રોકાણો સારો નફો આપશે. વ્યવસાયમાં, તમારે આ અઠવાડિયે ઉત્સાહ કરતાં વધુ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે, અને કોઈપણ ખોટા નિર્ણયો લેવાનું ટાળવાની જરૂર છે. દબાણમાં કામ ન કરો, જેનો તમને પાછળથી પસ્તાવો થશે. નવા અઠવાડિયામાં તમને નવો પ્રોજેક્ટ મળવાની પણ શક્યતા છે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન અથવા ટ્રાન્સફર પણ મળી શકે છે. તમારે આ અઠવાડિયે તમારા કામમાં પણ સાવચેત રહેવાની જરૂર પડશે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના સમયનો સમજદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડશે. તમને થોડી શારીરિક અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થવાની શક્યતા છે, કારણ કે પેટમાં દુખાવો એક સમસ્યા હોઈ શકે છે.
તુલા: આ અઠવાડિયું તમારા માટે સારું રહેશે. કોઈ બહારના વ્યક્તિને કારણે તમારા વૈવાહિક જીવનમાં સંઘર્ષો થઈ શકે છે. સાવધાન રહો. આ અઠવાડિયે લોકોથી અંતર રાખવું શ્રેષ્ઠ છે. આ અઠવાડિયે તમારા પ્રેમ જીવનમાં સુખદ પરિણામો મળશે. આ અઠવાડિયે તમારે તમારા પૈસા પ્રત્યે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. ઉતાવળમાં રોકાણ કરવાનું ટાળો અને તમારા ખર્ચ પર થોડું નિયંત્રણ રાખો. તમારી આવકના સ્ત્રોતોને વિસ્તૃત કરવાનું પણ વિચારો. નવું અઠવાડિયું કારકિર્દીમાં સફળતા માટે વચન આપે છે. તમે આ અઠવાડિયે તમારા વ્યવસાયમાં કંઈક નવું કરવાનો પ્રયાસ કરશો. નવા સંપર્કો તમને લાભ કરશે. તમારો વ્યવસાય પહેલા કરતા વધુ સારું પ્રદર્શન કરશે. તમને કામ પર પ્રમોશન મળવાની પણ શક્યતા છે. જો તમે કોઈ ફેરફાર કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તે તમારા માટે સારું રહેશે. વિદ્યાર્થીઓએ આ અઠવાડિયે તેમના અભ્યાસ પ્રત્યે સાવધ રહેવું જોઈએ. તમે કોઈ વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમ માટે પણ યોજના બનાવી શકો છો. આ અઠવાડિયે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
વૃશ્ચિક: આ અઠવાડિયું તમારા માટે સારું રહેવાનું છે. પ્રેમમાં રહેલા લોકો આ અઠવાડિયે એકબીજા પ્રત્યે પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરશે. કુંવારા લોકોને નવો જીવનસાથી મળી શકે છે, પરંતુ પરિણીત યુગલોને કેટલીક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડશે. સાવચેત રહો. આ અઠવાડિયે તમારે થોડું સાવધ રહેવાની જરૂર છે. તમે તમારી વૈભવી વસ્તુઓ પર ખર્ચ કરશો, પરંતુ તમારી બચત પર પણ ધ્યાન આપો. આ અઠવાડિયે તમારે તમારા કારકિર્દી વિશે વધુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કોઈની સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે સાવચેત રહો. આ સમય દરમિયાન તમારી નોકરીમાં કોઈપણ ફેરફાર કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને આ અઠવાડિયે તેમની મહેનતનું ફળ મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય થોડું નબળું રહેશે, તેથી કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી ટાળો.
ધનુ: આ અઠવાડિયું તમારા માટે મિશ્ર ફળદાયી રહેશે. પ્રેમમાં રહેલા લોકોને આ અઠવાડિયે ખુશી મળશે. વૈવાહિક બાબતોમાં સંઘર્ષ થઈ શકે છે. વાતચીત કરતી વખતે સાવધાની રાખો. આ અઠવાડિયે તમારા નાણાકીય આયોજનનું કાળજીપૂર્વક આયોજન કરવું શ્રેષ્ઠ રહેશે. તમે ખોવાયેલા પૈસા પણ મેળવી શકો છો. રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ કરવાથી નોંધપાત્ર નફો થશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓએ આ અઠવાડિયે સાથીદારો સાથે વ્યવહાર કરવાનું ટાળવું જોઈએ. વ્યવસાયમાં ઉતાવળ ટાળો, કારણ કે આનાથી નુકસાન થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેશે અને મુસાફરી પણ કરી શકે છે, પરંતુ તમે જે પણ કરો છો, તમારે તમારા અભ્યાસ માટે સમય કાઢવો જોઈએ. આ અઠવાડિયે તમારા આહાર પર ધ્યાન આપો. બેદરકારી મોંઘી સાબિત થઈ શકે છે.
મકર: આ અઠવાડિયું તમારા માટે સકારાત્મક પરિણામો લાવશે. તમારા લગ્ન જીવનમાં સંતુલન જાળવો. તમારા કામની સાથે સાથે તમારા જીવનસાથી માટે પણ સમય કાઢો તો સારું રહેશે. તમારા વૈવાહિક જીવનમાં સમસ્યાઓ પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી શકે છે, તેથી તમારા જીવનસાથી પ્રત્યે ઓછી ચિંતા કરો. આ અઠવાડિયે, તમારા બિનજરૂરી ખર્ચાઓ તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. તમારે કોઈને પણ કોઈ વચન આપવાનું ટાળવું જોઈએ. ઉદ્યોગપતિઓ કેટલાક મોટા ફેરફારો કરશે જે તેમના માટે ફાયદાકારક રહેશે. આ અઠવાડિયે તમને તમારી નોકરી સંબંધિત કેટલાક સારા સમાચાર પણ મળી શકે છે. પ્રમોશનની પ્રબળ સંભાવના છે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના અભ્યાસ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. તમે કોઈ નવા સંશોધનનો પણ ભાગ બનશો. આ અઠવાડિયે, તમારા સ્વાસ્થ્યમાં ઉતાર-ચઢાવ આવશે. જો તમને તમારા સુગર, બ્લડ પ્રેશર અથવા થાઇરોઇડની સમસ્યા છે, તો તેનું નિરીક્ષણ કરતા રહો.
કુંભ: આ અઠવાડિયું તમારા માટે વિચારપૂર્વક કાર્ય કરવાનો સમય રહેશે. પ્રેમમાં રહેલા લોકોએ તેમના જીવનસાથી સાથે કોઈપણ પ્રકારની દલીલો ટાળવી જોઈએ. આ અઠવાડિયે લગ્નજીવન ખુશ રહેશે. તમારા વધેલા ખર્ચાઓ થોડી મુશ્કેલીનું કારણ બનશે. આ અઠવાડિયે તમે મુસાફરી પર પણ સારા પૈસા ખર્ચ કરશો. તમે કોઈને આપેલા વચનને પૂર્ણ કરવાનો પણ પ્રયાસ કરશો, જે તમારું ઘણું ધ્યાન ખાઈ શકે છે. આ અઠવાડિયે, તમારે તમારા અભ્યાસ પર સંપૂર્ણ ધ્યાન આપવાની જરૂર પડશે. તમારી કારકિર્દીમાં કેટલાક ઉતાર-ચઢાવ આવશે. તમારે કામ પર કોઈને પણ કોઈ કામ છોડવાનું ટાળવું પડશે. આ અઠવાડિયે તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિ સારી રહેશે, જેના કારણે તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર ખૂબ ધ્યાન આપશો.
મીન: આ અઠવાડિયું તમારા માટે મિશ્ર રહેશે. પ્રેમમાં રહેલા લોકો તેમના જીવનસાથી સાથે ખુશહાલ અનુભવ કરશે, સાથે સારો સમય વિતાવશે. તમારા ઘરેલુ જીવનમાં સંઘર્ષ થોડી મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે. આ અઠવાડિયે તમારી નાણાકીય સ્થિતિ થોડી નબળી રહેશે, પરંતુ તમે દેખાડો કરીને તેને બગાડી શકો છો, તેથી સાવચેત રહો. રોકાણ વિશે કાળજીપૂર્વક વિચારો. વ્યવસાયિકોને આ અઠવાડિયે સારો પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે. તમને નવી નોકરીની ઓફર મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને આ અઠવાડિયે તેમના અભ્યાસ પર સખત મહેનત કરવાની જરૂર પડશે. આ અઠવાડિયે તમને ચેપ અથવા એલર્જી પણ થઈ શકે છે, તેથી તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે કોઈપણ બેદરકારી ટાળો. આ અઠવાડિયે તમારે તમારા કારકિર્દી વિશે વધુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.
