ધનના દાતા શુક્રનું સિંહ રાશિમાં ગોચર, આ 3 રાશિના જાતકોની ખુલશે કિસ્મત, કામમાં મળશે સફળતા!

જ્યોતિષશાસ્ત્રના મતે, શુક્ર 15 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, મિથુન, તુલા અને કુંભ રાશિ માટે શુભ સમય શરૂ થશે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ETV Bharat)
Published : September 14, 2025 at 9:20 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: વૈદિક જ્યોતિષમાં, શુક્ર ગ્રહને પ્રેમ, સુંદરતા અને સંપત્તિનો કારક માનવામાં આવે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, શુક્ર તે વસ્તુઓનું પ્રતીક છે જે જીવનમાં આરામ, આનંદ અને ભૌતિક સમૃદ્ધિ લાવે છે. જ્યોતિષીઓના મતે, જે લોકોની કુંડળીમાં શુક્ર મજબૂત સ્થિતિમાં હોય છે, તેમનું જીવન સુખ, શાંતિ અને નાણાકીય સમૃદ્ધિથી ભરેલું હોય છે. ખાસ કરીને જ્યારે શુક્ર સિંહ રાશિમાં ગોચર કરે છે, ત્યારે પ્રેમ, કારકિર્દી અને નાણાકીય લાભમાં તેની ખૂબ જ સકારાત્મક અસર પડે છે.

જ્યોતિષી પંડિત અજય કુમારના મતે, શુક્ર 15 સપ્ટેમ્બર 2025 ના રોજ રાત્રે 12:06 વાગ્યે સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. શુક્ર આ રાશિમાં પ્રવેશ કરતાની સાથે જ મિથુન, તુલા અને કુંભ રાશિ માટે શુભ સમય શરૂ થશે.

મિથુન: શુક્ર ભાગ્યને ઉજ્જવળ બનાવશે
જ્યોતિષ કહે છે કે મિથુન રાશિના લોકો માટે આ ગોચરનો સમય ખૂબ જ શુભ છે. તમારા નાણાકીય જીવનમાં સુધારો થશે અને તમને તમારા કારકિર્દીમાં સુવર્ણ તકો મળશે. જો તમે કોઈ પ્રોજેક્ટ અથવા સ્થળ પર નોકરી શોધી રહ્યા છો, તો આ સમયે તે મળવાની શક્યતા વધી જશે. વ્યવસાયમાં પણ નફો વધશે અને તમારી નાણાકીય સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત થશે.” આ સમય દરમિયાન, મિથુન રાશિના લોકો નવા રોકાણો અને વ્યવસાયિક સોદાઓમાં નફો કરી શકે છે.

તુલા: ઘણો નફો મળશે
તુલા રાશિના લોકો માટે આ સમય ફાયદાકારક રહેશે. કારકિર્દીમાં નવી તકો મળશે અને તમે વ્યવસાયમાં મજબૂત બની શકશો. નાણાકીય પરિસ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત બનશે અને તમારું રોકાણ સફળ થશે.” આ ગોચર દરમિયાન, તુલા રાશિના લોકો માત્ર નાણાકીય લાભમાં વધારો જોશે નહીં, પરંતુ સામાજિક અને વ્યાવસાયિક પ્રતિષ્ઠામાં પણ સુધારો અનુભવશે.

કુંભ: તમે સારો નફો કરશો
કુંભ રાશિના લોકો માટે સિંહ રાશિના લોકો માટે પણ ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થશે. પંડિત અજય કુમાર સિંહ સમજાવે છે, “આ સમય દરમિયાન તમારી નાણાકીય સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત રહેશે. તમને દરેક પ્રયાસમાં સફળતા મળશે અને વ્યવસાયમાં સારો નફો મેળવવાની ઉચ્ચ સંભાવના રહેશે. આ સમય તમારા માટે રોકાણ અને કારકિર્દીના નિર્ણયો લેવા માટે અનુકૂળ રહેશે.” કુંભ રાશિના લોકો તેમના ધીરજ અને મહેનતના ફળનો આનંદ માણી શકશે.

જ્યોતિષીઓ માને છે કે આ ગોચર દરમિયાન, શુક્રની સકારાત્મક ઉર્જા આ ત્રણેય રાશિના લોકોના જીવનમાં પ્રેમ, આર્થિક સમૃદ્ધિ અને કારકિર્દી લાભ લાવશે. આ સમય નવી તકો અને મોટા નિર્ણયો માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે.

