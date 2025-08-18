ગીર સોમનાથ : ગઢડા તાલુકાના જંગલમાં 7 કિલોમીટર દુર સ્વયંભૂ પ્રગટ થયેલા મહાદેવનું બે પહાડોની વચ્ચે ગુફામાં ટપકેશ્વર મહાદેવનું મંદિર આવેલું છે. આ મંદિર ચંદ્રભાગા નદીના કિનારે આવેલું છે, અહિયાં કુદરતી વાતાવરણમાં અલૌકિક નજારો જોવા મળે છે.
મંદિરથી દુર અંદાજિત દોઢ કિલોમીટર નીચે દર્શનાર્થે આવતા ભક્તોએ પોતાની કાર અથવા મોટા વાહનો નીચે રાખવા પડે છે. બાઈક લઈને આવતા ભક્તો પોતાનું બાઇક છેક મંદિર સુધી લઈ જાય છે. પહાડ પર ચડવામાં રોડ સાંકડો અને ઉબડ ખાબડ છે. પહાડની ઉપરના વિસ્તારમાં શ્રદ્ધાળુઓ ચાલીને શ્રાવણ મહિના દરમિયાન પૂજા કરવા માટે આવે છે.
ગીર મધ્યમાં આવેલ મીની અમરનાથ કહેવાતું ટપકેશ્વર મહાદેવ મંદિર ગીર જંગલમાં આવેલું હોવાથી અહીંયા સિંહોની ડણક પણ સંભળાય છે. શ્રાવણ માસના છેલ્લા સોમવારે શિવ ભક્તોની ભીડ ઉમટી પડી હતી. મંદિરની ફરતે જંગલના ચારે તરફ લીલી ચાદર પથરાઈ હોય તેવા લીલાંછમ પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય જોવા મળ્યું હતું.
લોકવાયકા પ્રમાણે, જ્યારે પાંડવો અગ્નાત વાસમાં અહીં આવેલા ત્યારે માતા કુંતાજીને ભગવાન શિવજીની પૂજા કરવાની હોય તેના કારણે અહીં અર્જુનના કહેવાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ગુપ્ત ગંગાજીને ઉત્પન્ન કર્યા હતા. તેના કારણે ગુફાની અંદર આવેલ શિવલિંગ પર અવિરત પાણી ટપકતું હોવાને કારણે આ મહાદેવ મંદિરનું નામ ટપકેશ્વર પડયુ છે. આ મંદિરના પ્રવેશ દ્વાર પાસે જ ભૈરવનાથની ચોકી આવેલી છે.
મેધાવી ઋષિનો : મેધાવી નામના ઋષિ મુનિએ 2 હજાર વર્ષ સુધી અહીંયા તપસ્યા કરી હતી. આ મંદિરમાં આવેલા શિવલિંગ પર અવિરત પાણીના ટીપા પડે છે. પાણીના પડતા ટીપાથી શિવલિંગનું પ્રણામ વધતુ રહે છે. અહિયા શ્રાવણ મહિનામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો દર્શન કરવા માટે પહોંચે છે. શ્રાવણના અંતિમ સોમવારે વહેલી સવારથી શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા.
ગુફામાં ટપકેશ્વર મહાદેવનું મંદિર : ગીર ગઢડા તાલુકામાં ગીરના જંગલમાં આવેલ આ ટપકેશ્વર મહાદેવની લોકવાયકા પ્રમાણે આ મંદિર સ્વયંભૂ પ્રગટ થયેલ છે. અહીં મેઘાઋષિનો આશ્રમ આવેલો અને અહીં મહાભારતના પાંડવોને જે 12 વર્ષનો વનવાસ થયેલો એ સમયે તેમને અહીં પણ થોડો સમય વિતાવેલો છે.
આશ્રમની નજીકથી ચંદ્રભાખા નદી પસાર થઈ રહી છે. જે આગળના ભાગમાં પીછવી ગામના એક તળાવમાં સમાય છે. કુદરતી તળાવનું નિર્માણ થયેલ છે. અહીં લોકોની શ્રધ્ધાથી શ્રાધ્ધળુંઓ ચાલીને આ જંગલ અને ડુંગરો માંથી દર્શન કરવા આવે છે. આ અલૌકિક અને અદ્દભુત શિવલિંગ ઉપર પાણીના અવિરત ટીપાઓ પડ્યા કરે છે. જેના લીધે જ આ મહાદેવને ટપકેશ્વર મહાદેવનું નામ મળેલું છે. શિવલિંગ ઉપર અવિરત પાણીના ટીપાંથી શિવલિંગનું કદ વધતું રહે છે. આ અભિષેક શિવલિંગ ઉપર હંમેશા અવિરત પડ્યા જ કરે છે.
કુદરતના સાનિધ્યમાં અહીંના ભગવાનનો વાસ અને ફરતે ગીરની જંગલ આવેલું હોવાથી પ્રભાવિત દૂર દૂરથી લોકો દર્શને આવે છે. સવારથી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી જ અહીં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે. આજ શ્રાવણના અંતિમ સોમવારે અહીં ભોળાનાથના દર્શન કરવા માનવ મેદની ઉમટી પડી છે.
મંદિરના મહંતએ જણાવ્યું : વિમળાનંદ બાપુ દ્વારા ETV BHARTને જણાવ્યું હતું કે, અહીંયા આવતા શિવ ભક્તો શિવજીની પૂજા અર્ચના ભક્તો કરે છે. શ્રાવણ માસ દરમિયાન રુદ્રાભિષેક તેમજ અન્ય શિવજીની પૂજા અર્ચના શિવભક્તો દ્વારા કરવામાં આવે છે. ટપકેશ્વર મહાદેવનું મંદિર જંગલ વિસ્તારમાં આવેલું હોવાથી અહીં વન્ય પ્રાણીઓનો પણ વસવાટ છે. વન વિભાગ દ્વારા સવારથી સાંજ સુધી જ દર્શને જવા માટેની મંજુરી આપવામા આવે છે.
આ જગ્યાની દેખરેખ મુક્તાનંદ બાપુ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. વન વિભાગ દ્વારા અને પ્રકૃતિ પ્રેમિઓ દ્રારા ગીર જંગલ આવેલ મીની અમરનાથ કહેવાતું ટપકેશ્વર મંદિર આવતા ભક્તોને એક વિનંતી પણ કરાઈ છે કે અહી આવતા દર્શનાર્થીઓ પ્લાસ્ટિક બેગનો ઉપયોગ ન કરે અને ધુમ્રપાન પણ ન કરે તેમજ પ્રકૃતિની જાળવણી કરી પર્યાવરણ બચાવવામાં સહભાગી બને.
